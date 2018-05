Vídeo del momento en el que atrapan al reptil. MARIETTA BLACK

Un miembro de la Florida Fish and Wildlife Comission (FCW) tuvo que emplearse a fondo durante 20 minutos este sábado para atrapar al caimán que se adentró en la zona residencial The Villages, en el Condado de Sumter, en Florida (Estados Unidos). Unos vecinos del barrio alertaron de la presencia del peligroso reptil frente al porche delantero de una casa, cuyo dueño no se encontraba allí en ese momento. El macho medía más de 3 metros y rondaba los 300 kilogramos de peso y, una vez retenido, fue trasladado a una reserva para caimanes. La Florida Fish and Wildlife Comission cree que el ejemplar estaba buscando una hembra, ya que la época de apareamiento se corresponde con los meses de mayo y junio.