Mario Batali deja sus negocios, acusado de acoso sexual

En una historia de Eater publicada este lunes, cuatro mujeres denuncian al famoso cocinero Mario Batali, de 57 años, de abusos sexuales “un patrón de conducta que abarca al menos dos décadas". Acusaciones de las cuales el protagonista se ha hecho responsable. Batali es dueño de 24 restaurantes y coanfitrión del programa de televisión The Chew, emitido por la cadena ABC.

Una de las acusadoras asegura que hace 10 años en una fiesta Batali, a quien se le atribuye una fortuna de 13 millones de dólares, se tropezó con ella y le derramó vino por la camisa. Según los informes, el cocinero la acarició el pecho mientras le decía: "Déjame ayudarte con eso". "Yo estaba conmocionada. Me alejé de él con absoluto disgusto", confesó la mujer a la publicación.

Hasta donde se sabe tres de las cuatro demandantes trabajaban para Batali, y una en la industria de la cocina. Una de las acusadas afirma que él cocinero la agarró por la espalda y la presionó contra él. Otras dos describieron incidentes en los que Batali las buscó y tocó sus pechos. Hasta el momento ninguna de las cuatro mujeres ha querido desvelar su identidad.

El chef —casado desde 1994 con Susi Cahn, con quien tiene dos hijos— ha respondido a las acusaciones y, en un comunicado enviado a Eater, pidió disculpas por sus actitudes impropias. “Me disculpo con la gente a la que he tratado mal y he herido. Aunque las identidades de la mayoría de las personas mencionadas en estas historias no me han sido desveladas, muchos de los comportamientos descritos coinciden, de hecho, con los modos en los que he actuado”, escribió. "Ese comportamiento estuvo mal y no hay excusas. Acepto todas las responsabilidades y estoy profundamente apenado por el dolor, la humillación o el malestar que he causado a mis colegas, trabajadores, clientes, amigos y familiares”, añadió.

Las víctimas dijeron que guardaron silencio por temor a represalias. Una de las mujeres asegura que en la década de 1990 el cocinero la tocó de manera inapropiada mientras trabajaba con él. "Él siempre ha tenido la clara intención de ocultar sus conductas inapropiedas. El nivel de venganza es escalofriante. Entonces, nunca se me ocurrió compartir lo que sucedió", dijo.

Así lo corrobora Steve Crane, exsocio de Batali en un restaurante. Quien ha revelado que durante algún tiempo algunas de sus trabajadoras le comentaron que el chef había tenido comportamientos inapropiados así como comentarios subidos de tono. "Le deje muy claro que debía detener esas actitudes. Y me siento avergonzado que esto haya ocurrido mientras pertenecí al restaurante", dice Crane. Él mismo cuenta que tras haberle llamado la atención, Batali adoptó una actitud agresiva hacia las empleadas que habían hablado sobre su comportamiento.

Hace apenas dos meses, una empleada informó de que el chef había tenido un comportamiento inapropiado. Un portavoz de Batali & Bastianich Hospitality Group respondió a Eater que este incidente fue la primera queja formal contra Batali, a quien se le exigió que recapacitara.

“Tengo trabajo que hacer para tratar de ganarme de nuevo la confianza de aquellos a los que he herido y decepcionado. Por este motivo, he decidido apartarme del día a día de mis negocios", continúa diciendo Batali en su comunicado. "Construimos estos restaurantes para que nuestros invitados pudiesen divertirse y mimarse, pero lo llevé demasiado lejos con mi comportamiento. No cometeré este error de nuevo. Quiero que cualquier sitio que esté asociado conmigo se sienta cómodo y seguro por la gente con la que trabaja o come allí”, asegura el chef.

"Sé que mis acciones han defraudado a muchos. Los éxitos que he conseguido son parte de todos los miembros de mi equipo. Los fracasos son solo míos. A la gente que ha estado a mi lado durante este tiempo —mi familia, mis socios, mis trabajadores, amigos y fans— estoy agradecido por vuestro apoyo y esperanzado de que pueda volverme a ganar vuestro respeto y confianza. Invertiré el siguiente periodo de mi vida tratando de conseguir eso”, asegura el cocinero que seguirá manteniendo la propiedad de sus restaurantes pero que también se alejará por un tiempo de su programa The Chew, del que es coanfitrión desde 2011.

"Le hemos pedido a Mario Batali que se distancie de The Chew mientras revisamos las acusaciones que recientemente nos han llamado la atención", dijo un portavoz del programa en un comunicado a PEOPLE. "La cadena ABC toma las cosas como esta muy en serio, ya que estamos comprometidos con un entorno de trabajo seguro. Si bien desconocemos cualquier tipo de comportamiento inapropiado que lo involucre a él o a cualquier persona afiliada al programa, abordaremos rápidamente cualquier presunta violación de nuestros estándares de conducta ".

Mario Batali y su socio Joseph Bastianich, son propietarios de dos exclusivos restaurantes, Del Posto y Babbo, y otros más populares como Casa Mono o Bar Jamón. En el conjunto de su negocios trabajan más de un millar de personas, incluidos camareros y recogeplatos. Su propia empresa ha anunciado que realizán una investigación externa e independiente para indagar sobre cualquier otro posible caso de acoso. "Nos tomamos estas acusaciones muy seriamente", han manifestado en su propio comunicado. "Estamos orgullosos de ser un lugar seguro para nuestros trabajadores, un entorno donde puedan crecer en igualdad de oportunidades y sentirse libres de cualquier discriminación. Tenemos fuertes políticas para castigar cualquier comportamiento inadecuado. Nuestros empleados conocen estas normas y les invitamos a denunciar cualquier conducta inapropiada". A lo que añaden: "El señor Batali y nosotros [el resto de socios de la empresa] hemos acordado que lo mejor es que se aleje de las operaciones de la compañía, entre las que se incluyen los restaurantes, de manera inmediata".

Batali, que también tiene restaurantes en Los Ángeles y Las Vegas y está considerado por Forbes como uno de los chefs más ricos del mundo, estuvo en el ojo del huracán por quedarse con las propinas de sus empleados. Estos le llevaron a los tribunales y tuvo que pagar 5,25 millones de dólares, unos cuatro millones de euros, a sus trabajadores para resolver la disputa legal.

Nacido en los años sesenta en Seattle heredó de su padre el amor por la cultura italiana. De pequeño su sueño era tener dinero y una buena vida en España. Sin embargo, su primer trabajo como lavaplatos en una pizzería fue determinante para el rumbo que tomaría su vida. Promovido primero a cocinero y posteriormente a administrador del mismo establecimiento, se dio cuenta que su vocación era ser cocinero.

Batali estudió la era dorada del teatro español en la Universidad de Rutgers. Después de graduarse, realizó su primer entrenamiento culinario en Londres donde cursó estudios de cocina en Le Cordon Bleu; aunque se retiró de ellos casi inmediatamente debido a su “falta de interés”. También trabajó en un bar inglés para el chef Marco Pierre White, y fue allí donde adquirió amplia experiencia y aprendió a crear y vivir la gastronomía.

Ha publicado unas 150 recetas en el libro The Babbo Cook Book, donde no sólo comparte ingredientes y preparación sino también sus secretos y consejos de cómo hacer de la gastronomía italiana tradicional algo nuevo y totalmente original.