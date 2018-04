Ernesto Artillo, demasiado transgresor para vestir a Amaia y Alfred

Amaia y Alfred, los representantes de España en el Festival de Eurovisión que se celebrará el próximo día 12 de mayo en Lisboa, querían vestirse con un traje de Ernesto Artillo, el diseñador que a través de sus modelos visualiza el discurso feminista. Pero esta apuesta ha quedado descartada por TVE y el equipo de estilistas que han optado por una apuesta más sencilla y convencional.

Ernesto Artillo es el creador del proyecto La mujer que llevo fuera, un referente feminista que germinó en un traje de corte masculino con brochazos de atributos femeninos impresionando la tela (pechos, culo, vagina... ) que actores, cantante y políticos han lucido como el juez Fernando Grande-Marlaska, el director Alejandro Amenábar, la exministra de Cultura y secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo o la humorista Eva Hache. Más tarde llegaron los premios Feroz, donde actores como Alba Flores, Jorge Suquet y Cecilia Gómez desfilaron por su alfombra roja con el reivindicativo traje y, poco después, el clímax: Alfred, uno de los concursantes favoritos de Operación Triunfo, defendió una de las canciones que aspiraba a representar a España en Eurovisión enfundado en un traje negro con brochazos dorados que no dejaba lugar a dudas. “No es porque sí. Es un mensaje importante para la causa: soy feminista”, dijo el cantante que poco después era el elegido para ir a Eurovisión con Amaia con el tema Tu canción.

“Es un traje masculino porque es un símbolo del patriarcado”, explica su creador, “y los brochazos son los símbolos que representan a cualquier mujer, incluso a aquellas que físicamente no tengan pechos o vagina pero se sienten como tales”, continúa Artillo. Alfred habló con el creador de la posibilidad de que fuera él quien vistiera a la pareja eurovisiva. "Pero no ha podido ser", ha contado Artillo a este periódico. "Han optado por otra cosa. Es una pena porque había una propuesta con una ejecución muy rompedora, pero los estilistas y TVE han optado por otro estilo".

De izquierda a derecha, Alba Flores, Alejandro Amenábar y Jorge Suquet, vestidos de Ernesto Artillo. GTRESONLINE

Rosa Plana, la estilista de Operación Triunfo, es la que está trabajando en el vestuario de Amaia y Alfred en colaboración con la delegación de TVE para Eurovisión. "No está todo cerrado pero sí tenemos clara la idea. Será algo muy sencillo porque lo que se pretende es que los protagonistas sean ellos dos y la canción y que nada distraiga la atención durante la actuación". Plana no da más pistas ya que hay un pacto de silencio sobre todo lo relacionado con la puesta en escena. "Estamos preparando como unos seis trajes para cada uno de ellos. No solo para la actuación, también para todas las fiestas y presentaciones de esos días".

La estilista conoció a Amaia y Alfred en OT. "No han cambiado, siguen siendo los mismos que cuando llegaron. Lo que sí es cierto es que tienen una agenda tan llena que casi no tengo tiempo ni para las pruebas". Y añade: "No están nerviosos pero entiendo que conforme se acerque la fecha todo cambiará".

Plana asegura que Artillo no estuvo entre las propuestas que se barajaron. "Me encanta su trabajo pero lo que buscábamos era otra cosa.

Artillo sí asegura que Alfred y él trabajaran juntos. "Quiere que su vestuario tenga un significado y vamos a colaborar cuando inicie su carrera, una vez haya pasado Eurovisión".