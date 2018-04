La resurrección (en bronce) de la primera sufragista británica

La efigie de la fundadora de la Unión Nacional de Sociedades del Sufragio Femenino ganó el lugar a la conservadora Margaret Thatcher —el consistorio del barrio londinense de Westminster escogió homenajearla a ella en vez de a la exprimera ministra de Reino Unido (Grantham, 1979 - Londres, 1990)— y acompañará a 11 esculturas de personajes históricos, todos ellos hombres: Winston Churchill, Ghandi, George Canning, Nelson Mandela y Abraham Lincoln, entre otros.

“Yo no estaría aquí hoy como primera ministra, ninguna diputada ocuparía su asiento en el Parlamento, ninguna de nosotras tendría los derechos y protecciones de los que disfrutamos hoy en día, si no fuera por Millicent Fawcett”, declaró Theresa May durante la presentación, a quien acompañaba el alcalde de Londres Sadiq Khan: “Hoy es un día histórico. Finalmente, la plaza del Parlamento ha dejado de ser un sitio que solo acoge esculturas de hombres”.

A pesar de que Fawcett luchó desde los 20 años a favor del sufragio universal, no fue hasta que cumplió los 71 cuando vio a las mujeres votar en las galerías públicas de la Cámara de los Comunes. Frente a la acción directa de muchas sufragistas, defendió los métodos no violentos de protesta. Pero Fawcett no solo peleó por el sufragio universal, también lo hizo contra el trabajo infantil y dedicó gran parte de su vida a mejorar las oportunidades educativas de las mujeres: fue una de las fundadoras del Newnham College, el segundo que admitió mujeres en la Universidad de Cambridge.

La estatua, en bronce, es obra de la artista Gillian Wearing —ganadora del premio Turner de arte contemporáneo en 1997— y representa a Fawcett sosteniendo una pancarta en la que puede leerse "Courage calls to courage everywhere" ("El coraje llama al coraje en todas partes), un extracto del discurso que dio tras la muerte de la sufragista Emily Wilding Davison.

Millicent Garrett Fawcett interviene en un mitin ante unas 50.000 mujeres en Hyde Park el 26 de julio de 1913. The Women's Library (LSE collection)

Hace dos años, la feminista Caroline Criado Perez inició una campaña para colocar la estatua de Fawcett tras darse cuenta de que solo había efigies de hombres. “Las mujeres siguen lamentablemente subrepresentadas en todas las áreas de la vida cultural y política británica, pasa igual en sus estatuas”, señaló la activista.