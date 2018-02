David Bustamante cancela otro concierto por enfermedad

David Bustamante no está pasando por su mejor momento ni personal ni profesional. Tras la separación de Paula Echevarría, que a finales de enero la propia actriz aseguraba que era definitiva, el cantante no levanta cabeza y ya ha suspendido hasta tres conciertos. El último fue el pasado viernes. Se trataba de una actuación privada organizada en la capital para una veintena de seguidores que lo esperaban a las puertas del Hotel de Las Letras de Gran Vía con gran ilusión. “Está indispuesto, vomitando, con dolores de espalda y sin poder caminar, así que no vendrá”, dijo la empresa organizadora a última hora, según adelantó el portal Cotilleos.es.

No es la primera vez que Bustamante, de 35 años, alega problemas de salud para la suspensión de un evento. Primero fue la polémica cancelación de su concierto en Laguna de Duero en Valladolid por una afonía. Una situación muy criticada –que incluso la Consejería de Sanidad de Castilla y León inició una investigación– debido a que no constaba que el cántabro hubiera acudido al centro de salud local. Unos días después era el propio médico que le atendió quien aseguró que se había desplazado él al hotel donde se alojaba el cantante.

La segunda anulación se produjo en el programa especial de Navidad de Operación Triunfo, donde el extriunfito iba a participar junto a otros de sus compañeros de la primera edición del programa actuando con los concursantes de OT 2017. “Bustamante está indispuesto, son cosas que pasan”, anunciaba a los chicos la directora de la academia Noemí Galera cuatro días antes de la gala.

ampliar foto Paula Echevarría y David Bustamante. CORDONPRESS

Con estas acciones, los seguidores del intérprete de El aire que me das son los que más sufren la situación que el cántabro parece estar viviendo por su situación personal. Desde que el pasado mes de abril se anunciara su separación de Paula Echevarría, el cantante está viviendo un bache profesional que se ve reflejado no solo en la falta de compromiso con sus fans, sino también en la escasez de público de sus últimos conciertos. Mientras que a finales de 2016 y principios de 2017 Bustamante completaba aforos de ciudades importantes como Sevilla, Valencia, Madrid o Santander, desde hace unos meses ha pasado a conciertos en localidades más modestas como Baeza, Roses o El Pinoso. De hecho, el único concierto anunciado hoy en la web oficial del cantante será el próximo 23 de marzo en un pequeño teatro de Reus.

David Bustamante con su hija Daniella y su familia en una foto de Instagram.

Actualmente, el artista llena su vida pasando tiempo con Daniella, su hija de nueve años fruto de su matrimonio con Paula Echevarría, y su familia, como muestra en las cada vez menos imágenes que publica en su cuenta de Instagram, donde acumula 1,1 millones de seguidores.