David Bustamante presume de nueva pareja, la bailarina Yana Olina

David Bustamante en su tarea de rehabilitar su imagen tras su divorcio de Paula Echevarría se ha dejado hacer unas fotos - todo indica que es un robado pactado- que publica la revista ¡Hola! en las que aparece con una joven en actitud muy cariñosa. Se trata de Yana Olina, bailarina del programa de La 1 Bailando con las estrellas en el que el cantante es uno de los participantes. La emisión de este concurso es inminente. La pareja se conoció hace solo unas semanas cuando comenzaron los ensayos.

La publicación de estas fotos llegan cuando habían aumentado los rumores sobre la supuesta relación de Bustamante con la presentadora Ares Teixidó. En pleno proceso de divorcio se le relacionó con la periodista pero ambos negaron la relación aunque había fotos de ella saliendo del edificio en el que vive él. Ella hizo unas declaraciones en las que dejaba ver su malestar por la manera en que Bustamante había negado que hubiera algo entre ellos. La semana pasada Telecinco aseguraba que la pareja había retomado la relación. "No es un noviazgo. Él es un hombre soltero. Aún así ella lleva mal el esconderse. Quiere reconocimiento, no como novia, pero sí como amiga, que admita que se conocen”, dijo la periodista Laura Fa. El cantante ni niega ni confirma pero está encantado con que se le vincule con nuevas parejas mientras que Paula Echevarría exhibe su amor con Miguel Torres.

Yana Olina es una bailarina de origen ruso de 30 años, actual bicampeona de España en la categoría absoluta de diez bailes, semifinalista de Europa y del Mundo en 2018, entrenadora titulada, juez nacional y directora de competiciones.

David Bustamante en los premios Cadena Dial de 2018. Gtresonline

"Estoy abierto al amor. Creo en el amor y soy amante del amor. Quiero que se me dé la oportunidad de conocer chicas sin que salgan espantadas. Cuando sea novias ya lo diré yo, que siempre lo he dicho, Si un día me veis con una morena, otro con una rubia y otro con una pelirroja... serán amigas. Tengo amigas porque soy un chaval muy simpático", ha dicho Bustamante sobre sus encuentros.

Bustamante tras su separación aseguró que llevaba muy mal la soledad tras 13 años de convivencia con Paula Echevarría. "Paso muchos días solo y esa ha sido un poco la causa de mi tristeza", señaló.

Por otro lado, se ha confirmado que el cantante ha vendido su casa de Cantabria pero fuentes de su círculo profesional aseguran que no se debe a que tenga problemas económicos lo que sucede es que planea comprarse otra.