La ayuda huérfana

Leo estos días Por qué mentimos sobre la ayuda (Why we lie about aid, Zed Books). Se trata de un libro provocador y bien argumentado del académico de la Universidad de Manchester Pablo Yanguas acerca del presente y futuro de la ayuda al desarrollo. La experiencia del autor con diferentes modelos de cooperación internacional, así como el estudio de varios casos prácticos en África y América Latina, sustentan un texto estupendamente escrito que llega en el momento preciso. Lo que resulte de estos años oscuros de involución y aislacionismo en buena parte de la comunidad de donantes es todavía difícil de predecir, pero si algo sabemos es que la ayuda tal como la conocimos está condenada a desaparecer.

Yanguas escribe desde la lealtad a la cooperación internacional, lo que no se puede decir de otros volúmenes famosos por su posición crítica con respecto al statu quo de la ayuda (el de Dambisa Moyo, por ejemplo). Pero además sitúa el debate en un contexto contemporáneo en donde la obsesión presupuestaria y el mantra de la ‘eficacia de la ayuda’ han llegado a tomar tintes caricaturescos que tienen poco que ver con un internacionalismo humano y corresponsable. Y aboga de manera convincente por una ayuda reformada, política y orientada a la construcción y el fortalecimiento de instituciones capaces, transparentes y fundamentadas en la voluntad y el control ciudadanos (particularmente interesantes los elementos de su ‘controvertida política del desarrollo’ en el capítulo 7).

Es interesante leer este libro en la España de 2018, entre otras cosas porque sus conclusiones se extraen en parte de la experiencia de nuestra cooperación, con la que Yanguas se muestra muy crítico. Dejando a un lado algunas aseveraciones discutibles acerca del compromiso político del gobierno Zapatero, me parece ajustada su descripción de una “montaña rusa” en donde la agenda presupuestaria ensombreció por completo la de la calidad de la ayuda (y generó un cuello de botella de la capacidad de gestión propia, lo que derivó en la financiación acelerada de ONG y organismos multilaterales).

Y encuentro particularmente sugerente la reflexión acerca de quiénes constituyen realmente las bases de esta política (capítulo 1). Si los destinatarios finales no pueden tener voz en este debate (a diferencia de casi cualquier otra política pública), ¿a qué intermediario se debe? ¿Por quién es sostenida e influida? El libro es duro con las ONG, a quienes acusa de haber establecido una relación de dependencia mutua con las administraciones públicas. Pero también lo es con partidos que apoyan o atacan esta política desde una posición ideológica que mimetiza conflictos más amplios como el del Estado vs. el mercado.

Entonces, ¿quién defenderá la ayuda? La política española de cooperación se encuentra doblemente empantanada por un gobierno que no cree en ella y por una sociedad que no es capaz de demostrar que le interesa. La negociación de los dos últimos presupuestos –cuando la recuperación económica es un hecho– ha demostrado la profunda orfandad social de la cooperación, lo que dificulta la construcción de una base amplia que la proteja en el Parlamento.

Como señala el autor en las últimas líneas del libro, “los valores de los reformistas del desarrollo no son partidistas, sino humanos”. Por eso es imprescindible construir una narrativa de la ayuda que apele a ese internacionalismo responsable por encima de los clichés ideológicos. Y lo haga adaptándose a un contexto del desarrollo que va a valorar el qué antes que el cuánto. Ahora que podría haber nuevas elecciones, España tiene el interés y la obligación de abrir esta conversación, y este libro puede ayudar a ello.