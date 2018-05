David Bustamante baila y tiene una nueva relación

David Bustamante parece otro: baila sin parar y se cita con Ares Teixidó. El cantante renace tras su separación de Paula Echevarría. No solo ha retomado su carrera profesional ampliando su recorrido como participante de Bailando con las estrellas que en breve estrenará Televisión Española, también ha vuelto a verse con Ares Teixidó.

En pleno proceso de divorcio se relacionó al cantante con la periodista pero ambos negaron la relación aunque había fotos de ella saliendo del edificio en el que vive él. Ella hizo declaraciones en las que se dejaba ver su malestar por la manera en que Bustamante había negado que hubiera algo entre ellos. Ahora Telecinco asegura que la pareja ha retomado la relación. "No es un noviazgo. Él es un hombre soltero. Aún así ella lleva mal el esconderse. Quiere reconocimiento, no como novia, pero sí como amiga, que admita que se conocen”, ha dicho la periodista Laura Fa

Bailando con las estrellas ya tiene a sus 12 aspirantes. Sobre el escenario del programa de La 1 (fecha de estreno por confirmar) bailarán presentadores de televisión, actores, deportistas, cantantes, humoristas y youtubers. Roberto Leal y Rocío Muñoz serán los presentadores del nuevo show en directo. Gemma Mengual, Topacio Fresh, Pablo Ibáñez, Manu Sánchez, Amelia Bono, Patry Jordán, Javier Hernanz, Pelayo Díaz, Rossy de Palma, Merche, Fernando Guillén Cuervo y David Bustamante. Bailando con las estrellas es un concurso en el que compiten doce parejas formadas por un famoso/a con un bailarín/a profesional.

Bustamante intenta mientras impulsar su carrera. Tiene una agenda sin conciertos (actualmente solo hay uno programado en Murcia y es gratuito), lo que estaría llevando al cántabro a afrontar serios problemas económicos, según apunta la revista Lecturas. La citada publicación asegura que Bustamante no habría cumplido con las expectativas económicas planteadas por la discográfica con la que trabaja, lo que habría generado una disminución considerable de sus ganancias. Esto podría deberse, entre otras cosas, a los conciertos que el extriunfito ha cancelado durante los últimos meses. “Está indispuesto, vomitando, con dolores de espalda y sin poder caminar, así que no vendrá”, aseguraban los organizadores del último show que suspendió el en el Hotel de Las Letras de Gran Vía de Madrid. Sin embargo, desde Universal Music, que no ha querido comentar nada sobre la situación económica del cantante, aseguran que la falta de conciertos es algo normal, ya que Bustamante está “centrado en su música componiendo nuevos temas”.

Personas del círculo profesional del cantante, sin embargo, admiten que Bustamante tiene que trabajar y mucho si quiere volver a estar arriba en el panorama musical.

