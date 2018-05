Coyotes, estrellas y Johnny Depp

En la mitología del pueblo navajo, el coyote ocupa un lugar privilegiado. Según una antigua leyenda, el Dios Negro estaba colocando las estrellas en el cielo cuando este cánido le ofreció su ayuda. Al verse rechazado, decidió vengarse y robó el bolso que contenía los astros, dispersándolos de modo caótico por toda la bóveda celeste, y creando la Vía Láctea. Por eso, desde tiempos inmemoriales, el coyote es el símbolo del caos y de las fuerzas misteriosas e impredecibles de la naturaleza. Y por eso Legend of the magic hour, el nuevo cortometraje protagonizado por Johnny Depp, invoca su presencia para construir una película enigmática y llena de contrastes.

El filme nace a iniciativa de Dior Sauvage, la fragancia masculina más contemporánea e inconformista de la casa parisina de lujo. "La única condición que nos pusieron fue que tenía que estar rodado en tonos azules, con una atmósfera mística y casi chamánica, y que debía basarse en la leyenda del coyote y la Hora Mágica, que es un instante entre la noche y el día, y por extensión entre dos mundos", explica Clément Beauvais, que ha dirigido la película junto a Arthur de Kersauson.

En Legend of the magic hour, el espectador se traslada al paisaje desértico de Joshua Tree para encontrarse con una serie de personajes herméticos y proscritos que pasean su melancolía y su desengaño por moteles, parajes naturales y desolados espacios urbanos. La voz en off de Johnny Depp, relatando la leyenda del coyote y reflexionando sobre la magia de lo salvaje, guía la narración. "Queríamos trabajar con Johnny Depp como actor, no como modelo. Y retrata a un hombre "Sauvage" y sensible al mismo tiempo. Escribimos su texto pensando él. Se entusiasmó por el papel desde el primer momento, y sobrepasó nuestras expectativas". El resultado se puede ver desde hoy en ICON.

