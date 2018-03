Los móviles, portátiles y ‘tablets’ chinos más vendidos por Internet en España

China ha comenzado a invadir Occidente. Pero no ha necesitado armas ni tanques de guerra para hacer sentir su poderío en Europa y América; le ha bastado con objetos tan simples como un móvil, un portátil o una tablet. La tecnología cotidiana. Y es que tanto en España como en la mayoría de países occidentales, las compañías chinas han ido posicionando sus gadgets entre los más vendidos en los últimos años. Incluso, algunas de estas marcas, como Lenovo o Huawei, ya son referencia en el sector tecnológico; y por detrás vienen otras empresas con las mismas ambiciones.

El reflejo más claro de este avance de la tecnología china en España es el reciente desembarco de Xiaomi en el país. En la actualidad, la marca asiática es la quinta marca de smartphones que más vende a nivel mundial, y en noviembre del año pasado eligió a España como su puerta de entrada a Europa con la apertura de dos tiendas físicas en Madrid y la venta online de sus productos en su propia web, así como en Amazon, Carrefour, MediaMarkt y Phone House. Este hito posicionó a Xiaomi durante ese mes como la tercera marca de teléfonos inteligentes con más ventas en España, por encima de Apple y solo por debajo de Samsung y Huawei, según la consultora tecnológica Kantar. De hecho, el modelo Xiaomi Redmi 4X fue el móvil más vendido en España en noviembre de 2017, de acuerdo con el mismo estudio.

Eduardo Santana (Las Palmas de Gran Canaria, 1984) es usuario de móviles Huawei desde hace cinco años. Cambió un modelo de Sony que “iba muy lento” y se decantó por un terminal chino. Reconoce que no es un gran entendido de las especificaciones técnicas de los smartphones, pero optó por un Huawei porque se enteró de que “había muchas compañías chinas que fabricaban los componentes para los modelos de otras marcas”. “No me equivoqué”, confirma Santana. Ya ha tenido tres teléfonos de Huawei desde entonces y no piensa cambiar por ahora. “Los móviles chinos son fiables y duraderos”, dice. El principal uso que le da a su actual Huawei G8 Rio L01 es para ver películas y usar aplicaciones de entretenimiento, tareas para las que, asegura, funciona adecuadamente.

Como se puede apreciar en la tabla superior, en el ranking de ventas online en las filiales españolas de Amazon y la FNAC, así como en El Corte Inglés, entre marzo de 2017 y febrero de 2018 se aprecia un claro dominio de las dos marcas de móviles chinos ya mencionadas. En este periodo, Huawei y, sobre todo, Xiaomi, se han posicionado como los fabricantes de smartphones más destacados del país asiático entre las grandes cadenas de comercio electrónico españolas. Modelos como el Huawei P10 y el Huawei P8 Lite encabezan la lista de ventas de El Corte Inglés, principalmente porque los equipos de Xiaomi han llegado tarde al stock de esta tienda. Por el contrario, tanto en FNAC como en Amazon, los teléfonos de Xiaomi fueron los más vendidos, a pesar de haber llegado a sus almacenes a finales de 2017. Destacan principalmente dos equipos de gama media que aparecen en los listados de ambas tiendas: el Xiaomi Redmi 4X, que ronda los 150 euros, y el Xiaomi Mi A1, con un precio de 209 euros en su versión de 32 GB y de 229 euros en la de 64 GB.

Precisamente, la estrategia que ha puesto a las marcas chinas bajo el reflector de los consumidores es una oferta que combina altas prestaciones a menor precio que el de sus competidores. Así lo entiende Zigor Aldama, corresponsal de EL PAÍS en Extremo Oriente, que considera que estas empresas consiguen ofrecer esos precios porque “invierten menos en publicidad y tienen la red de manufactura más cerca”. Sin embargo, matiza que esto puede ser una simple estrategia de promoción y pone como ejemplo a Huawei, que comenzó ofertando sus smartphones a precios muy bajos, pero que ha ido subiéndolos con el paso de los años.

En la categoría de los portátiles, el dominio chino está más que afianzado de la mano de Lenovo, la compañía con sede en Pekín. A pesar de que llegó al mercado mundial en 2004, para 2013 ya había superado a la estadounidense HP en cuota de mercado, una posición que todavía conserva hasta 2017, con el 20,7% de la cuota, según la consultora Gartner. Así lo reflejan las listas de superventas de Amazon, FNAC y El Corte Inglés, en las que Lenovo domina casi por completo con sus líneas Ideapad y Yoga, principalmente.

Solamente en los resultados del top 5 de los más vendidos en Amazon, Huawei logra ser una competencia considerable para Lenovo entre las marcas chinas. En este retail, las posiciones de la tercera a la quinta de los portátiles procedentes del país asiático más vendidos entre marzo de 2017 y febrero de 2018 las ocupan los modelos X, E y D de la línea Matebook de Huawei.

“China está siguiendo los pasos de países como Japón o Corea del Sur en materia de desarrollo tecnológico”, asiente Aldama. Lo primero que han hecho en esta línea, a su entender, es “mejorar mucho su calidad”. Si bien considera que los usuarios en España todavía no han cambiado por completo su percepción negativa de los productos chinos, calcula que en un futuro las compañías chinas emergentes serán tan potentes como la surcoreana Samsung.

Aunque las tablets de Apple, Samsung y Amazon son las más vendidas a nivel mundial, según los datos de la consultora tecnológica IDC, detrás de estas tres marcas de referencia se ubican dos empresas chinas: Huawei y Lenovo. Esto se refleja claramente en los listados de los modelos chinos más vendidos en España en Amazon, FNAC y El Corte Inglés en los últimos doce meses. Mientras que en FNAC y El Corte Inglés las tabletas de Lenovo encabezan las ventas, con los modelos Tab 4 y Yoga Book, respectivamente, en Amazon hay dos tablets de Huawei por encima: la Mediapad T3 y la Mediapad M3 Lite.

A partir de estos datos queda en evidencia cómo la tecnología china se ha ido introduciendo en España, tanto de la mano de compañías con un mayor recorrido, en el caso de Lenovo y Huawei, como de otras emergentes abanderadas por el éxito de Xiaomi. Esta última representa fielmente el fervor de Shenzhen, la ciudad donde ha sido fundada la empresa y que ha sido bautizada como la Silicon Valley china, en referencia al conglomerado californiano donde conviven gigantes como Google, Apple, Adobe y Tesla. Aldama, de hecho, lo tiene claro: “Shenzhen va a superar a Silicon Valley”. En esta ciudad tecnológica del sur de china, explica el corresponsal de EL PAÍS, no solo se están concibiendo los grandes avances del futuro próximo —“redes 5G, internet de las cosas e inteligencia artificial”—, sino que además las compañías “incentivan el conocimiento y promueven que las nuevas empresas de tecnología se establezcan allí”.

