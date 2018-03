Día Mundial del Teatro: las 10 mejores obras que puedes ver en Madrid y Barcelona

Este martes se celebra el Día Mundial del Teatro. Cada 27 de marzo, y desde el año 1961, teatros de todo el mundo organizan eventos para homenajear y reivindicar esta disciplina artística gracias a la iniciativa que promueve el Instituto Internacional del Teatro (ITI), una de las entidades de las artes escénicas con más renombre a nivel internacional y que este año celebra su 70 aniversario.

“El teatro —que exige la presencia de unos seres humanos ante otros seres humanos— es maravillosamente apto para salvarnos de volvernos algoritmos”, subraya la escritora y periodista mexicana Sabina Berman en uno de los cinco mensajes que publican personalidades de los cinco regiones de la UNESCO (Asia Pacífico, los Países Árabes, Europa, las Américas y África) para reflexionar sobre el teatro y la cultura de la paz —el primer invitado fue Jean Cocteau, en 1962—. Las palabras del manifiesto de Berman golpean, nos invitan a rescatar “nuestra conexión con lo natural” y reivindican “el arte más antiguo y el más presente”.

Con el objetivo de promocionar el teatro y reivindicar este arte en el que público observa a los actores a pelo, sin la mediación de una pantalla, ciudades como Barcelona o Madrid organizan diversas actividades como jornadas de puertas abiertas en más de una veintena de teatros y algunos centros ofrecen descuentos en entradas y encuentros con actores. Además, las dos capitales autónomas presentan una de las más amplias ofertas de artes escénicas del panorama nacional y, con la llegada de las vacaciones de Semana Santa, muchos serán los que quieran asistir a algún espectáculo.

Para aquellos que se encuentren en estas urbes durante los próximos días y estén pensando en ir a ver una obra o musical, la periodista de la sección de Cultura de EL PAÍS y especialista en teatro Raquel Vidales recomienda diez títulos: “Es una selección por géneros para diferentes gustos y edades. La mayoría de las obras que aparecen en este listado se representan en Madrid porque es donde vivo y voy al teatro. Me abstengo también de recomendar algunas que me gustan pero cuyas entradas están agotadas”.

Dramaturgia contemporánea



Consentimiento

Lugar: Teatro Valle-Inclán (Madrid) | Fecha: Hasta el 29 de abril | Horario: De martes a sábado, 20:30 h; domingo, 19:30 h

“Es un texto contemporáneo magnífico, lleno de matices. Se tratan temas que en los que resuenan asuntos de actualidad como el juicio de la Manada o el movimiento Me Too. Y se ve la dificultad de lograr que se haga justicia en casos como estos. En la obra no se hacen juicios de valor, se presenta la verdad de los hechos para que el espectador decida. En cuanto a las interpretaciones, son magníficas; de lo mejor que he visto últimamente”.

Reserva 12,50€ en Inaem

El lugar donde rezan las putas o que lo dicho sea

Lugar: Teatro Español (Madrid) | Fecha: Hasta el 15 de abril | Horario: De martes a sábado, 20:30 h; domingo, 19:30 h

“La última gran obra del dramaturgo de referencia del teatro español contemporáneo, José Sanchis Sinisterra, autor de obras como Ay, Carmela. Es un texto aparentemente sencillo, pero contiene una profunda reflexión sobre el teatro, sobre qué teatro hacer hoy. El espectáculo tiene además el aliciente de estar dirigido por el propio autor, con interpretaciones muy solventes”.

Reserva desde 13,50 € en Teatro Español

Comedia

El tratamiento

Lugar: Teatro Pavón Kamikaze (Madrid) | Fecha: Hasta el 8 de abril | Horario: Miércoles y jueves, 20:30 h; viernes, 20:00 h; domingo, 19:00 h

“Es una comedia muy divertida y muy bien dirigida por el propio autor, Pablo Remón. La historia está protagonizada por un guionista de cine que consigue hacer una película pero, cuando lo consigue, no sale como él imaginó. Es una especie de paralelismo con la propia vida: ¿es tu vida como la imaginaste? Los actores son fantásticos, está muy bien ejecutada y tiene unos diálogos brillantes”.

Compra desde 19€ en Teatro Kamikaze

Espectáculo internacional

La fureur de ce que je pensé

Lugar: Teatro Español (Madrid) | Fecha: Del 13 hasta el 15 de abril | Horario: Viernes, 20:00 h; sabádo, 18:00 y 21:30 h; domingo, 18:00 h

“Es una obra de origen canadiense y allí ha tenido mucha repercusión. Llega con unas críticas internacionales fabulosas. Se basa en textos de la novelista Nelly Arcan, que causó sensación con su novela Putain, en la que narraba experiencias como prostituta —se suicidó a los 35 años—".

Reserva desde 7€ en Teatro Español

Para niños

Festival Teatralia. ‘Historia de un calcetín’.

Lugar: Círculo de Bellas Artes (Madrid) | Fecha: 8 de abril. | Horario: 12:00 h

“Teatralia reúne las mejores propuestas de teatro infantil, más allá de las típicas adaptaciones comerciales de cuentos para niños. Son trabajos artísticamente muy valiosos y también pueden gustar a los padres”.

Reserva desde 7€ en Ticketea

Clásicos

Medea

Lugar: Teatre Lliure (Barcelona) | Fecha: Desde el 11 de abril al 12 de mayo | Horario: 20:30 h

“Todavía no se ha estrenado pero es una apuesta muy interesante que hace el director Lluís Pasqual. Ha contado con la ayuda del dramaturgo Alberto Conejero para hacer la versión”.

Reserva desde 13,50€ en Teatre LLiure

Adaptación de clásicos literarios

Moby Dick

Lugar: Teatre Goya (Barcelona) | Fecha: Hasta el 15 de abril. | Horario: Martes a viernes; 20:30 h; sábado, 18:00 h; domingo, 18:30 h

“No he tenido la oportunidad de ver la obra, pero las críticas que llegan de Barcelona son muy buenas. Siempre es muy interesante ver a José María Pou encima de un escenario”.

Compra desde 22€ en Ticketea

1984

Lugar: Teatro Galileo (Madrid) | Fecha: Hasta el 15 de abril. | Horario: Jueves, viernes y sábado 20:00 h; domingos, 19:00 h

Claudio Älvarez

“Siempre es estimulante revisitar este texto de Orwell”.

Compra desde 18€ en Ticketea

Musical

Billy Elliot

Lugar: Nuevo Teatro Alcalá (Madrid) | Fecha: Hasta el 9 de septiembre. | Horario: Martes, miércoles y jueves, 20:00 h; viernes y sábado, 17:00 y 21:00 h; domingo, 18:00 h

“No hace falta decir demasiado: es uno de los mejores musicales que han pasado por Madrid y, aunque es caro, quien pueda permitírselo, es muy recomendable”.

Compra desde 23,06€ en Ticketea

Canela

Lugar: Teatro Tribueñe (Madrid) | Fecha: Hasta el 26 de mayo. | Horario: Todos los sábados, 19:00 h

“Un musical modesto pero con unas críticas maravillosas. Recoge canciones populares españolas con frescura y un gran conocimiento del flamenco y del acervo cultural español”.

Compra desde 20€ en Entradas.com

