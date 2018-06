9

Yurena: la mujer que personificó el "cuidado con lo que deseas"

¿Profesión? Cantante y personalidad televisiva. Nació en Bizkaia, en 1969. ¿Por qué es conocida? Por éxitos musicales como 'No cambié' y 'A por ti' (2000) y su participación en programas de telerrealidad como 'Hotel Glam' (2003) o 'Supervivientes' (2016). ¿Cuál es su historia? Si la vida de María del Mar Cuena la escribiese un guionista, la trama sería tan enrevesada que la tacharían de inverosímil. Iría más o menos así: María del Mar, con nombre artístico Tamara, es natural de Santurce y su sueño es cantar. Lleva una década haciéndolo por diferentes locales de su comunidad (y ha llegado a autoproducirse una maqueta con diez curiosas canciones escritas solo para ella) cuando llega a Madrid y en el año 2000 se junta con las compañías equivocadas (uno de ellos un curandero que afirma sanar a los enfermos usando hortalizas, Paco Porras) y logra un éxito musical que se convierte en uno de los sencillos más vendidos de la historia del pop español hasta esa fecha: 'No cambié'. Lo malo es que ella odia esa canción, que jura no volver a cantar. La mujer es el hazmerreír de parte de la población y una musa de modernidad para otra parte. Acude a algún 'reality show', se pelea con el presidente de su club de fans (una mujer transexual, muy pocos años después), hasta afirma haber visto a Cristo en un programa de televisión y tiene problemas legales con su nombre, que cambia primero por Ambar y después, definitivamente, por Yurena. Lo cierto es que Yurena no se parece a ningún otro fenómeno musical ni mediático que hayamos tenido en España. La forma en que canta, se mueve y camina es personalísima e inimitable. Tras hacerse celebérrima y ganar mucho dinero, se retiró y se hizo empresaria nocturna hasta que volvió a la música en 2012, ya con otro estilo musical. Sea cual sea, las lecciones que nos dejó Yurena son valiosas: cuidado con quien te juntas y no importa si tienes o no talento natural para algo, siempre habrá gente que verá en ti algo que tú no eres capaz de ver. (En la imagen, Yurena en el plató de 'Supervivientes', programa en el que duró 63 días).