Millie Bobby Brown rompe la brecha salarial en ‘Stranger Things’

Millie Bobby Brown, la introvertida y extraña Once de Stranger Things, ha logrado, con tan solo 14 años, romper con la brecha salarial que históricamente ha lastrado a las mujeres. Según apunta el portal estadounidense TMZ la actriz británica se embolsará cerca de 350.000 dólares por cada uno de los episodios de la nueva temporada del éxito de Netflix. De esta manera, la intérprete cobrará unos 100.000 dólares más por episodio que Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb Mclaughlin, Noah Schnapp, sus compañeros de reparto.

Inicialmente los contratos de los menores de Stranger Things establecían que cada uno de los niños cobraría 30.000 dólares (unos 25.000 euros) por capítulo, pero una vez vista la fama que ha alcanzado la ficción todo el elenco ha renegociado su sueldo para, como es lógico, obtener mayores beneficios. Y, mientras que los niños varones de la serie han logrado subir su caché hasta los 250.000 dólares por episodio, Millie Bobby Brown habría acordado con la productora un aumento de cerca de 260.000, lo que supone 350.000 dólares por cada uno de los capítulos. De confirmarse las cifras, que publica el portal TMZ, la intérprete estaría cobrando lo mismo que compañeros como Winona Ryder o David Harbour.

Una noticia que no podría ser mejor, sobre todo, si se tiene en cuenta que en los últimos meses se han conocido más casos de actrices que han cobrado una cantidad sustancialmente menor por hacer el mismo trabajo que sus compañeros varones. Desde que salió a la luz la denuncia de Jennifer Lawrance, que cobró bastante menos que el resto de actores hombres por la película La gran estafa americana, son muchas las actrices que han alzado la voz para defender que solo piden cobrar lo mismo que sus compañeros. "Cuando se habló sobre el hackeo de Sony y descubrí que cobraba mucho menos que la gente afortunada con penes, no me enfadé con Sony. Me enfadé conmigo misma. Había fallado como negociadora porque había tirado la toalla demasiado pronto. En aquel momento, me pareció una buena idea, hasta que vi los salarios por Internet y comprobé que cada hombre que había trabajado conmigo en esa película definitivamente no se había preocupado por ser 'difícil' o 'malcriado'", asegura la protagonista de Los Juegos del Hambre cuando tiene ocasión para denunciar la marcada brecha salarial.

Elenco de los niños de 'Stranger Things'. Gtresonline

Jessica Chastain, reconocida feminista, aseguró a colación de la gran diferencia de sueldos entre unos y otras que ella no aceptaría que le pagaran un cuarto de lo que cobra un actor por el mismo trabajo. "No hay ninguna razón por la que una actriz debería estar haciendo una película con otros actores y recibir un sueldo menor que sus compañeros de sexo masculino. Es completamente injusto, no es correcto, sucede durante años, años y años."

La última en unirse a esta justa y sencilla reclamación ha sido Robin Wright, la actriz de 51 años y aclamada por su extraordinario papel de Claire Underwood en House of Cards, reveló el pasado año que llegó a amenazar a Netflix con hacer pública su situación si no igualaban su salario con el Kevin Spacey, la productora le aseguró que así era, pero estaba mintiendo. “Me dijeron que se me estaba pagando lo mismo, y les creí, y recientemente he descubierto que no es el caso... así que eso es algo que tendré que investigar”, explicaba la actriz en una entrevista con la revista digital The Edit, en. Una situación que finalmente consiguió solucionar y logró igualar el salario.