Boris Izaguirre: “Te va a ir muy mal metido en el armario”

Entre todos aquellos nombres, fue Boris Izaguirre uno de los que más expectativas generó. El presentador de televisión dijo, una vez concluido el acto, no sentirse un icono para el colectivo homosexual: “No he enarbolado nada, he sido todo lo honesto posible. Una persona muy amanerada, con mucha pluma y con una manera de pensar que sí estoy convencido que mi sexualidad ha contribuido a fortalecer y crear”.

Izaguirre, que recogió el Premio Icon, recordó a sus padres y el papel crucial que habían desempeñado para ser quien es hoy: “Ellos incentivaron que mis plumas nunca fueran un obstáculo sino que se convirtieran en mi mejor mensaje”. El presentador no es solo presentador, es también escritor, influencer —aunque no lo crea y aunque no sea entre los millennials—, periodista y columnista, fue (y es) símbolo de la visibilidad y la libertad del colectivo, sobre todo entre finales de los noventa y principios de la década de los dos mil y sobre todo a través de la televisión, ese canal que se cuela mañanas, sobremesas y noches en millones de salones y cocinas.

Kira Miró, Brays Efe y Cayetana Guillén Cuervo durante un momento de la gala. ATA2018

Siempre lo tuvo claro. “Esconderse en el armario es lo más negativo que puedes hacer en esta vida”. Y lo más importante, señaló, es no engañarse ni someterse a ninguna mentira. "Te va a ir muy mal metido en el armario; te va a ir mucho mejor fuera”. Concluyó su intervención con un “sigan siempre su instinto gay, su pluma, y no la traicionen jamás”.

Ese pluma fue algo que se reivindicó mucho durante esa gala que presentaron Kira Miró, Brays Efe y Cayetana Guillén Cuervo y que contó con la presencia de otros muchos personajes que han contribuido a la igualdad y visibilidad del colectivo LGTBIQ. El director de la revista ICON de El País, Lucas Arraut, galardonado con el Premio Comunicación, reivindicó la pluma en el mundo de la moda. Alaska, quien recibió el Premio People, añadió que había que reclamarla “para todos los ámbitos; es más, vamos a reivindicarla en el mundo heterosexual porque yo tengo pluma y mi marido tiene pluma”, y le llovieron los aplausos.

El Premio Colours fue para la 'drag queen' ganadora de RuPaul’s Drag Race Violet Chachki, en la imagen. ATA2018

El exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (quien no pudo asistir a la ceremonia) fueron reconocidos con el Premio Especial. Aguilar rememoró cuando, en 2005 y bajo su responsabilidad, se aprobó el matrimonio homosexual en España. “Estábamos reforzando el derecho a poder convertir un compromiso de vida desde el amor en igual dignidad para las personas que habían sido discriminadas. Hicimos historia”, señaló.

Sobre el escenario no solo se habló de las luces de la lucha LGTBIQ. También de los espacios de oscuridad que aún quedan por iluminar y de lo que se ha perdido en el camino. De los amigos, parejas y amantes que se llevó el sida. Del acoso en las redes y el discurso de odio que se propaga a través de ellas: “Los adolescentes están recibiendo mensajes de bollera, gorda, maricón, travelo”, se quejó Alaska. De los que no aguantan más y se suicidan y de los que ahora mismo están pensando en hacerlo “y ojalá encuentren el apoyo de un príncipe o princesa y despierten de esa pesadilla”, deseó Nacho Duato, Premio Life.

Festival integral

Durante toda la semana, el ARN Culture & Business Pride Festival ha mezclado cultura, negocios y ocio. “Es fenomenal que haya todo tipo de orgullos, de debate sobre temas candentes, de ponencias”, apuntó el diseñador Lorenzo Caprile en el photocall de la gala. Sesiones de coaching, música —Surma, Alaska y Mario como DJs, Izal— o actividades de networking sobre moda o redes sociales han completado un evento en el que también han ocupado un lugar destacado las conferencias. Visibilidad contó con la presencia de la drag española La Prohibida y de la norteamericana Violet Chachki, ganadora del concurso de televisión RuPaul´s Drag Race en EE UU. En un espacio abarrotado de público, ambas hablaron del proceso que les llevó a convertirse en drags, y animaron a un joven que les pidió consejo acerca de cómo llegar a serlo: “No lo pienses, hazlo”.

En la de Políticas LGTB, con la presencia entre otros del activista Jordi Petit, se abordó el trabajo realizado desde las administraciones públicas por la igualdad de derechos del colectivo. Se repasaron los puntos más destacados de la ley LGTBI, actualmente en trámite de enmienda en el Congreso, y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, se refirió a la a veces difícil decisión de declararse gay, lesbiana o transexual.

“Ser visible tiene consecuencias y efectos secundarios. No hay que pedir que se sea valiente. Hay que reclamar el derecho a ser valiente o cobarde como los demás”, dijo. Como cualquiera.

Los premios Aquí, la lista completa de los premios de la II Edición de los Alan Turing Awards 2018. Premio Icon al escritor y presentador Boris Izaguirre. Premio People a la aclamada Alaska. Premio Colours a la drag queen ganadora de RuPaul’s Drag Race Violet Chachki. Premio Nuevo Talento el diseñador Palomo Spain. Premio Life al bailarín Nacho Duato. Premio Especial a Jose L. Rodríguez Zapatero y Juan F. López Aguilar. Premio Innovación a la revolucionaria ministra de Taiwán y transgénero Audrey Tang. Premio Compromiso a la política Ana Helena Chacón. Premio Empresa al empresario Bernardo Hernández. Premio Visibilidad en el Deporte al deportista Víctor Gutiérrez. Premio Espíritu al activista Jordi Petit. Premio Artista internacional al artista Justin Favela. Premio Arona al modelo Daniel Rodríguez. Premio Comunicación al director de la revista ICON Lucas Arraut. Premio Fundación a la Fundación Harvey Milk. Premio Organización Social a ACNUR. Premio Organización Comprometida a CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH y sida).

Puedes seguir Tentaciones en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.