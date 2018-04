7 prendas y accesorios que se han hecho virales y puedes comprar 'online'

¿Cómo se hace viral una prenda? Es difícil dar con el momento exacto del salto a la fama. Probablemente llega cuando esa camiseta o ese bolso que llevaban un par de blogueras empiezan a invadir cuentas de Instagram y perfiles de Twitter, cuando dan el salto y tienen las suyas propias, y sobre todo cuando toman las calles. Porque las aceras son el último y definitivo escalón que hace que el cacareo de la red sea tangible.

Esta primavera hay unas cuantas tendencias que han salido de las redes, que se han viralizado hasta colgarse de los armarios. Desde EL PAÍS Escaparate repasamos siete prendas que han sido virales y siguen siendo plena tendencia, por lo que se han adaptado a las tiendas y pueden comprarse online, original o en sus versiones.

1. Camiseta 'We Should All Be Feminists', de Dior

Cuándo se ha hecho viral : En el desfile de Dior Primavera/Verano 2017

: En el desfile de Dior Primavera/Verano 2017 Quién lo lleva: Rihanna, Jennifer Lawrence, Natalie Portman... y todo Instagram

El feminismo no es una moda: la que se perfila como cuarta ola de este movimiento parece haber venido para quedarse. Pero el feminismo también se ha convertido en moda (por frívolo u oportunista que pueda parecer). Una de las primeras en verlo fue la directora creativa de Dior, Maria Grazia Chiuri, que en su primer desfile para la firma (primavera/verano 2017) convirtió en la estrella de su colección una camiseta con cinco palabras escritas: We Should All Be Feminists, todos deberíamos ser feministas.

Así, Chiuri puso en negro sobre algodón el título del fundamental ensayo de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie y lo catapultó al mundo entero. La camiseta de marras se convirtió en un hit entre blogueras y famosas de todo tipo, y, pese a sus nada despreciables 550 euros, se agotó en la web de Dior.

ampliar foto Camisetas feministas de La Redoute, Stradivarius y Bershka.

Son muchas las firmas que han sacado alternativas y a un precio bastante más asequible. Tiendas online como Asos venden prendas como este vestido estilo camiseta con un estampado floral y la palabra "Feminist" por 15,99 euros. La Redoute apuesta por un estampado feminista (Girl + Feminist) con esta camiseta de manga larga que cuesta 12,99 euros y otras grandes marcas como Bershka y Stradivarius también cuentan con montones de prendas con eslóganes feministas. Hasta Amazon se ha sumado a esta moda con camisetas que gritan "Pelea como una chica" (por 5,99€) o solo con el término "Feminist" (19,89€).

2. Camiseta de 'Lo Malo'

Cuándo se ha hecho viral: Aitana y Ana Guerra prendieron la mecha en enero en OT

Quién lo lleva: Casi todo el mundo: está agotada

Operación Triunfo se ha convertido, guste o no, en fenómeno musical, social y viral: todo lo que toca se convierte en oro. Como legado, su mayor éxito ha sido Lo Malo, la canción que Aitana y Ana Guerra defendieron para ir a Eurovisión y que quedó segunda tras Tu Canción, de Amaia y Alfred. Pero Lo Malo ha tenido un triunfo mucho más viral: logró el disco de oro en una semana, se convirtió en lo más escuchado en Spotify a nivel mundial y su videoclip obtuvo dos millones de visitas en 36 horas.

Su éxito ha sido tal que las firmas de moda se han apuntado al carro: de las primeras prendas, casi artesanales —como las que se vieron en las marchas del 8M o las del estudio madrileño Pitita (que convirtió en camiseta algunos hits de OT)—, Lo Malo ha llegado a El Corte Inglés (20euros) con una camiseta rosa con el estribillo de la canción marcado en blanco, y especialmente a Stradivarius (15,99 euros), donde se ha agotado la prenda. Un boom similar al que tuvo en el verano de 2017 la camiseta y el body de Despacito en Bershka.

Así, Stradivarius ha dado un paso más y ha fichado a la propia Aitana como embajadora, una decisión sin precedentes en la marca de Inditex y que, sin duda, logrará que se sigan vendiendo camisetas.

ampliar foto Camisetas de Bershka, El Corte Inglés y Pitita.

3. Los pendientes de caras

Cuándo se ha hecho viral: De nuevo, en Operación Triunfo

Quién lo lleva: Amaia Romero

Está claro que en apenas cuatro meses de vida, Operación Triunfo ha dejado un reguero de virales. También en sus prendas, que llegaron a tener incluso una cuenta de Instagram llamada OT Looks con 35.000 seguidores que daba cuenta de dónde sacaban sus prendas los concursantes.

La ganadora, Amaia, lleva meses siendo fiel a un estilo sencillo y al margen de las tendencias, pero suele optar por un complemento fiel: los pendientes. En especial, se ha convertido en el detonante de la viralización de los aretes de caras, que de la noche a la mañana se han convertido en un complemento clave de los looks más informales. Durante el concurso se la pudo ver con unos de Mango (7,99 euros) y con otros de Fórmula Joven (4,99). Su éxito ha sido tal que ambos están agotados por el momento.

Muchas son las tiendas que han replicado estos pendientes dorados. Así, hay disponible un modelo similar en ASOS por 19,99 euros y también se pueden encontrar en distintas versiones (con los labios pintados, de manos en vez de caras) en Amazon por 6,99 euros.

ampliar foto Pendientes de Amazon, Mango y Asos.

4. El vestido de lunares marrón de Pretty Woman

Cuándo se ha hecho viral: Hace 28 años gracias al cine. Y hace un par de meses gracias a Oysho y Mango.

Quién lo lleva: Originariamente, Vivian Ward (Julia Roberts); hoy día, Lovely Pepa, Alexa Chung… y todas las blogueras del mundo

Cuando Pretty Woman, la cinta dirigida por Garry Marshall, vio la luz en 1990, la carrera de Julia Roberts se disparó. Su personaje de la prostituta Vivian Ward era todo un caramelo, y su evolución iba acompañada de un cambio de imagen en el que la ropa tenía mucho que decir. Junto al vestido de noche rojo que viste en la ópera, una pieza esencial era el conjunto marrón de lunares blancos que lleva al polo.

Ese vestido se ha convertido este 2018 en una de las prendas imprescindibles de la primavera, y su estampado está por todas partes. Fue Oysho quien le empezó a insuflar vida en el verano de 2017, cuando sacó una versión superventas. Pero a principios de este año Mango resucitó el modelo, prácticamente clavado al de Roberts. Está disponible en azul (39,99 euros), pero se ha agotado en marrón, el original.

ampliar foto Vestidos de lunares de Mango, Oysho y Amazon.

No pasa nada: cientos de marcas tienen este estampado marrón de lunares blancos en sus prendas. Asos tiene uno de tirante fino (48,99 euros) y otro con volantes (62,99 euros) en un tono algo más claro; Zara ofrece unos zapatos destalonados (29,95 euros); Krisp vende en Amazon una versión para embarazadas (entre 15,99 y 18,99 euros); y GAP tiene incluso un vestido infantil en El Corte Inglés (22,50 euros)

5. La malla de las naranjas

Cuándo: Hace unos meses, cuando las blogueras empezaron a ir a la playa

Quién: Las blogueras (Aimee Song, DevilWearsZara), todas las grandes cadenas y todo aquel que vaya a la frutería

El de la bolsa de red es un fenómeno extraño y que sólo puede tener una (o dos) explicaciones: la búsqueda de la originalidad y el factor precio. Hace un par de veranos, blogueras y aficionadas empezaron a lucir cestos de paja, que en 2017 se hicieron pro y se dejaron ver en todas las tiendas. Lo que al principio parecía anecdótico se convirtió en megatendencia.

Algo así ha pasado con la bolsa de red, esa malla sencilla que se usa para hacer la compra y que hay olvidada en los cajones de muchas casas. En 2017 algunas blogueras empezaron a lucirla y en 2018 ha llegado a casi todas las grandes tiendas.

ampliar foto Bolsos de red de Bershka, Amazon y Urban Outfitters.

Desde COS, con un modelo más abolsado, hasta Urban Outfitters, con uno plenamente veraniego en rafia y otro clásico en siete colores, nadie quiere quedarse sin su versión del bolso/bolsa del momento. ¿La mayor ventaja? Que es muy barata. En Bershka está disponible en tres colores por 6,99 euros y Asos ha creado una versión un poco más sofisticada en forma de mochila. Pero la más simple y básica está en Amazon: en cinco colores por 2,59 euros. Ni media queja de que ir a la moda es caro.

6. El cuerpo, fuera: traje de Ernesto Artillo y camiseta de Kendall Jenner

Cuándo: Especialmente a principios de 2018 gracias a Ernesto Artillo.

Quién: Kendall Jenner arrancó en 2017, Ernesto Artillo a primeros de 2018 y los actores de los premios Feroz y Alfred García remataron la faena

El número de enero de S Moda ofrecía un reportaje de una docena de páginas con 16 personajes del mundo social y cultural español posando para ellos. Lo chocante: todos vestían igual. Con el mismo traje y del mismo creador. Actrices como Miriam Giovanelli, Alba Flores o Manuela Vellés, músicos como Jorge Drexler, políticos como Carmen Calvo, el juez Fernando Grande-Marlaska, el director Alejandro Amenábar… Todos vestían trajes customizados por el artista Ernesto Artillo, que quería mostrar a través de su intervención lo que implica ser mujer y estar en el foco de las miradas.

Esta especie de exposición itinerante feminista siguió en los premios Feroz, donde sus trajes (cuya intervención denomina “La mujer que llevo fuera”) pasearon por la alfombra roja lucidos por cinco actores diferentes. La gota que colmó el vaso la puso Alfred García, el cantante de Operación Triunfo, que llevó uno de estos trajes en una gala del concurso, lanzándolo del todo al estrellato. De hecho, García quiso llevarlo a Eurovisión pero TVE ha apostado por algo más convencional.

Los cuerpos femeninos buscan reivindicar su lugar con una llamada a la acción pública. Una opción menos radical —pero igual de válida— que la de Artillo es la de las camisetas, como la de dos discretos pero muy visibles pechos femeninos que puso en órbita la modelo Kendall Jenner.

ampliar foto Camisetas de Zara, eBay y NeverFullyDressed.

Opciones como la suyas pueden encontrarse en tiendas; de hecho, la que ella lució es benéfica, de la firma NeverFullyDressed, por 33 euros. Las del Estudio Teta&Teta (con versiones en sudadera, bañador, bolsas de tela…) parten de 25 euros, la web de compraventa Chicfy tiene un modelo similar por 6 euros, Zara (más discreta) por 9,95 euros y en eBay se puede encontrar en multitud de tallas por 10,39.

7. La chaqueta amarilla (no sólo) de Zara

Cuándo: Hace dos años… pero ya ha resucitado

Quién: De La Vecina Rubia al mundo entero

Fue la estrella hace dos temporadas y no ha terminado de irse. Todos la amaron en primavera de 2016, la odiaron en otoño (es lo que tiene el “todos”) y la guardaron, creían, para siempre. Pero no: la moda corre tan rápido que cuando echamos la vista atrás ya no volvemos a los 80, sino a hace un par de años. Y ya es hora de volver a sacar a la palestra a una de las prendas más virales de la década, la chaqueta amarilla de Zara.

Desde aquella primavera, ha triunfado con sus redes sociales (tuvo varios perfiles en Instagram), un cortometraje y hasta un grupo de apoyo. Una de sus mayores fans ha sido La Vecina Rubia, esta que no se la ha quitado, para goce de su millón de seguidores.

ampliar foto Chaquetas de Zara, Pull&Bear y Vero Moda.

Ahora todo el que quiera volver a ponérsela está a tiempo. Zara la ha vuelto a sacar, pero con efecto ante (por 39,95 euros) y también lo ha hecho una de sus hermanas de Inditex, Pull&Bear, que la tiene en amarillo, pero también en otros cinco colores por 25,99 euros. En Vero Moda tienen un modelo similar por 49,99 euros, de venta en El Corte Inglés, mientras que otras marcas le dan la vuelta y la reconvierten: Calvin Klein en chaqueta vaquera (en Asos, 140,99 euros) y Hunter en estilizado chubasquero (en El Corte Inglés, 285 euros).

Si quieren, cómprenla. Pero sobre todo, ya saben: no la tiren. Todo vuelve, y más los virales.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de abril de 2018.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.