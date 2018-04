Chenta Tsai: "Me encanta que me llamen 'millennial', feminazi o maricón. No es un insulto"

"Yo me baso en el principio de "tu revolución no me interesa si no puedo bailar", y utilizo este principio para hacerlo todo. Por eso soy muy cínico, muy irónico. Me gusta utilizar la gracia pero que tenga un contexto extremadamente intelectual". Chenta Tsai, o lo que es lo mismo Putochinomaricón, es el primer protagonista de Creadorxs, la serie documental creada por David Velduque y Marco Laborda para poner cara a los artistas más transgresores del panorama nacional. Él mismo desea convertirse en "el referente que no había en los años 90. Cuando estabas en Vallecas, viendo MTV". Al menos ese es el mensaje tranquilizador que le manda a su yo del pasado, aunque considera que tiene mucho por hacer.

Chenta Tsai, que se define así mismo como una "persona renacentista hecha en plastilina", es un artista que ha conseguido fusionar lo académico, lo mainstream y lo underground en su proyecto. Un activista que usa la música y el humor para dinamitar las barreras de género o dotar de nuevo significado conceptos utilizados de forma peyorativa. "Me encanta que ahora, cuando hablas con alguien, le preguntes qué pronombre quiere que utilice para dirigirme a él; o que se busquen neutralidades como lo de "chiques". Me parece impresionante, estos son constructos de millennials. A mi me encanta que me llamen millennial, feminazi o maricón. Son buenas connotaciones y la gente los está utilizando como algo negativo. No es un insulto y hay que empezar a apropiarse".

Puedes seguir Tentaciones en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.