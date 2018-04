Regalos para el Día de la Madre: 15 propuestas por menos de 100 euros

Si alguien se merece un regalo, es tu madre. Un detallazo, por un día. Por los que ella te ha hecho todo; desde llevarte al parque hasta los tupper con tu comida preferida, por acercarte a una fiesta y recogerte de resaca, por enseñarte las tablas de multiplicar o a cómo cambiar un pañal a tus propios retoños.

El 6 de mayo es el día de todas ellas. Este año cae después de un puente pero a principio de mes, así que ya sabes: estírate, sácala a comer y hazle el regalo que la ilusione. En EL PAÍS Escaparate te proponemos distintas ideas y soluciones organizadas por precios.

HASTA 30 EUROS

Masajeador facial de jade

Este curioso chisme se ha convertido en uno de los gadgets de belleza de la temporada, según afirman los expertos, que aseguran que se ha colado dentro de la rutina de belleza de muchas personas porque ayuda eliminar toxinas y a preparar la piel para los productos posteriores. Además, relaja y calma. Una buena idea es guardarlo en la nevera de un día para otro, porque fresco funciona mejor.

Kit de plantación de trébol de cuatro hojas

No le desees suerte: regálasela. Este kit de plantación es muy sencillo: contiene una pequeña maceta, sustrato y las semillas, además de instrucciones. Además de tréboles hay otras opciones para cultivar plantas carnívoras, cactus, girasoles , fresas, aves del paraíso e incluso aromáticas de chocolate. Ella sólo tendrá que ponerle agua (y cariño).

Entradas para el musical 'Billy Elliot' en Madrid

Madrid se ha convertido en la capital española del musical. De hecho, la ciudad es ya la cuarta del mundo en la que este género teatral mueve más dinero, unos 250 millones de euros al año, solo por detrás de Nueva York, Londres y Hamburgo. En ella lleva ocho años en cartel El Rey León, una apuesta segura para quien aún no haya catado a Simba y Mufasa sobre el escenario. Pero la revelación de este año es Billy Elliot, la historia del niño que quiere bailar por encima de todo.

Pulsera de actividad de XiaoMi

Esta de XiaoMi está entre las pulseras mejor valoradas de Amazon, con casi 1.100 opiniones positivas. Mide los pasos, el ritmo cardíaco y la calidad (y la cantidad) del sueño, además de ser resistente al agua y enviar notificaciones al teléfono. ¡Ah! Y da la hora, por si acaso. De las más completas y a mejor precio del mercado, se carga aproximadamente cada 20 días. La original viene en negro, pero si se quiere redondear el regalo se puede optar por una correa en oro rosa, dorado o plateado.

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes: 100 historias de mujeres extraordinarias

No, ya no es una niña, pero le encantará leer las historias de aquellas pequeñas que se convirtieron en grandes mujeres (como ella). Un libro bellamente ilustrado y que narra brevemente las vidas de Marie Curie, Coco Chanel, las hermanas Bronte, Yoko Ono, Cleopatra o Maria Callas. Para quienes se queden con ganas ya hay una segunda parte.

DE 30 A 60 EUROS



Cojín para leer en la cama

Ese ratito de más en la cama o ese domingo por la mañana leyendo o desayunando en ella es algo que toda madre merece. La cuestión principal es el tiempo, sí, pero eso es más difícil de regalar. De ahí que un cojín pueda venir a mejorar ese momento de disfrute y calidad. Este se apoya sobre el cabecero y permite permanecer cómodamente sentado. Es desenfundable gracias a su cremallera y lo hay en cinco tamaños y otros tantos colores.

Vestido negro de lunares

Los lunares son el estampado de la temporada, y están por todas partes. No sabemos si la culpa la tienen Julia Roberts y su revival de Pretty Woman, pero el caso es que no hay quien las quite del mapa. Este de La Redoute se ajusta también a la silueta kimono, otro hit de la temporada. Además, tiene un 40% de descuento y variedad de tallas, de la S a la XXL. Si no va a la moda no será por ti.

Sérum nocturno de Kiehl’s

Es uno de los sérums de noche más vendidos en España, y el producto más aclamado y superventas de esta firma neoyorquina con fórmulas de farmacia: cada minuto se vende uno. Con ingredientes naturales y sin parabenos, su suave olor a lavanda induce al sueño a la vez que repara el rostro durante la noche sin ser nada graso. Solo se necesitan un par de gotas, por lo que dura meses. Para las más fans, también tiene una muy apreciada versión para el día, y han creado un pack especial para el Día de la Madre con un aceite limpiador, una mascarilla y un contorno de ojos.

'Pack' de seis vinos ecológicos

Ya que siempre te invita a comer, al menos regálale el vino. Si tener una buena botella a mano siempre es imprescindible, contar con media docena es aún mejor. Esta selección realizada por EL PAÍS Club de VInos incluye seis caldos ecológicos, tanto blancos como tintos, de Denominaciones de Origen españolas como las de Alicante, Castilla-La Mancha o Utiel Requena. Además, bajan de 54,80 euros a 46,05.

Gafas de sol negras de 'ojo de gato'



Suelen acabar destrozadas de la temporada pasada, de pasear por la cabeza, la piscina y el bolso, por lo que renovarlas seguro que no le viene mal. Este modelo es sencillo pero a la vez casa con las tendencias del momento gracias a su forma de ojo de gato, el clásico cat eye de los años cincuenta, pero dulcificado y traído al siglo XXI.

DE 60 A 100 EUROS

Cámara de fotos instantánea de Instax, de Fujifilm

Tiene un montón de fotos con vosotros, pero todas en el móvil, con la memoria llena y ya no hay nada en los álbumes. Para guardar los mejores momentos, una buena idea es una cámara instantánea, como esta de Fujifilm fácil de usar y con apenas cinco modos de retrato (sobre todo para filtrar la cantidad de luz). Está disponible en azul claro, pero también en un tono más oscuro, en verde lima o en rosa chicle.

Zapatos rosas con tacón transparente, de Camper

Camper es una de las casas más tradicionales de calzado en España, pero a la vez de las más innovadoras. Juegan con el diseño y los materiales más punteros para conseguir un calzado a la moda pero a la vez cómodo, de hecho, comodísimo. Este par de zapatos de cordones en rosa salmón tienen el contrapunto de un tacón juguetón y transparente, que les hace ir a la moda. Y recuerda: cómodos. Comodísimos.

Cafetera Nespresso Pixie, de Krups

¿Un cafecito? Esta cafetera de Nespresso lo prepara al momento en dos tamaños distintos (espresso y largo). Pesa menos de tres kilos, tiene almacenamiento para 12-14 cápsulas y medidor del nivel de agua. Apta para despistados: si deja de usarse, se apaga a los nueve minutos. Además, en la web de la Fnac está de oferta y pasa de 149 euros a 89, tanto en roja como en plata oscuro.

Cartera de piel estampada, de Michael Kors

Otra de otras cosas que suelen acabar perdidas y estropeadas en el fondo de un bolso y que cuesta cambiar. Esta cartera de la firma Michael Kors con pequeñas flores estampadas es de plena temporada y está realizada 100% en piel. Es de tamaño medio, tiene cuatro ranuras exteriores (dos delante y dos detrás) y dos separaciones interiores. Además, también hay un tarjetero a juego, por si se quiere rematar la faena.

Tablet Kindle Fire 7

Para esas madres que sí que se animan con la tecnología pero para las que una tableta no es, quizá, algo tan deseado, ésta creada por Amazon puede ser una buena opción. Es sencilla en su manejo pero robusta, perfecta para escuchar música, ver series o leer artículos. Pesa menos de 300 gramos, tiene cámaras trasera y frontal y sólo existe la versión con WiFi (no se puede meter una tarjeta SIM). Hay una opción de 8 gigas por 69,99, pero merece invertir 10 euros más y pasar a la versión de 16 gigas.

