Tienes una semana para hacerte el traje perfecto

En las inmediaciones del espacio de Via Fogazzaro donde celebró su desfile masculino para esta primavera, Miuccia Prada confesó que no era una ávida lectora de cómics ni de novela gráfica, aunque parte de la colección bebía de su estética pop. Tampoco frecuentaba las prendas de sastrería cuando puso en marcha en 2009 el primer servicio de Made to Measure en sus boutiques londinenses de Bond y Sloane Street. Pero detectar tendencias es uno de los mayores talentos de la diseñadora milanesa desde sus inicios. Casi una década después, este exclusivo servicio de sastrería masculina ha extendido su fórmula de diseño a la carta por 50 tiendas en todo el mundo, haciendo posible que uno personalice los acabados y detalles de una prenda que será única e irrepetible.

Las camisas son un punto fuerte de Prada Made to Measure. Puede escoger entre tres cortes y, por fin, perderle el miedo a la manga corta: es una posibilidad

Usted elige cuántos botones (dos o tres) quiere en la chaqueta. Encontrará tres cortes para elegir.

Este ejercicio de diseñador por un día ahora llega a España. Está disponible permanentemente en la tienda de Prada en Paseo de Gracia (Barcelona) y, del 4 al 12 mayo, ambos incluidos, también en Madrid: durante esa semana se presentará en el local de la calle Goya la colección Made To Measure de esta primavera a través de citas personalizadas con un especialista de la marca.

Hágalo usted mismo

Uno de los atractivos de la camisería de Prada Made to Measure es su archivo de ‘prints’. Otras firmas trabajan a medida, pero ninguna con estos estampados.

El proceso de hacerse una prenda a medida es el sueño de un caprichoso, pero no tiene nada que temer si usted es el clásico indeciso, no está puesto en tendencias o simplemente prefiere jugar sobre seguro. Desde la primera cita en la sala VIP de la tienda, contará con un especialista que hará de sastre y asesor de imagen para encontrar esa pieza a medida que lleva grabado su nombre sin aún usted saberlo. Tras tomarle las medidas, empieza el juego. Elija una de tres siluetas si desea la confección de un traje: un fit clásico con botonadura simple para tener como fondo de armario; un diseño más esbelto y con doble botonadura si quiere algo distinto (y con posibilidad de incluir chaleco) o considere el modelo fitted, la última incorporación a este exclusivo menú. Se trata de la propuesta más contemporánea, que aligera la estructura de los hombros para conseguir un efecto más natural y hace posible la utopía de un traje apto para llevar todo el día y no solo en un entorno formal o en fiestas de guardar.

En camisería, las posibilidades se multiplican. Tres cortes (ajustado, normal y bowling), manga larga o corta (esta última, defendida por Miuccia Prada en su colección de este verano) y multitud de cuellos y puños a elegir. Y por qué no, peque de vanidoso grabando sus iniciales en cuatro colores posibles, o incorpore un bolsillo en la pechera como si de un pequeño escondite se tratara.

Pero lo más difícil es escoger tejido. Tendrá que optar entre 300 posibilidades si se trata de un traje y 30 si busca abrigo: entre ellas, el suave cashmere o la vicuña, también muy suave y, le advertimos, muy cara. Hay 230 tejidos posibles para una camisa y, además de texturas, aquí entran estampados: los clásicos universales, claro, pero también los más icónicos del extenso archivo de Prada. Todo este ejercicio de I+D está disponible desde 450 euros en camisería, 2.300 para un traje y 2.500 para un abrigo. El sueño precisa entre cinco y seis semanas para hacerse realidad. La espera merece la pena.

El servicio a medida comienza en la sala VIP de la tienda. En España, está disponible en el local que la casa italiana tiene en Barcelona (Paseo de Gracia, 88). Las cifras de tejidos disponibles para elegir son para quitar el aliento: 300 opciones para trajes, 30 para abrigos y alrededor de 230 para camisas.

Una vez que tiene el traje y la camisa, llega el momento de elegir los complementos. Aquí, el maletín, la pajarita y los gemelos también son Prada.

