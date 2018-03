Unos padres reparten chuches para que los pasajeros de un vuelo no se quejen por los llantos de su bebé

Viajar con niños en un avión —sea dos o 14 horas— causa tensión a los padres, a los hijos y al resto de pasajeros. Muchas familias dudan a la hora de coger un avión con sus pequeños porque los llantos y los gritos pueden resultar molestos y fastidiar a los otros viajeros. La presencia de bebés a bordo siempre causa polémica entre quienes se quejan y piden a los padres que controlen a los niños y quienes argumentan que muchas veces los adultos se comportan mucho peor. Para prevenir una situación desagradable, una pareja se ha adelantado y ha repartido entre los pasajeros de un vuelo en México bolsas con chucherías, tapones de oídos y un mensaje en el que su bebé de un año, Lorenza, prometía que iba a tratar de portarse lo mejor posible.

El kit que repartieron los padres de Lorenza el pasado 13 de marzo en un vuelo que iba desde Ciudad de México hasta Cancún contenía, además de las chucherías y los tapones de oídos, un mensaje en el que la bebé saludaba a los pasajeros y pedía perdón por adelantado "en caso de dar un concierto de lloros durante el vuelo". Una usuaria de Facebook, que viajaba con ellos, compartió tres fotos del paquete que les regaló la familia. La entrada en la red social tuvo más de 61.000 me gusta y fue compartido cerca de 72.000 veces.

"¡Hola! Me llamo Lorenza y tengo un año. Este es mi primer vuelo y voy a tratar de portarme lo mejor que pueda, pero me disculpo por adelantado si me siento irritable, me asusto o me duelen los oídos", empezaba el texto. El mensaje, en el que los padres de la niña incluyeron dibujos, concluía: "Espero que esto ayude a que tu viaje sea un poco más placentero. Gracias".

Los padres de Lorenza no son los primeros en ofrecer a los pasajeros de un avión una compensación por las molestias que pudieran ocasionar sus hijos. El actor George Clooney y su esposa, la abogada Amal Clooney, repartieron tapones de oídos en la primera clase de un viaje hacia Reino Unido el pasado diciembre. Según la revista People, el matrimonio acompañó los tapones con un mensaje que decía "Disculpas por adelantado", en caso de que sus mellizos, Ella y Alexander, se echaran a llorar.

