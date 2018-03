Damian Lewis, de 'Homeland' a mafioso de Wall Street que se cree un héroe

Que tiemble Wall Street. En la tercera temporada de Billions regresa Bobby Axelrod, dispuesto a resurgir de sus cenizas. Recordemos que si la primera temporada de Billions introducía la formidable lucha de egos de los dos protagonistas –Damian Lewis como el tiburón de las finanzas Bobby Axelrod y Paul Giamatti como el fiscal que intenta mantener a raya sus turbios negocios–, en la segunda entrega la serie se convertía en un potente thriller en el que “Axe” quedaba contra las cuerdas.

“La guerra en el fango entre Bobby y Chuck continúa”, explica Damian Lewis (Londres, 1971). “Pero lo que ocurre entre ellos lo veremos de una forma más pausada, con suspense, ya que Bobby ha cometido un acto criminal por primera vez de forma explícita. Creo que ésta es la mejor temporada de todas”. Seguramente está tan convencido de ello porque su personaje contará con una segunda oportunidad que no dudará en aprovechar con uñas y dientes. “Lo mejor de ver a Bobby caer y ser encarcelado es que voy a disfrutar muchísimo viéndole cómo trata de volver a subir”, confiesa. De ahí que se sienta como si formara parte del universo Marvel. “Billions es como los Vengadores en Wall Street. Somos tan inteligentes e ingeniosos, tenemos tanto poder… Nos golpean, pero nos volvemos a levantar, para enfrentarnos de nuevo como haría un superhéroe”.

Bobby, ese hijo de un zapatero hecho a sí mismo y que representa el sueño americano, seguirá luchando por hacerse un hueco entre la élite neoyorquina. ”La clase de esnobismo con la se enfrenta le hace ver que no es capaz de abrirse camino con su dinero. Parece un mafioso de la vieja escuela”. Y entre sus nuevos retos está el de recuperar todo aquello que ha perdido: “Bobby es mucho Bobby, seguirá manipulando a los que le rodean y conseguirá recuperar su compañía sin parecer el responsable. Su matrimonio no va bien tampoco pues tiende a hablar más con Wendy que con su mujer Lara (Malin Akerman)”.

En Billions, en medio de los dos machos alfa, se encuentra Wendy (Maggie Siff), en una situación que sigue siendo de lo más ambigua, pues es la mujer del fiscal y colega de Axe. Wendy volverá a trabajar con Bobby, pero el actor cree que lo suyo es una relación platónica. “Se admiran y confían el uno en el otro. Ella le ayudó en cierta manera a construir su imperio. Los veremos en el nuevo ático de Bobby, aunque no creo que haya más entre ellos”.

“Billions' es como los Vengadores en Wall Street. Somos tan inteligentes e ingeniosos, tenemos tanto poder… Nos golpean, pero nos volvemos a levantar, para enfrentarnos de nuevo como haría un superhéroe”

Imprescindible también es Taylor Mason, primer personaje relevante de una serie en autodenominarse de género no binario. Taylor (interpretado por Asia Kate Dillon) le ayudó en el éxito de Axe Capital y se ha convertido en un personaje esencial de la serie. “Bromeaba el otro día con Asia, pues parece un replicante de Blade Runner, una versión menos emocional de Bobby y eso es algo que él admira profundamente”.

Entre los admiradores de la serie está el ex presidente Barack Obama, que ya era un fan confeso de Homeland. “Lo único que me echó en cara Obama cuando le pregunté es que los gerentes de los fondos de cobertura no son tan fantásticos como los pintamos en la serie”. Siguiendo con la influencia política, en esta tercera temporada planeará la sombra de Donald Trump, relacionada con su insólito estatus de poder. “Billions es una serie sobre el poder y hay un millonario en la Casa Blanca. Nunca antes la política y la finanza habían estado tan unidas”. Promete tensión máxima.

Estreno de la tercera temporada de Billions en Movistar Series del 25 al 26 de marzo, al mismo tiempo que en EE UU.

Puedes seguir Tentaciones en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.