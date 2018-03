Bustamante: “Nos cansamos. Fui yo el que tomó la decisión de romper”

David Bustamante, de 36 años, ha concedido una inusual entrevista en exclusiva a ¡Hola! en la que desgrana los motivos de su ruptura y divorcio con Paula Echevarría, así como el estado de la relación entre ambos. A lo largo de 13 páginas, el cantante explica desde el ático de Madrid en el que ha reiniciado la vida en solitario que fue él quien decidió que la pareja no daba más de sí: "Fui yo el que tomó la decisión de romper", titula la revista en su portada, donde también tiene su lugar la relación de la actriz con el futbolista Miguel Torres. Bustamante aclara que el matrimonio no se acabó por terceras personas ni por ninguna "razón trágica". "Simplemente nos cansamos", asegura.

Poco dado al papel cuché, Bustamante asegura que ha accedido a dar la entrevista tras perder contratos de publicidad por la imagen "totalmente negativa" que se ha dado de él durante los últimos 14 meses, el tiempo que ha mediado entre la suspensión de la convivencia con su ya expareja y la firma del divorcio. "Se han dicho muchísimas barbaridades y mentiras y hasta ahora la verdad, de puertas para adentro, solo la sabíamos los dos", asegura. "Fui yo el que no se sentía conforme y opté por irme a un piso... Es que, encima, se ha dicho que me echaron de casa. A mí no me han echado de casa, tomé la decisión un tiempo y me di cuenta de que no había solución".

Durante la entrevista, efectuada en su nueva casa, dice que le dio "pena" el final con Echevarría. "Romper me dio pena. Tengo claro que suena feo decir 'ya no quiero ser tu pareja'... pero es porque ya sentía lo mismo. Aún así me dio pena", dice. Lo que sí desmiente tajantemente es que la ruptura se debiera a su vida crápula. "Es mentira que Paula me dejara porque yo llevaba una vida desordenada, eso me ha hecho mucho daño. Soy responsable, buen padre y nadie puede negar que he sido un buen marido. ¿No tengo derecho a salir con mis amigos?".

La portada de la revista '¡Hola!'

El cántabro dice que no tiene pareja pero que está abierto al amor. "Que no me inventen novias y menos si no las conozco". El cantante admite crisis anteriores y que las discusiones se habían convertido en moneda corriente en su convivencia. "Pues claro que hubo crisis anteriores y discutíamos. Por eso, lógicamente, se rompe. Cuando te pasas más tiempo del normal discutiendo es porque se va apagando la llama".

No obstante, al principio la pareja se seguía queriendo: "Al principio nos separamos enamorados, y lo hicimos por inteligencia, para no llegar al punto de no retorno, Tengo 36 años pero tengo diez vidas de alguien de mi edad", subraya. El cantante asegura que no le ha sentado mal la relación de Paula con Miguel Torres. "Se han dicho muchas mentiras, pero lo cierto es que nadie puede sentirse culpable por amar. Quiero que Paula sea feliz para que mi hija sea feliz. Fíjate si soy bueno y majo que le presenté a su novio". Torres, futbolista del Málaga, participó en un videoclip del cantante.

Bustamante explica que ha sido una decisión "inteligente" dejar la custodia de su hija Daniella a Paula Echevarría. "Creo que es inteligente por mi parte dejar la custodia a la madre, aunque, en nuestro caso, el convenio se firma para no tener que utilizarlo. Quiero que mi hija sea libre de decidir cuando quiere estar con papá o con mamá. No vamos a poner pegas".

La pequeña, según cuenta, vio en algún momento que algo iba mal. "Un día preguntó, fuimos a decírselo y nos contestó: 'Son cosas vuestras, no me tenéis que decir nada, mientras os llevéis bien y yo pueda estar con los dos no tengo ningún problema'. Nos quedamos alucinados". En su turno de aclaraciones, Bustamante cuenta que "Paula quiso tener otro hijo seguido y yo quise disfrutar de Daniella antes de tener otro... y al final, una cosa por la otra... pero tampoco fue un problema".

Durante toda la entrevista el cantante destila una profunda soledad. "Soy una persona a la que le gusta vivir en pareja. No me gusta estar solo, tengo fobia a la soledad. Por eso dejé de entrenar, por eso engordé, porque soy una persona que, con la ansiedad, le da por comer". Y añade: "La soledad me mata. Estar solo es terrible. No lo llevo bien".

Sobre la que ha sido la casa familiar, Bustamante aclara de quién será. "La casa de Villafranca será mi casa cuando ella se haga la nueva, aunque seguramente la venderemos. Es muy grande para mí, son mil metros... esa casa es para una familia"

La entrevista en ¡Hola! va seguida de un amplio reportaje de Paula Echevarría y Miguel Torres, en el que ambos muestran su felicidad tomados de la mano por las calles de Madrid. No incluye declaraciones.