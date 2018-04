El zasca de Paula Echevarría a David Bustamante

No hace ni 15 días que David Bustamante y Paula Echevarría anunciaban su separación de manera aparentemente amistosa pero pronto esta ola de cordialidad ha desaparecido. La actriz ha publicado en su cuenta de Instagram un mensaje que ha sido interpretado como todo un zasca a su exesposo. "Y si me preguntan ¿cuál amor prefiero? Prefiero amores en silencio, esos que caminan a la orilla del mar, que se toman un vino mientras se pasan la noche entera conversando... Esos que no hacen tanto alarde de amarse, porque con que lo sepan ellos dos basta", es el fragmento del mensaje que ha acompañado de corazones y estrellas. Muchos han querido ver, además de una declaración de amor a su actual pareja Miguel Torres, una manera de desmarcarse de Bustamante y de la amplia entrevista concedida por el cantante a la revista ¡Hola! en la que da detalles de su separación. También hay que recordar que el cantante era de los que proclamaban su amor por su entonces esposa en todas las entrevistas que concedía.

Horas más tarde, Paula volvió a recurrir a su Instagram Stories para publicar otro texto, en este caso un poema de la obra Ahora que ya bailas, del escritor Miguel Gane. "¿Que cuáles son mis planes? Hablar sobre cualquier cosa, riéndonos de todo, un martes hasta las tres de la mañana porque sí".

La actriz no se ha pronunciado directamente sobre su relación con Miguel, pero no es la primera vez que recurre a sus redes para compartir textos llenos de significado. De hecho, a principios de marzo, Paula publicó en su Instagram Stories un poema del libro Primero de poeta, de Patricia Benito, que decía: "Y llegas tú, y entiendo por qué la primavera viene después del frío y me parece imposible que vuelva el invierno. Y cualquier día de la marmota suena perfecto contigo".

Bustamante, por su parte, también ha lanzado algún que otro zasca a su expareja pero lo ha hecho desde los escenarios con mensajes sobre la afición de "algunas" a pintarse y vestirse para hacerse fotos. Paula Echevarría es una importante influencer e instagramer.