Eugenia Martínez habla claro sobre Narcís Rebollo: “Es el hombre de mi vida”

Eugenia Martínez de Irujo está enamorada y exultante y ya no quiere disimular ni hablar a medias: “Narcís es el hombre de mi vida”, así de claro se expresó ayer, en la presentación de su nueva colección para la firma Tous, sobre el presidente de la discográfica Universal con quien se casó en Las Vegas el pasado mes de noviembre.

Los elefantes, figura principal de su nueva colección, fueron los que dieron pie a la conversación. “Para mis colecciones siempre utilizo un pensamiento o una persona, siempre me inspiro en eso. En este caso, quería que fuera uno de los pilares más importante en mi vida que es la familia. Para mí el elefante demuestra mucha unión familiar, protección, es amor, es unidad...”.

Lo adelantó cuando se la vio junto a Narcís Rebollo y su hija Cayetana en el torneo de tenis Mutua Madrid Open: “La cara es el espejo del alma”. Y lo ha vuelto a confirmar ya sin tapujos en esta ocasión: “Narcís tiene una serenidad aplastante, cosa que me encanta, nunca ve un problema y lo mejor es que es buenísima persona y para mí eso es lo más importante. Es inteligentísimo y me río muchísimo con él. Es que lo tiene todo. Porque para mí el sentido del humor también es fundamental”.

Narcís Rebollo y Cayetana Martínez de Irujo, el día de su boda en Las Vegas. Instagram

Con otros medios ha comentado que siempre ha sido muy afortunada en el amor y que su boda en Las Vegas fue “maravillosa”. “A mí no me hace falta hacer papeles porque me importan un pito. El anillo lo compramos allí y no me hace falta que sea de brillantes. Me considero una mujer casada y señora de Rebollo. Lo único que tengo que hacer es ir a la embajada de Estados Unidos y hacer los papeles”, explicó en un arranque que recuerda a la libertad que siempre caracterizó la forma de vivir de su madre Cayetana de Alba, a quien dicen que se parece en muchos aspectos.

“Cuando dije que me había casado, ninguno de mi familia se lo creía, hasta que lo vieron en la prensa. A todos mis hermanos les pareció muy bien y se han caído fenomenal. Llevarse mal con Narcís es imposible”

Tan contentos con esta relación como afirma lo está su hija Tana, fruto de su primer matrimonio con el torero Francisco Rivera Paquirri. “Mi hija está encantada y también tranquila. Me preocupaba cómo sería la relación con los medios al cumplir al mayoría de edad, pero tengo que agradecer el comportamiento”. La joven está preparando su examen de selectividad y su madre quiere que siga estudiando y que se mantenga en un plano discreto respecto al interés mediático que pueda despertar.

