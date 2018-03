En contra de lo normativo: así es la nueva temporada de 'Vis a Vis'

“Fuera de España, en la ficción, la diversidad es normal. En cada serie hay una gorda, una china, una lesbiana, una negra, una con síndrome de Down, una zorra, hay de todo… Y en España hacía falta que pasara esto, y aquí estamos nosotras para reivindicarlo. Hay que reivindicar que la diferencia existe y en prime time”. Itziar Castro, nominada a mejor actriz revelación por Pieles en la última edición de los Goya y nuevo fichaje de la renovada Vis a Vis, puede decirlo más alto pero no más claro. Muy crítica en sus declaraciones con la “gordofobia” que confiesa haber padecido, la actriz llega a la serie para ponerlo todo patas arriba. No será la única.

Abril Zamora da vida a Luna Garrido, una presa transexual con problemas por las drogas.

La tercera temporada de una de las ficciones televisivas con mayor fandom en España (esa marea amarilla que movió cielo y tierra hasta lograr su resurrección) es un claro ejemplo de cómo a mayor libertad creativa, mayor diversidad. Su paso del abierto (en Antena 3) a Fox ha propiciado que la serie tome otro rumbo, más arriesgado e incómodo, según sus creadores. Con la excusa de un cambio de cárcel, las veteranas, como Maca, Zulema, Rizos o Saray, se tendrán que amoldar a las nuevas reglas, empezar de cero, compartiendo celda con otras presas que vienen a romperles los esquemas. No sólo a ellas, también a los incondicionales de la serie.

Si hace unos días, celebrábamos la aparición en Cuéntame del primer transexual protagonista en una serie española, con Vis a Vis seguiremos haciéndolo, pues Abril Zamora interpreta a Luna Garrido, una presa transexual con problemas con las drogas, pero muy positiva. “Vine acojonada el primer día, porque he trabajado mucho como actor pero éste es mi primer trabajo como actriz. Pensaba que iba a ser un lugar con mucho ego, pero para nada”, reconoce la actriz, que defiende a su personaje pues cree que “es muy importante socialmente”. Recordemos cómo Laverne Cox se convirtió en un icono en EE UU con su entrada en la cárcel de Orange is the New Black.

Mercedes y Akame Fox

Frente al personaje luminoso de Luna Garrido, está el de Akame, que viene a representar la más completa oscuridad. ¿Vis a Vis será más violenta y oscura? En efecto, porque Akame, encarcelada por culpa de su hermano, forma parte de la mafia china. Según Huichi Chiu, su personaje “tiene mucha paciencia y es muy tranquila… pero, de vez en cuando, matará a un par de personas”. Ésta podría ser la tónica general de la temporada, que “desaparecieran” algunos de los personajes relevantes. Algo en lo que también incide una de las veteranas, María Isabel Díaz (Sole): “Cuando sabíamos que alguno de los personajes iba a morir llorábamos de verdad como si se tratara de uno de los miembros de nuestra familia”. Y desvela: “Vamos muriendo, en esta cárcel hay una lucha terrible por la supervivencia, y esto es lo que ha hecho la marea amarilla por la supervivencia de la serie”.

Un insistente rumor apuntaba a Maca, hilo conductor de las dos anteriores temporadas. Pero tanto la propia Maggie Civantos como Daniel Pérez, director general de Fox España, se encargaron de desmentirlo. “Es como Juego de tronos”, recalca Pérez. “Los personajes tienen importancia en su presencia, pero también en su ausencia. Todos son relevantes aunque no aparezcan en pantalla”. Pérez también señaló que no pretenden alargar la serie más de lo necesario, que quieren que sea “una obra maestra” que puedan exportar a otros países. “Tenemos Modern Family y un montón de buenas series, pero este año es el de Vis a Vis. Queremos recoger a toda la gente de la marea amarilla, pero también captar a nueva audiencia”.

¿Correrá peligro la vida de Macarena (interpretada por Maggie Civantos) en esta temporada? Fox

Con ese objetivo, atraer a nuevos espectadores, la temporada añade más personajes socialmente interesantes. Al hilo de otras ficciones como Narcos, y sobre todo, Fariña, también en Vis a Vis habrá una representación del tráfico de drogas a gran escala: Prudencia Mosqueira, veterana gallega del narcotráfico. La actriz Ana Marzoa, que no quería forzar el acento, nació en Buenos Aires aunque de ascendencia gallega, confiesa riendo que cuando se mete en la piel del personaje sufre una especie de exorcismo:“Es coger el personaje de Pruden y me viene mi tía Lola, y todos piensan que soy gallega”.

También gustará al espectador esa política que acaba en el trullo por corrupción, interpretada por Ruth Diaz, nominada a los Goya por Tarde para la ira. La actriz destaca la valentía de la propuesta: “Se está haciendo con ilusión y riesgo. Es un placer trabajar con tantas mujeres, hay una energía muy especial, y es muy emocionante porque suele ocurrir al contrario”. O esa policía que se va a enfrentar a las nuevas reclusas como si fuera una de ellas. “Como se dice en mi tierra, México: ‘Mujeres juntas, ni difuntas’. Me enfrentaré a ellas con métodos no muy agradables”, explica Adriana Paz, nominada a mejor actriz revelación por El autor.

Otra mujer con la que será fácil empatizar es la subinspectora de la policía, que entrará en la cárcel para investigar un crimen y padece cáncer. “Ésta es una situación personal compleja con la que muchas mujeres se van a sentir reflejadas”, dice Irene Anula.

Lo cierto es que las actrices de Vis a Vis han formado una gran familia. Según Alba Flores (Saray), este año en el que han estado sin la serie “hemos madurado, no sólo en la parte técnica, también como personas”. Algo que recalca Berta Vázquez (Rizos): “La serie ha crecido mucho, hay un salto cualitativo, también nosotras. Nos queremos mucho y lo que más me gusta es ver que también tenemos ese sentimiento con respecto a las nuevas”.

El guionista y productor Iván Escobar cree que esta nueva Vis a Vis será más fiel a la realidad, algo que han conseguido con experiencias de presas reales. “Estas presas sienten como si estuvieran en un Gran Hermano, como si fueran un experimento con ratones. Aquí cuando se ama, se ama más, y cuando se odia, se odia mucho más”. Que Vis a Vis volviera parecía de perogrullo, al menos para Nawja Nimri, que ha construido uno de los personajes más carismáticos de la tele, Zulema: “Cuando me preguntaban por mis proyectos y les hablaba de la películas que estaba haciendo a nadie parecía importarle. Sólo querían saber más sobre Vis a Vis. Nunca dudé que teníamos que volver”.

Puedes seguir Tentaciones en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.