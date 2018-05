“Si tenemos el mismo cuerpo, ¿por qué no tenemos la misma casa?”

El tema Jerico de Brisa Fenoy no tiene desperdicio ni deja indiferente. Sus versos se convierten en reivindicaciones punzantes de una realidad que no queremos ver. Es un desafío a nuestro mirar para otro lado, a un mundo cada vez más polarizado según el pasaporte que se posea, el lugar del planeta donde te hayan parido o el nivel adquisitivo. Un terremoto que pone al descubierto un sistema de fronteras en el que constantemente se sacrifican vidas humanas.

El paso por el programa televisivo Operación Triunfo encumbró a esta modelo, compositora, dj, cantante y productora de documentales solidarios entre otras muchas cosas. Ella ha decidido utilizar este éxito para convertirse en altavoz de las personas migrantes y sin papeles que llegan a España. Algo que lleva impreso en su ADN. Esta algecireña es hija de un sindicalista al que desde pequeña acompañó a manifestaciones para pedir el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Su madre, Josefina Núñez, es una poeta, escritora y orientadora escolar que ha escrito sobre la migración en novelas y relatos cortos. También es hermana del fotoperiodista Erasmo Fenoy, que cubre la llegada de embarcaciones con personas migrantes al Campo de Gibraltar y alrededores y es autor del proyecto Al final del camino. “Por todo esto se puede decir que estoy bastante influenciada, pero sobre todo era una realidad que me chocaba desde pequeña y necesitaba hablar de ella”, afirma la artista.

Le costaba entender que hubiera dos realidades en los 14 kilómetros que separan África de Europa y que, a esa corta distancia, unos jóvenes como ella tuvieran menos oportunidades, "simplemente por nacer en otro lugar del mapa", critica. "Ellos no tienen ese pasaporte que les permite ir donde quieran, sino que se chocan contra las fronteras, contra la valla de Melilla o Ceuta. Es algo que desde siempre me ha indignado". De ahí que cante versos como los que dicen: “Nadie quiere irse de donde ha nacido”, “14 kilómetros son los culpables”, “si tenemos el mismo cuerpo, ¿por qué no tenemos la misma casa?”, “me pongo en tu piel, me meto en tu carne, yo no he vivido ni una quinta parte”… El vídeo que acompaña a Jerico cuenta con la participación de personas migrantes y refleja sus experiencias. La artista lo presentó en el marco del Festival de Cine Africano Tarifa-Tánger (FCAT), en un concierto que abarrotó de público el mercado de abastos de Tarifa.

Jerico, por Brisa Fenoy.

El tema de la migración y las fronteras es recurrente en sus creaciones. Jerico no es la primera composición sobre esta temática, pero sí la que ha gustado a su casa discográfica: “De hecho, hubiera sido mi primer sencillo, pero la discográfica no me lo permitió. Pero sí que fue el segundo y estoy muy agradecida de que me hayan permitido sacarlo”, comenta.

Brisa no se ha parado en la canción y el vídeo, ahora está inmersa en la producción de un documental que se titula como la canción para que “los migrantes no se queden sin voz”. A los que aparecen en el visual les pasó una serie de preguntas sobre su nombre, procedencia, el viaje, el porqué de este, sus sueños y cómo se sienten una vez llegados a Europa. Estas cuestiones “engloban la trama y el hilo conductor del proyecto”.

A todo esto, Brisa suma el ser embajadora e imagen de la marca Topmanta, creada por el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona. "Yo, que he sido modelo siete años y he viajado por todo el mundo, tengo contactos en moda, tengo imagen, tengo encima la voz ahora que soy cantante y soy figura pública... Creo que puedo ayudar, abrir esquemas y hasta crear tendencia con esta marca".

Aparte de manifestarse y reivindicar en redes, hay que implicarse con hechos Brisa Fenoy

La artista está convencida de que el activismo es el camino adecuado: "Este tipo de cosas son las que hay que hacer. Aparte de manifestarse y reivindicar en redes, hay que implicarse con hechos. Creo que los manteros están siendo muy inteligentes y están dando un golpe en la mesa haciendo una ropa a partir de su propia problemática".

Brisa se ve a sí misma como sinónimo de esos ideales, de esos valores. "Me defino como una artista social que utiliza unas marcas y el mundo de la moda como un caballo de Troya, como una plataforma que hay que utilizar para llevar un mensaje que gracias a ella se difunde mucho más".

No se ve Brisa lejos de este tipo de causas, adivina que su vida está ligada a ellas: "Creo que estoy aquí para dejar un mundo un poco mejor y no voy a parar de hacerlo hasta que me muera. Ojalá y pueda implicarme más, pueda ser todavía más congruente; ojalá pueda ir más allá y transformar todo lo que pueda y no perderme en el camino. Esta es mi lucha de cada día".