Bustamante lleva al colegio a su hija, Daniella, en el Día del Padre

El cantante David Bustamante, la expareja de la actriz Paula Echevarría, ha llevado este lunes, en el Día del Padre, a su hija Daniella al colegio madrileño en el que cursa sus estudios. Normalmente, la pequeña vive con Echevarría, pero esta está trabajando estos días en Los Ángeles (EE UU). Además, según ha podido saber este periódico por fuentes próximas a la expareja, el divorcio lo firmarán Bustamante y la intérprete oficialmente este miércoles, casi un año después de que se separasen el pasado 4 de abril de 2017.

Desde que dejaron de convivir bajo el mismo techo, se han sucedido los dimes y diretes sobre la situación de Echevarría y Bustamante: sobre su posible reconciliación, sus sonrientes encuentros y las tensiones ocultas. También los comentarios, fundados o no, sobre el éxito creciente de ella y el declive físico y profesional de él. Ahora, todo indica que ha llegado oficialmente el divorcio. Además, Bustamante va a dar una exclusiva este fin de semana a una revista, aunque todavía no ha trascendido el medio ni el asunto sobre el que trata.

Además, el pasado enero comenzaron los comentarios que relacionan a la actriz con Miguel Torres, futbolista del Málaga. Ambos comparten amigos, en especial Alicia Fernández, la responsable de la firma de Dolores Promesas a cuya fiesta de 44 cumpleaños asistieron. El pasado 7 de marzo, la actriz habló por primera vez sobre el deportista sin ocultar su felicidad: "Miguel Torres es más guapo por dentro", afirmó. Y añadió: "No me tengo que esconder y si me pillan, pues me han pillado. Porque si quiero que no nos pillen, te aseguro que me escondería".

Después de estas declaraciones, Paula Echevarría pasó un día con su hija y otros amigos, entre los que también estaba el jugador del Málaga. Un hecho que se interpretó como decisivo sobre sus sentimientos hacia Torres.