La tristeza de David Bustamante

Durante los 14 meses que ha durado el culebrón sobre el matrimonio de Paula Echevarría y David Bustamante, el cantante ha permanecido callado. Ha sido la actriz quien dijo: "En mi casa pasan cosas". Fue también la actriz la que dio más pistas: "Cuando haya algo que decir lo diremos". Mientras, Bustamante se enfurecía ante la persecución mediática de la que ha sido objeto la pareja. Un interés que Echevarría ha sabido rentabilizar en su faceta como influencer e instagramer y en la que Bustamante ha quedado como el gran perdedor. En el comunicado de este miércoles la pareja no ha dado ni una sola pista sobre los motivos que han provocado la ruptura de su matrimonio pero con el paso del tiempo saldrán a la luz los argumentos de uno y otro. De momento, ya hay algunas pistas sobre el estado de ánimo de los protagonistas de esta historia, que durante muchos meses ha acaparado portadas de revistas y muchos minutos de televisión.

"Estoy intentando encontrarme a mí mismo porque llevo 13 años viviendo en familia... y ahora paso muchos días solo. Esa ha sido la causa de esta tristeza. Eso no significa que no esté creciendo, no significa que esté abatido. Soy una persona feliz porque estoy encontrando el equilibrio", ha dicho el cantante en la primera parte de una exclusiva a la revista ¡Hola! que tendrá segunda parte la semana próxima.

Los abogados de ambas partes han negociado el acuerdo del divorcio pero también la puesta en escena de la comunicación. Paula Echevaría ha preferido estar lejos de España cuando se hiciera el anuncio. La actriz viajó la semana pasada a Los Ángeles para una sesión de fotos para una firma de gafas y cuando se hacía público el anuncio de su divorcio se encontraba ya en México trabajando como imagen de Tous. Bustamante, por el contrario, se halla al cuidado de su hija Daniela. De hecho, la presencia de la niña en sus redes sociales estos días ha aumentado considerablemente.

Bustamante quiere marcar "un antes y un después" tras la separación. Sabe que debe rehabilitar su imagen porque aunque asegura que "han hecho bien las cosas" durante este largo año de distanciamiento, su imagen se ha desgastado. Ahí están las fotos del cantante enfrentándose a los periodistas y, lo que es peor, la imagen que ha proyectado en algunos conciertos. El cantante se abandonó, perdió su cuidada forma física, cambió su forma de vestirse y su voz se resintió por no llevar una vida tan disciplinada como antes. De hecho, en el último año han sido numerosas las cancelaciones de conciertos por motivos de salud.

El cantante en las últimas semanas intenta recomponer su imagen. Ha adelgazado mucho, ha vuelto a entrenarse y, lo que es más importante para él, tiene nuevo proyecto discográfico. Bustamante pertenece a Universal y con la ayuda de la compañía trabaja para recuperar el puesto que un día ocupó en el panorama musical español.

Bustamante ha negado en estos meses mantener alguna relación aunque han sido varias las que se le han adjudicado. El cantante siempre ha tenido mucho éxito con las mujeres y de ahí parece que parten algunos de los problemas de su matrimonio. También ha tenido que ver la diferente manera de vivir. A Bustamante le gustaba salir más que a Echevarría.

La actriz, según fuentes próximas a la pareja, ha sido quien ha marcado los tiempos de la separación convertida ahora en divorcio. Fue ella quien anunció que no vivían juntos, quien inició las negociaciones con los abogados y quien ha decidido que ya era el momento de hacer oficial la ruptura definitiva. Paralelamente ella mostraba su relación con el futbolista del Málaga Miguel Torres que ella califica de "seria" quizá para desmentir la fama de don Juan que tiene el jugador con un amplio historial de conquistas. Un culebrón acaba pero comienza otro.