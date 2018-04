Comprar en Zara ya no será igual: esta es su revolucionaria novedad

En 2012 Google lanzó Glass, sus primeras gafas de realidad aumentada. Y en 2013 PlayStation 4 ya coqueteaba con ella en algunos juegos. Pero no fue hasta 2016, con el fenómeno Pokémon Go, cuando el mundo entero supo en qué consistía: añadir elementos visuales imaginarios a un entorno físico real a través de un dispositivo móvil. Y su último gran golpe de popularidad está a punto de llegar: Zara la va a usar en una aplicación que podría cambiar para siempre la manera en que compramos en sus tiendas.



Así funciona el nuevo sistema de realidad aumentada de Zara: al apuntar con el teléfono móvil a puntos concretos, una modelo aparece de la nada luciendo prendas seleccionadas de la marca.

A partir de este jueves y durante las próximas dos semanas, la firma española pondrá a disposición de sus clientes una aplicación, ZARA AR, que, una vez descargada, permitirá disfrutar de experiencias de realidad aumentada en 137 de las tiendas que tiene repartidas por todo el mundo. Por ahora, está disponible en Madrid (en las tiendas de Serrano, Gran Vía y Castellana) y en Barcelona (en la tienda de Paseo de Gracia). Galicia, Mallorca y País Vasco también contarán con la experiencia de realidad aumentada en alguno de los puntos de venta del buque insignia de Inditex.

Al apuntar con el móvil a escaparates vacíos y puntos localizados del interior de las superficies, dos modelos –previamente capturadas como hologramas– aparecerán de la nada y se moverán con naturalidad luciendo prendas de la nueva Colección Studio (la colección especial que Zara ha sacado para el verano con coloridos patrones geométricos y tejidos vaporosos).

Las secuencias, en las que se presentarán más de una decena de estilismos, durarán de 7 a 12 segundos, y podrán ser compartidas al instante en redes sociales. Para agilizar este gesto y la propia descarga de la aplicación, la firma también proporcionará WiFi gratuito. Así los clientes evitan gastar datos de su tarifa, y pueden concentrarse en descubrir todas las funcionalidades del software. Otra de ellas, la opción a compra online, no podía faltar. Con solo un clic, seleccionando la opción Shop the look, pueden comprarse los estilismos que muestran los hologramas a través de la novedosa aplicación.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.