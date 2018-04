El baile con el que Bustamante quiere demostrar que ha recuperado la alegría

David Bustamante, de 36 años, ha emprendido una campaña para mejorar su imagen tras su separación de Paula Echevarría. Lo primero que quiere hacer es acabar con la percepción de tristeza que ha proyectado en los últimos meses y que él mismo ha admitido. Por eso no extraña que acabe de publicar en su cuenta de Instagram un vídeo en el que aparece bailando con una mujer morena. "En mi casa se baila, se ríe y se canta", ha escrito.

El baile de Bustamante, que no deja de acumular likes y comentarios, ya acumula más de 325.000 reproducciones. Al parecer las imágenes fueron grabadas en su localidad natal, San Vicente de la Barquera.

Actualmente, el cantante vive en un ático, ubicado en Pozuelo de Alarcón. En la casa familiar sigue residiendo la actriz con la hija de ambos aunque la propiedad - en su mayoría del cantante- se va a vender próximamente.

"Aquí ahora vivo muy bien. Para estar solo prefiero vivir en un piso, que es una maravilla. Son cien metros, pero lo enseño como si enseñara el castillo más grande del mundo y lo disfruto de verdad. No sé si, el día de mañana, cogeré algo más grande, pero ahora me siento muy a gusto aquí, me siento en casa", ha dicho el artista.

Poco dado al papel cuché, Bustamante aseguró en una entrevista a ¡Hola!, una semana después de firmar el divorcio, que había accedido a dar la entrevista tras perder contratos de publicidad por la imagen "totalmente negativa" que se ha dado de él durante los últimos 14 meses, el tiempo que pasó entre la suspensión de la convivencia con su ya expareja y la firma del divorcio. "Se han dicho muchísimas barbaridades y mentiras y hasta ahora la verdad, de puertas para adentro, solo la sabíamos los dos", contó. "Fui yo el que no se sentía conforme y opté por irme a un piso... Es que, encima, se ha dicho que me echaron de casa. A mí no me han echado de casa, tomé la decisión un tiempo y me di cuenta de que no había solución". El cántabro dice que no tiene pareja pero que está abierto al amor. "Que no me inventen novias y menos si no las conozco".