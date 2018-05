Cuatro razones para no quitarte las alpargatas hasta septiembre

La alpargata nos define. La estructura sencilla pero perfecta de este tipo de calzado de orígenes rústicos, con suela de yute o esparto y materiales como el algodón o la piel, hunde sus raíces en la historia de las civilizaciones mediterráneas, su vocación marinera y cosmopolita. Ya se llamen alpargatas, esparteñas o espadrilles, son el diseño perfecto para calzar durante todo el verano. Fáciles de llevar, de combinar con otras prendas y de alternar entre sí, no extraña que en los últimos tiempos hayan franqueado todas las barreras geográficas y sociales. Esta temporada, además, las tendencias soplan a su favor. La moda da cabida a estampados, acabados artesanales y rupturas de la etiqueta. Y estas cuatro tendencias justifican algo tan deseable como estrenar alpargatas en junio y no quitárselas hasta septiembre.

Sin miedo al 'print'

Hace mucho (muchísimo) tiempo que los estampados dejaron de ser patrimonio exclusivo de la moda femenina. La moda para hombre ya no es sinónimo de aburridos tonos monocromos, y esta temporada las grandes firmas hacen gala de ello adentrándose sin complejos en los 'prints' florales, animales y llenos de imaginación. El modelo Alga de La Siesta acude a los orígenes del fenómeno: las camisas hawaianas y sus estampados botánicos y florales que han acompañado a varias generaciones de hombres. La firma española declina este motivo ya clásico en tonos verdes, aportando un extra de energía a tu look veraniego. Póntelas para una mañana de ocio y relax. En la playa o, por qué no, también en tu terraza.

Lo artesanal siempre gana

En una época ultratecnológica, todo lo que revele la huella de la mano o del viejo mundo analógico tiene un valor añadido. Por ejemplo, las puntadas de la alpargata Miramar de La Siesta, un motivo inspirado en las olas del mar cuyo aspecto levemente rústico recuerda a las antiguas labores textiles del Mediterráneo. Con suela de goma, bandolera de yute natural y planta de piel, son además un calzado cómodo y con un cierto toque minimalista. Perfecto para llevar en un momento de relax, pero ¿por qué no probártelas con un pantalón chino o unos vaqueros ligeros? Bien pensado, podría configurar un look perfecto para un Casual Friday distinto.

Vamos a la playa

Las franjas de colores primarios o suaves, combinados con blanco, son el estampado por excelencia de la nostalgia playera. No es difícil encontrarse este motivo en casetas y sombrillas de playa, en toldos de hoteles con encanto y en colecciones de moda de inspiración retro. Por eso el modelo Platja de La Siesta, uno de los más reconocibles de la firma, rinde homenaje a esa estética con un diseño sin fisuras. Está disponible en lona blanca con color kaki, azul marino, naranja, negro o aguamarina, y es un calzado versátil y fácil de integrar. Lo puedes llevar para ir a la playa o a la piscina, pero también queda estupendamente bien con prendas ligeras, de algodón o lino, en tonos suaves y marineros.

Raíces mediterráneas

La alpargata es un tipo de calzado muy particular. Para empezar, porque es 100% mediterránea. También por sus orígenes artesanales, siempre unida a la lona y al yute. Por último, porque la han llevado generaciones de hombres geniales, desde Mirò hasta Jean Cocteau. El modelo Mujol de La Siesta regresa a las raíces de este calzado con un empeine entretejido en tonos tierra (mostaza, teja y marrón) con un efecto ligeramente rústico. ¿Ideas para llevarlo? Pruébalo con vaqueros. O con bermudas de algodón.

