La policía de Nueva York investiga al chef Mario Batali por acoso sexual

La Policía de Nueva York ha confirmado que ha abierto una investigación contra el reconocido chef estadounidense Mario Batali. El cocinero, de 57 años, se enfrenta a una nueva acusación de agresión sexual: este domingo en el programa 60 minutos de CBS una mujer afirmó que Batali la drogó y abusó de ella. El chef ha desmentido esta acusación. En diciembre, cuatro mujeres aseguraron ser también víctimas del famoso y mediático cocinero.

La última acusación viene por parte de una empleada de uno de sus 26 restaurantes, que no se identificó. La trabajadora le acusó de haberla violado en 2005 en The Spotted Pig, un restaurante de Greenwich Village frecuentado por famosos y en el que Batali había invertido. La mujer, que había estado bebiendo con el chef, aseguró que el este la drogó y la agredió sexualmente cuando ella se encontraba inconsciente. Una vez que se levantó, según su versión, tenía esperma en su ropa y se encontraba en una habitación vacía en el tercer piso del restaurante. Después, acudió al hospital y a la policía. Sin embargo, renunció a presentar una denuncia y la prueba de violación que se había hecho en el hospital no quedó archivada.

El prestigioso chef ya fue acusado en diciembre de abusar de varias mujeres en distintas ocasiones durante los últimos 20 años. Batali admitió que las acusaciones eran verídicas en un comunicado a la publicación Eater y pidió disculpas por sus "numerosos errores". Además de anunciar su retirada temporal de los 26 restaurantes que posee, dejó el programa de televisión The Chew, del que era una de las estrellas.

Pero Batali ha desmentido a la CBS las nuevas acusaciones. La sociedad que él cofundó, B&B Hospitality, las ha calificado de "escalofriantes y muy preocupantes". La firma ha anunciado este lunes en un comunicado que está negociando con el chef su salida del capital y que esperaba alcanzar un acuerdo definitivo para el 1 de julio.

Desde que estalló el caso Weinstein y surgió el movimiento #MeToo, que denunció miles de abusos sexuales por parte de numerosos famosos, varios chefs se han visto acusados del acoso a mujeres. Pero el caso de Batali ha sido uno de los que más visibilidad ha tenido. Uno de los primeros en caer, en octubre pasado, fue John Besh, un famoso restaurador de Nueva Orleans, invitado regular de los platós de televisión, que fue acusado de acoso por una docena de mujeres. A mediados de mayo, un prestigioso chef de Washington, Mike Isabella, exestrella del programa de televisión Top Chef y propietario de 11 restaurantes en la capital federal, fue demandado por acoso sexual por una exempleada, señalamientos que él negó.