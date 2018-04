3

'Francine se desarregla', de Francine Oomen

Hay un montón de cosas de las que no se hablan abiertamente o no tan abiertamente como se debería: por vergüenza, por educación, por norma. La menopausia es una de ellas y Francine Oomen estaba cansada de tanto reparo. Francine se desarregla es una memoria gráfica, y divertida y sin pudor alguno, sobre ella. Las dos solapas del libro presentan a dos mujeres. La primera es Oomen: ”Soy Francine Oomen. Hasta mis 52 años fui madre, hija, amante, exitosa autora de libros infantiles y hábil malabarista, capaz de mantener todos mis platos en el aire bastante bien, hasta que uno tras otro fueron estrellándose contra el suelo. Solo me quedaba una opción: dejarlo todo y declararme en barbecho. Y eso fue lo que hice. Este libro es la historia de esa experiencia”. La otra es Arpía: “Soy Arpía. Vivo en la cabeza de Francine. Ella me llama su explotadora interior, pero siempre me he he encargado de que sobreviviera razonablemente bien. La he guiado a través de aguas turbulentas y durante muchos años he conseguido mantenerla en lo más alto de sus capacidades. Después de que cumpliera los 52 años, no me bastó con blandir el látigo de vez en cuando. No había forma de hacerla remontar. Me cansé de ella. Y ella de mí, según tengo entendido. Este libro es el relato de lo que nos sucedió”. Con o sin menopausia, te quede mucho o poco (o no te vaya a tocar nunca, hombre) el viaje por las páginas de este desarreglo merecen la pena.