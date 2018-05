“No me avergüenza contar que me pegaron una paliza por ser gay”

Salió a fumar de un establecimiento y unos hombres comenzaron a increparlo. Perdió la conciencia de lo que sucedía, aunque conserva algunos flashbacks de cuando le pegaban patadas en la cabeza. Eran cinco chicos que parecían tener origen filipino e iban vestidos con ropa urbana. según su relato. Lo siguiente que recuerda es levantarse empapado, en medio de un charco y ver a su amiga discutir con unos agentes de policía que observaban los hechos sin hacer nada: "Eso le pasa a tu amigo por putito". Él esperaba que lo ayudasen, pero no lo hicieron, cuenta. Le dijeron que se fuera al hospital y a la comisaría, pero no lo acompañaron. Le insistían en que era un robo. "Yo tenía un móvil nuevo y 50 euros en el bolsillo". No fue un robo. Lo que pasó es que me pegaron una paliza".

Este estudiante de auxiliar de enfermería se decidió a denunciar la agresión y además lo hizo público en sus redes sociales "para que la gente sepa que en España todavía hay homofobia". Un testimonio que narra en el vídeo de este artículo y se publica coincidiendo con el Día Internacional contra la LGTBIfobia.

Solo en Madrid se han registrado 99 agresiones contra este colectivo en lo que va de año, mientras que en todo 2017 llegaron hasta 321 —un 34% más que el año anterior—, según los datos de Arcópoli, asociación madrileña que trabaja por la equiparación social y legal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (LGTB). Solo en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana y en Cataluña tienen observatorios de este tipo. En el ámbito nacional es el Ministerio de Interior el que aporta los datos de delitos de odio relacionados con la orientación o identidad sexual de una persona. Las últimas cifras se publicaron en abril del año pasado y corresponden a 2016, cuando se registraron 230 delitos —un 26% más que en 2015—.

Este jueves están previstas numerosas concentraciones en varias ciudades con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia. En Madrid, la convocatoria es nocturna. Los asistentes están llamados a acudir a la plaza de la Villa en una marcha que finalizará en la plaza de Pedro Zerolo y se les ha pedido vestir de negro como forma de visibilizar las situaciones de discriminación a las que aún se encuentra sometido el colectivo. Ante sus violencias, rabia y disidencia es el lema de los convocantes. El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado una declaración en la que aseguran su "firme compromiso" contra "la exclusión, la violencia y la alienación por homofobia y transfobia".

