Eugenia Martínez de Irujo, de tal palo tal duquesa

A punto de cumplir el medio siglo, Eugenia Martínez de Irujo, la hija menor de la duquesa de Alba, ha decidido dar el salto a la pantalla. La también duquesa, pero en este caso de Montoro, título que le regaló su madre, ha participado en la grabación de Arde Madrid, serie ideada por Paco León y su mujer, la guionista Anna Rodríguez Costa, que cuenta las aventuras de Ava Gardner en la capital. En este proyecto de Movistar+, la aristócrata interpreta a su propia madre. Aparece en una escena en la que se recrea el bautizo de Antonio Flores, hijo de Lola Flores y Antonio González El Pescaílla, en el que estuvo Ava Gardner y otros muchos famosos de aquella época.

La hija menor de la duquesa de Alba ha dicho sí, entre otras cosas, porque es amiga de Paco León como lo es de muchos otros artistas. A su grupo de íntimos pertenecen Fernando Tejero — con quien ahogó sus penas tras la muerte de su madre— y Pepón Nieto. Con Jose Coronado tuvo incluso una breve pero intensa relación. Entre sus íntimos también están Antonio Carmona y Mariola Orellana. Y es que Eugenia Martínez de Irujo se siente más cómoda con una pandilla de artistas que entre los aristócratas.

Mujer de pequeña estatura posee un gran carácter. Hay quien incluso la tacha de cabezota. Es tímida, pero a la vez amable. Con el tiempo ha logrado manejarse bien con la prensa. No vende su vida pero no se esconde. Incluso apoya causas como cuando en diciembre fue portada de Shangay para reiterar su compromiso con el colectivo gay.

A su madre, debido a su intensa vida social y a su interés por el arte, también se la relacionó con artistas y personalidades, desde Jackie Kennedy hasta Grace Kelly e Yves Saint Laurent. Una de sus grandes pasiones fue el flamenco y destacó por sus dotes para el baile teniendo como maestro, entre otros, a Antonio Ruiz Soler, Antonio El Bailarín, uno de sus grandes amigos. Solo tenía 17 años cuando conoció a un veinteañero Pepe Luis Vázquez. Cuando quiso tener con el torero algo más, el duque mandó a su hija a Londres. También conoció y admiró a Manolo Vázquez, Miguel Báez Litri, Manolo González, Antonio Ordóñez y José María Manzanares.

A Eugenia Martínez de Irujo también le interesaron como a su madre los toreros. Fue novia de El Litri, pero contrajo matrimonio con Francisco Rivera Ordóñez con quien tuvo a su única hija Cayetana, de 18 años.

Hace tres meses, la duquesa de Montoro desveló en las redes sociales que se había vuelto a casar. Esta vez con Narcís Rebollo, el productor musical más importante de nuestro país y presidente desde 2015 de Universal Music para España y Portugal, compañía a la que está ligado desde 2010. El éxito de Alejandro Sanz, Antonio Orozco, David Bustamante, Pablo López, David Bisbal o Luis Fonsi está ligado al trabajo de Rebollo.

La boda esta vez no fue en la catedral de Sevilla como cuando se casó en 1998 con Rivera Ordóñez con Televisión Española retransmitiendo en directo el enlace, sino en una capilla en Las Vegas y con Bisbal como testigo. Ella, vestida de Marilyn Monroe y él, de Elvis Presley. Según sus mensajes, el enlace se celebró el 17 de noviembre tras acudir a los Grammys Latinos. Tres días después sus hermanos inauguraban en Sevilla el monumento erigido en memoria de su madre, coincidiendo con el tercer aniversario de su muerte. Al ser preguntada por su ausencia, Eugenia Martínez de Irujo argumentó que no necesita gestos como esos para recordar a su madre. Un comentario que evidenció que tras la muerte de la aristócrata sus hijos llevan vidas dispares. Eugenia se relaciona con todos pero con quien más se deja ver es con Fernando. Con Cayetano, antes inseparable, no ha roto amarras pero no se entiende como antaño.

Lo que ahora está por ver es si Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo se deciden a hacer oficial su unión en España. Pero ellos, según sus amigos, se sienten casados. Fue en un concierto organizado por Universal donde la pareja se conoció. Ella estaba soltera y él se acababa de separar de Anna Turrón, con quien tuvo dos hijos.

Fernando Tejero, con Eugenia Martínez de Irujo en 2011. GTRESONLINE

Los aristocráticos Alba están encantados con la relación de la más artista de la familia y también Tana, la hija de Eugenia. La joven ha acompañado a la pareja hace dos semanas a un viaje a Egipto. Una asignatura pendiente en la agenda de la duquesa de Montoro que, igual que su madre, adora viajar. De todo ello ha dado buena cuenta en sus redes sociales en la que es muy activa. Queda por saber qué hubiera hecho la duquesa de Alba con un Twitter.