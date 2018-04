Resumen del día 6 de abril

Puigdemont sale de la cárcel alemana tras el pago de la fianza. El expresidente catalán pide la “liberación inmediata” de los exmiembros del Govern encarcelados.

Cifuentes se ratifica en su versión y no dimite por el caso del máster. “He dicho la verdad, no he mentido en nada”, defiende la presidenta madrileña. Por su parte, el rector de la Rey Juan Carlos asegura que “no se puede confirmar que [Cifuentes] defendiera el trabajo de fin de máster”.

Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado 1.350 millones por el cierre de Castor. Las tres entidades formulan ante el Gobierno una “reclamación de responsabilidad del Estado” por la paralización del almacén submarino.

Descubierta una posible diana terapéutica contra el cáncer más mortal. Investigadores del Hospital del Mar de Barcelona prueban con éxito en ratones que inhibir una proteína relacionada con el tumor de páncreas reduce su crecimiento y el riesgo de metástasis.

Un dirigente chavista implicado en una masacre pide asilo en España. Richard Peñalver participó como pistolero en los sucesos del golpe de 2002 en los que murieron 19 venezolanos.