El “riesgo inminente” de una “megaerupción” en el Teide

“Alerta volcánica en Tenerife: Conmoción por los 270 terremotos que amenazan las vacaciones preferidas por los británicos, en las Islas Canarias”. “Terremotos cerca de Tenerife y Gran Canaria desatan el miedo a una erupción volcánica”. Estos y otros titulares inquietantes han aparecido esta semana en la prensa británica sensacionalista para advertir a los turistas de la posibilidad de que se produzca una “megaerupción” en el Teide, una información que aparece ilustrada con montajes que incluyen imágenes del volcán hawaiano Kilauea —entró en erupción el pasado 3 de mayo— junto a fotografías de Tenerife. Sin embargo, la prensa española no se ha hecho eco de tal amenaza. Y no porque la noticia de los casi 300 sismos en Canarias sea una invención de los tabloides británicos sino porque no existe ningún riesgo de que el Teide entre en erupción.

“Los tabloides de Reino Unido mezclan un batiburrillo de cosas”, protesta David Calvo, responsable de comunicación y divulgación del Instituto Volcanológico de Canarias (IVOLCAN). Entre el 29 de abril y el 4 de mayo, se detectaron 270 terremotos de baja magnitud entre las islas de Tenerife y Gran Canaria, según las mediciones de IVOLCAN y del Instituto Geográfico Nacional (IGN). “Lo que se ha producido en esos días es un enjambre sísmico, una concentración de terremotos en un pequeño periodo algo que, en una región volcánica como las Islas Canarias es completamente normal”, explica Calvo, que subraya que “la población no ha sentido ninguno de los terremotos, que tan solo han sido detectados por los sismógrafos”.

Pese a ello, desde diarios como Express, The Sun, Daily Mail o Newsweek este enjambre sísmico, que nadie en la comunidad científica ha asociado a una posible erupción del Teide, se ha presentado como un riesgo “inminente” para los turistas británicos. “Es una batalla que tenemos desde hace mucho tiempo. Pese a que todos nuestros informes están abiertos al público, tenemos que luchar contra mucho pseudocientífico que nos acusa de ocultar información”, explica el responsable de comunicación de IVOLCAN, que ha llegado a desmentir el riesgo de erupción del Teide a “varios consulados, periódicos suecos y noruegos” que se ponen en contacto con el instituto al leer las alarmantes noticias que escribe cierta prensa de Reino Unido.

Coincide con David Calvo el gerente de ASHOTEL (Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y el Hierro). “Cada cierto tiempo surgen este tipo de informaciones falsas cuyo objetivo no se sabe si es generar alarma, vender periódicos o algún otro interés destinado a que los turistas británicos no visiten Canarias”, lamenta Juan Pablo González. Según destaca, “el 30% de los 16 millones de turistas que visitan Canarias son británicos”, una cifra que se mantiene estable incluso tras el referéndum que aprobó el Brexit (la salida de Reino de la UE). “Es el Foreign Office [Ministerio de Exteriores británicos] el que recomienda a sus ciudadanos viajar o no a un determinado lugar, y desde luego no ha alertado de ningún peligro en las islas”, añade González.

La última vez que el Teide entró en erupción fue en 1909, aunque la última erupción volcánica en Canarias se produjo en 2011, en la isla de Hierro. “El Teide tiene un nivel de vigilancia de vanguardia, de ultimísima generación, como el de Hawái o el del volcán siciliano Etna”, subraya David Calvo, que recuerda que existe un plan especial de protección civil y de respuesta de emergencia en el caso de riesgo de erupción. Pero de momento no hay peligro: el nivel de alerta del volcán está en color verde, es decir, sin riesgo.