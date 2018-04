El ‘pop-up’ solidario de Harrods y Victoria Beckham con Reebok

Victoria Beckham diseña para Reebock

Victoria Beckham se ha lanzado a diseñar ropa para Reebok. Esta colaboración, que supondrá un giro de 180 grados en la trayectoria como diseñadora de la ex cantante, se ha mantenido en el más absoluto secreto hasta esta semana. Ha sido la propia Victoria la encargada de hacer pública esta colaboración, mediante la publicación de varias fotografías en su cuenta de Instagram (con 20 millones de seguidores) en las que aparecen su hijo Romeo y el jugador de baloncesto Shaquille O’Neal vistiendo lo que podrían ser sus diseños para la marca deportiva.

La realidad aumentada llega a Zara

Zara, el buque insignia de Inditex, se adapta a los nuevos tiempos. Después de la implantación del comercio online, donde lidera el sector con casi 250.000 ventas a la hora, la firma de ropa se atreve con un nuevo proyecto digital: la realidad aumentada. La marca de Amancio Ortega presentó esta semana la aplicación para móviles Zara AR que ofrece a los clientes la posibilidad de ver sus prendas puestas en una modelo en movimiento.

El funcionamiento de esta nueva app es muy sencillo. El sistema de realidad aumentada se pone en funcionamiento cuando el cliente enfoca con su smartphone un escaparate de la firma, un expositor o las cajas de envío a domicilio; en ese momento en la pantalla aparece una de las modelos desfilando con el look en cuestión. Además, esta utilidad también redirige al usuario a la tienda online para que pueda comprar la prenda en cuestión.

El ‘pop-up’ solidario de Harrods

Los grandes almacenes Harrods ha abierto esta semana una tienda efímera en la calle Sloane Street de Londres, cuyos beneficios serán destinados íntegramente a la ONG NSPCC (National Society for Prevention of Cruelty to Children). El establecimiento, que se llama Fashion Re-told, estará disponible hasta mediados de mayo y en él se podrán comprar piezas de alta gama que han sido donadas tanto por clientes y por empleados de Harrods como por grandes firmas como Loewe, Paul Smith, Rachel Riley o Mulberry. Además, las piezas que se pondrán a la venta en esta particular tienda serán tendrán un valor de entre 100 y 200 libras, un precio de venta considerablemente más bajo que el que se puede encontrar en Harrods.