LA INFANCIA Y SUS BARRIOS. "Estuve hace un tiempo en el 'Hostal Parisién' (El Aleph, 2011), aquella novela de Antonio Fontana que recreaba un escenario que no era exactamente París pero que estaba tan presente en las paredes de aquel lugar, con las fotografías de un padre joven delante de la torre Eiffel, frente al Molino Rojo o el Arco del Triunfo. Estuve allí en ese hostal y en otros lugares que se iban reconstruyendo a golpe de recuerdos y deseo. En 'Sol poniente', la nueva novela de Fontana (Málaga, 1964), la memoria asoma de nuevo poderosa y aparentemente más plácida porque refiere momentos de infancia y se ha estipulado que la niñez todo lo atenúa. Pero en esas esquirlas memorables de episodios discontinuos hay un aire de asombro no sólo por cómo se precipita el tiempo, sino porque el turbio azar puede irrumpir en cualquier momento y convertir al protagonista en cautivo del propio recuerdo. Y en ese decir transmitido a través de un breviario de acontecimientos que no sigue orden cronológico hay desconcierto, felicidad, humor negro y está el cine. También la textura de imágenes fotográficas donde se ve envejecer tanto a los tuyos en sepia, en blanco y negro y en color, como a los lugares que se habitan". Por MARÍA JOSÉ OBIOL