Paula Echevarría y David Bustamante oficializan su divorcio 14 meses después

Paula Echevarría y David Bustamante han hecho oficial este miércoles su divorcio de mutuo acuerdo con un comunicado. "Habiendo transcurrido 14 meses desde que se puso fin a la convivencia, queremos comunicar, con el fin de terminar con cualquier tipo de especulación, que hemos firmado el acuerdo de divorcio", dice la escueta nota de la ya expareja.

"Queremos aclarar que es una decisión muy meditada, tomada de mutuo acuerdo y desde el cariño y el respeto que nos tenemos", añade el comunicado, que publica la revista ¡Hola!. "Rogamos encarecidamente a todos los medios de comunicación respeto tanto por nosotros como por nuestras familias y muy en especial por nuestra hija y que sea respetada la privacidad con la que decidimos dar este paso", concluye la nota.

El abogado del artista explica en ¡Hola! que la expareja ya ha firmado un convenio de mutuo acuerdo. "Los cónyuges deben ratificar en el juzgado ese convenio siendo un trámite meramente formal", asegura Ignacio Palomar Ruiz, que añade que para que el divorcio sea efectivo solo queda que "el juez dicte sentencia" y apruebe "el convenio regulador de mutuo acuerdo".

La actriz, que hace apenas unos días confirmaba su noviazgo con el futbolista Miguel Torres, se encuentra estos días en Los Ángeles y México trabajando, mientras que la última aparición pública de Bustamante se produjo el lunes, cuando llevó al colegio a su hija, Daniella, en el Día del Padre.

En la misma revista el cantante realiza las primera declaraciones sobre su separación en un reportaje que se hizo el pasado domingo en su domicilio madrileño. "Estoy intentando encontrarme a mí mismo porque llevo 13 años viviendo en familia.... y ahora paso mucho tiempo solo. Esa ha sido la caisade esa tristeza. Eso no signifioca que no esté creciendo, no significa que esté abatido. Soy una persona feliz porque estoy encontrando el equilibrio", asegura.

Paralelamente a estas declaraciones y a la firma del divorcio, Paula Echevarría ha dado un acelerón en su relación con Miguel Torres con quien se deja ya fotografiar. "Es una relación muy sería. El tiempo nos dará la razón", ha dicho la actriz sobre quien es su nueva pareja. Incluso Torres habla: "Todo esta bien". El futbolista viaja todas las semanas a Madrid para visitar a la actriz

Desde que se produjo el cese de la convivencia de Echevarría y Bustamante se han sucedido los dimes y diretes sobre la pareja, su posible reconciliación, sus sonrientes encuentros y las tensiones ocultas. También los comentarios, fundados o no, sobre el éxito creciente de ella y el declive físico y profesional de él.

A continuación 12 fechas claves en este proceso interminable:

4 de abril de 2017. Fuentes próximas a la pareja aseguran que David Bustamante y Paula Echevarría viven separados. Los rumores habían acompañado a la pareja en los últimos tiempos de su relación y la actitud de ella en las redes sociales, donde no colgó ni una foto junto a su marido durante días, los aumentó y terminó por precipitar la confirmación.

5 de abril de 2017. Paula Echevarría acude a la presentación de su perfume y, nerviosa y llorosa evita dar datos sobre su todavía marido pero termina por reconocer la situación con una frase enigmática: “Pasan cosas en mi casa”.

12 de abril de 2017. David Bustamante habla por primera vez después del anuncio de su separación. Agobiado por el acoso mediático pide respeto: “Siempre me he portado superbién con vosotros y es que me estáis tirando por los suelos la imagen. No entiendo a quién he matado ni qué he hecho. Me parece que os estáis excediendo un montón”.

24 de abril de 2017. El cantante pierde los nervios y estalla ante los medios que le preguntan sobre su separación: “Dejadnos vivir tranquilos, parece que hemos hecho algo malo”, dice fuera de sí.

25 de mayo de 2017. Paula Echevarría reaparece sonriente y más tranquila en otra presentación de una marca de teléfonos de la que es imagen y asegura estar “muy bien, feliz y casada”. Para añadir después: “Yo confío en que las cosas se arreglen”, refiriéndose no solo a su matrimonio sino también a que tanto ella como el cantante y su hija se encuentren bien.

18 de junio de 2017. La pareja posa sonriente, cómplice y de la mano de su hija Daniella, de ocho años, en el día de la Primera Comunión de la niña que celebraron en la iglesia Santa María de los Ángeles de San Vicente de la Barquera.

26 de julio de 2017. David Bustamante sugiere en un concierto en Málaga que está solo, aunque deja abierta la posibilidad a una reconciliación con Paula Echevarría. Durante todo el verano se refugia en sus actuaciones y en su familia, mientras su todavía mujer disfruta de unas vacaciones con amigas en distintos puntos de la geografía española y las difunde ampliamente a través de sus redes sociales.

2 de octubre de 2017. El cantante se muda a un piso en la localidad madrileña de Pozuelo y poco después Paula Echevarría afirma que “la pelota está en el tejado de David”. Solo unos días después unas fotos de la presentadora Ares Teixedó saliendo de la nueva casa de Bustamante desatan los rumores de una relación sentimental que ambos desmienten.

12 de diciembre de 2017. David Bustamante deja de seguir en Instagram a Paula Echevarría en un gesto que se interpreta como la antesala de su divorcio, ya que durante los meses que ya llevaban separados ambos se habían estado apoyando a través de sus respectivas redes sociales.

26 de enero de 2018. Comienzan los comentarios que relacionan a la actriz con Miguel Torres, futbolista del Málaga. Ambos comparten amigos, en especial Alicia Fernández, la responsable de la firma de Dolores Promesas a cuya fiesta de 44 cumpleaños asistieron.

21 de febrero de 2018. Paula Echevarría consolida su relación con Miguel Torres, no evita que los fotógrafos la vean con su nuevo amigo y acelera el proceso de su divorcio después de haber declarado “no hay vuelta atrás”.

7 de marzo de 2018. La actriz habla por primera vez de Miguel Torres sin ocultar su felicidad: “Miguel Torres es más guapo por dentro”, afirma. Y añade: “No me tengo que esconder y si me pillan, pues me han pillado. Porque si quiero que no nos pillen, te aseguro que me escondería". Después de estas declaraciones, Paula Echevarría pasó un día con su hija y otros amigos, entre los que también estaba el jugador del Málaga. Un hecho que se interpretó como decisivo sobre sus sentimientos hacia Torres.

21 de marzo de 2018. La pareja hace público un comunicado en el que oficializan su divorcio de mutuo acuerdo