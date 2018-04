CARTAS AL DIRECTOR

A partir de 2010, y con más fuerza desde la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012, los salarios se ajustaron rápidamente a la baja tras haberse producido un aumento brusco del paro.

Lo que necesita explicación, sin embargo, es que tras cuatro años de recuperación de la economía y de los beneficios empresariales, todavía no se hayan traducido en aumentos salariales que vayan más allá del 1,45% de 2017, una congelación en términos reales. Lo llamativo, pues, no es que los salarios cayeran en España durante la recesión, sino que no se hayan recuperado todavía al calor de una recuperación tan intensa como la que estamos viviendo, incrementando, con ello, el número de colectivos para los que la actual bonanza está pasando de largo. La reforma laboral desmontó el poder negociador de los trabajadores.— Joan Palacín Coll. Caldes de Montbui (Barcelona).

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.