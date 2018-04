‘Apàtrida’: ¿Es la universidad buena cantera de ‘podcasters’?

- JORDI COMPANY:

Soy un oyente (casi a diario) de podcast, aunque, para qué negarlo, me gusta muchísimo la radio en directo. El podcast, me enamoró V, las cloacas del Estado, de Podium Podcast por muchos factores: su guion, el complejo y cuidado tratamiento sonoro, la voz de Álvaro de Cózar que me invadía con los cascos puestos y un largo etcétera. Pero si te soy sincero, me enamoró más aún por ver que se podían hacer documentales sonoros de tan altísimo nivel en nuestro país. Escuchando V me ilusioné pensando que algún día podría hacer algo parecido. Ahora he dirigido Apàtrida, que ni mucho menos es del nivel de V, pero que ha hecho que me sienta muy feliz.

- JUDITH LORENTE:

Ahora mismo, que estoy estudiando en Chile me he aficionado a unos cuantos podcasts que he encontrado en Radio Ambulante.

- ARNAU MÚRIA y FRANCESC BOSCH:

Nos ha costado escoger uno porque antes de empezar con Apàtrida no éramos consumidores habituales. Aunque es cierto que a València Destroy, de Podium Podcast, le hemos cogido mucho cariño, ya que nos hemos inspirado en algunas características narrativas y de sonido para hacer nuestro podcast y lo utilizábamos mucho como ejemplos para la presentación en clase de nuestro proyecto.