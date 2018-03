Qué hacer en Semana Santa

Madrid

Procesiones. La capital, como muchas otras ciudades españolas, es también escenario de diversas procesiones que en los días más significativos de la Semana Santa recorren la zona centro rememorando con devoción la pasión de Cristo. Consulte el programa y todos los recorridos pinchando aquí.

Música Sacra. El ciclo Música sacra para acompañar la Semana Santa ofrece al público melodías de inspiración religiosa de todas las épocas, desde el Renacimiento hasta el siglo XX. Iglesias de toda la ciudad acogen la interpretación de obras vocales e instrumentales compuestas por autores consagrados de España y Europa. Y el Viernes Santo, sesión de saetas flamencas. Programa completo aquí.

Cita primaveral con las crías. En el parque de la naturaleza Faunia (avenida de las Comunidades, 28), la llegada de la primavera coincide con el nacimiento de las primeras crías. Cachorros de muntjacs, ovejas y cabras empiezan a corretear por el recinto mientras distintas aves ultiman la preparación de sus nidos. Entre el 23 de marzo y el 3 de abril, el centro realiza campamentos para niños de 3 a 13 años.

Torrija JAVIER PEÑAS

Maratón de Baile Urbano. En La Casa Encendida, los amantes del street dance pueden sumergirse en las sesiones gratuitas de exhibiciones, charlas y concursos que entre el 29 y el 31 de marzo se abren al público en el marco del BC One Camp Madrid.

Ruta de Torrijas. El postre tradicional de estas fechas alcanza en algunas pastelerías de Madrid rango de delicatesen. Aquí, algunas de las más destacadas para lanzarse a una ruta de degustación. El gremio de pasteleros estima que se producirán 3,7 millones de torrijas, 2,2 millones de pestiños y 530.400 monas de Pascua.

Cataluña

Colonia de flamencos en el delta del Ebro. JOAN GIL RAGA Getty Images

Baños de bosque en Girona. Antes se iba al bosque a pasear, solo o acompañado, ahora también se puede ir al bosque a darse un baño, es decir, a sumergirse en él y vivirlo con los cinco sentidos. Como en general, muchas personas están bastante desconectadas de ese ambiente, la asociación Sèlvans pone a disposición un guía para hacer un baño de bosque en grupo, en el que la respiración y la meditación son esenciales para reconectar con nuestra naturaleza. Se trata de un recorrido tranquilo de unas tres horas por uno de los cuatro bosques donde trabaja esta asociación, pionera en este tipo de actividad que viene de Japón. La coordinadora de los guías, Montserrat Moya, explica que es “una actividad introspectiva, de reconexión de la persona con la naturaleza”. Por ahora, es para mayores de 16 años y no se puede llevar un animal de compañía, pero están estudiando formas para ofrecerlo a las familias. Podéis consultar la web para ver los bosques y fechas disponibles.

Un grupo de personas participa en los denominados “baños de bosque”.

Paseo en globo para ver los frutales en flor de Aitona. Los frutales de Lleida se han convertido en un espectáculo cuando empieza la floración. En el municipio de Aitona no han perdido ocasión de promocionarlo turísticamente y ofrecen visitas guiadas que también incluyen una caminata por el pueblo. Además, este año incluso han estrenado los viajes en globo aerostático para contemplar los bonitos colores que ofrecen los melocotoneros en esta época del año.

‘Perxar’ en el Delta del Ebro. El método de navegación tradicional con una barca para moverse por lugares de poca profundidad del Delta del Ebro se llama ‘perxar’. Y como el nombre indica se hace con una ‘perxa’ o palo largo y fino de madera, que sirve para impulsar las ‘pontones’, las barcas típicas de la zona. Además, en el Delta de l’Ebre se pueden hacer muchas otras actividades como pasear, ir en bici, bajar el río Ebro en kayak o avistar pájaros, ya que es una de las zonas donde hay más diversidad de aves. Por algo cada septiembre se celebra allí el único festival internacional de ornitología de Cataluña. Ver los flamencos en los humedales también es un espectáculo. Podéis contratar la excrusión para ‘perxar’ en La casa de Fusta o Món Natura Delta de l’Ebre.

Caminos de ronda en la Costa Brava Getty Images

Caminos de ronda en la Costa Brava. No hacen falta excusas para visitar la Costa Brava, porque tiene encanto en todas las épocas del año. Pero para disfrutar su paisaje con todos los sentidos los caminos de ronda son una buena experiencia y la primavera una época ideal para descubrirlos. No hace ni el frío ni el viento de invierno, ni tampoco abrasa el sol como en verano. Estos caminos discurren por los acantilados, entre el azul del mar y el verde de los pinos, con las calas a los pies. Hay varios por recorrer, desde Tossa de Mar hasta el Cabo de Creus. En la web del Patronato de Turismo de la Costa Brava podéis consultar los caminos señalados y su grado de dificultad.

Observación astronómica en el Montsec. Mirar al cielo es una de las fascinaciones humanas. Si sentís la llamada de ver más allá de lo que podemos observar con la vista, merece la pena una visita al Parque Astronómico Montsec, en la sierra del Montsec (Lleida). Podéis hacer una visita diurna o nocturna, y ver el planetario multimedia 3D con una cúpula móvil de 12 metros, donde se realiza el pase del espectáculo ‘We are Stars-Somos Estrellas’, y luego se hace una observación guiada del cielo. En el Parque de Telescopios, se pueden conocer los diferentes instrumentos que utilizan los astrónomos y descubrir lo que la noche deje ver. Además, se puede visitar una exposición de astronomía y medio natural del entorno dónde está situado el centro. Por Mar Rocabert

Andalucía

Tapa murillo.

SEVILLA. Los sabores de la época de Murillo. Viajar a la capital andaluza estos días permite también al visitante descubrir la vida y obra de Murillo. Sevilla vive este año la conmemoración del cuarto centenario del nacimiento de su pintor más internacional con exposiciones, itinerarios e, incluso, con una ruta gastronómica para saborear la época del autor de las Inmaculadas. Restaurantes como Entrepuertas, Gorki, La Barandilla y El Pasaje han creado una tapa rescatando los sabores o colores de aquellos años o inspiradas en obras del artista. Entre los platos que se pueden degustar, de jueves a domingo de 13.00 a 16.00, hay un salteado de solomillo de cerdo o pollo al curry sobre una torta de Inés Rosales. Una vez con el estómago lleno, el visitante puede ver muestras como Murillo y los Capuchinos de Sevilla. Reconstrucción, en el Museo de Bellas Artes; o Murillo y su estela en Sevilla, en el Espacio Santa Clara.

De cervezas artesanales en el Polígono. Cáscara de naranja amarga de Sevilla, centeno de la vega del Guadalquivir, frutas tropicales de la Axarquía... Son algunos de los ingredientes con los que se fabrican las cervezas en Río Azul, un nuevo espacio que presume de ser la cervecera artesanal con mayor capacidad de cocción de Andalucía, con 18 hectolitros de capacidad. Una nave de 1.100 metros cuadrados, ocho grifos y una zona de comidas ubicada en el polígono Hytasa de Sevilla ofrecen una alternativa al bullicioso centro de la ciudad y accesible a todos los públicos. Comida elaborada por el cocinero José Giménez, conciertos, exposiciones y un muro de 12 metros pintado por el artista Sergio S.R.G., y otro de ilustraciones efímeras terminan de dar carácter a este local, inaugurado el pasado octubre. “Es un modelo de negocio basado en proyectos del norte de Estados Unidos y también común en ciudades como Ámsterdam o Estocolmo, donde fabricamos tanto para exportar como para consumir en el sitio”, detalla el cervecero y gerente Eloy del Río, que se ha formado en Italia en Birrificio Amiata, entre otros lugares. “Esta cerveza hay que entenderla como un vino de autor o un pan de masa madre. Se elabora con ingredientes de primera calidad”, señala del Río, que fundamentalmente trabaja con varios estilos de cervezas: Pai Pai (New Ingland Ipa), Flora (Dry Hopped Saison), Fina (German Pilsner) y Favorita (British Pale Ale), sumándose la nueva, Ciudad del sol (American Pale Ale). “Cuando me inspiro pienso en una tarde de primavera en Andalucía, en buscar la cerveza fácil de beber, refrescante”, apunta el emprendedor sevillano, que señala que prevén ampliar nuevos fermentadores para producir más.

Dibujo de Fellini en el que aparece Picasso, el director y su mujer.

MÁLAGA. De Picasso a Brancusi. La mejor alternativa a las procesiones en la capital de la Costa del Sol pasa por visitar sus museos. El Picasso acoge la exposición Y Fellini soñó con Picasso, que ofrece una inédita exposición sobre la influencia que el pintor ejerció en el cineasta y sus mundos creativos compartidos. Por su parte, una muestra del Centre Pompidou recorre la obra de Constantin Brancusi a través de un centenar de fotografías, negativos, grabaciones cinematográficas, además de varias esculturas y dibujos. Por último, Mediterráneo. Una arcadia reinventada. De Signac a Picasso, en el Carmen Thyssen, se adentra en uno de los temas principales del arte europeo entre finales del siglo XIX y mediados del XX: el Mediterráneo como estímulo y fuente de una revisión y modernización del clasicismo y como escenario de paisajes y escenas cotidianas. Se pueden ver obras de Signac, Matisse, Bonnard, Picasso, Sunyer, Torres-García, Sorolla, Anglada-Camarasa y Mir.

CÓRDOBA. En familia en el jardín botánico. Ubicado junto al Guadalquivir, el Real Jardín Botánico de Córdoba abre sus puertas durante estos días. El espacio, con 7,5 hectáreas de superficie ajardinada, permite a pequeños y mayores descubrir la flora y naturaleza de distintas partes del mundo. Para los sábados 24 y 31, el jardín acoge un taller familiar sobre el origen y la formación de los fósiles vegetales. Los asistentes tendrán la ocasión de conocer la colección de fósiles que se exhibe en el Museo de Paleobotánica, así como el trabajo que realizan los paleobotánicos. Estos talleres van dirigidos a niños, de entre 6 y 12 años, y van incluidos en el precio de la entrada. Es necesario realizar reservar. Por Antonio J. Mora y Ángeles Lucas

Galicia

Exposición 'Espellos de Pedra' del fotógrafo Gabriel Tizón. Youtube

Concurso internacional de piano de Vigo. Se trata del primer concurso de España sin límite de edad, señalan sus organizadores, y reunirá a 102 participantes de 30 países y con edades comprendidas entre los 16 y los 51 años, entre ellos más de 80 ganadores de concursos internacionales. El jurado está compuesto por los pianistas Tamás Vásáry, Cyprien Katsaris, Jorge Luis Prats, Paul Badura-Skoda, Pablo Galdo y András Kemenes, que ofrecerán una masterclass y un concierto el 1 de abril. Las pruebas de la primera ronda se desarrollarán con entrada libre desde el 24 al 26 de marzo en el auditorio Martín Códax del Conservatorio Superior de Música de Vigo; la semifinal será el día 27; y la final tendrá lugar el día 28 en el Auditorio del Ayuntamiento.

XXVIII Mostra do encaixe de Camariñas. Este municipio marinero de la provincia de A Coruña acoge desde 1981 durante la Semana Santa la Mostra do Encaixe de Palillos, que incluye una exposición de obras, demostraciones en vivo del habilidoso trabajo de las palilleiras y desfiles de grandes firmas de moda y diseñadores noveles de España y el extranjero, uno de ellos de vestidos de boda. El programa, que se desarrolla entre el 28 de marzo y el 1 de abril, se completa con actuaciones musicales y actividades culturales.

Feira do queixo do cebreiro. Pedrafita do Cebreiro, en la montaña de Lugo, celebra el 30 de marzo una gran fiesta alrededor de su producto estrella. Comienza a las 9.30 horas de la mañana y acaba a media tarde, con la degustación de productos típicos de la comarca, pasacalles y una exhibición de baile tradicional. Se pondrán a la venta 3.000 quesos. Está declarada Fiesta de Interese Turístico Galego.

Feria Medieval de Montforte de Lemos (Lugo). Entre el 31 de marzo y el 1 de abril la ciudad histórica se convierte en escenario de una feria medieval que va ganando solera y que este año alcanza su décimosexta edición. Un centenar de puestos se arremolinarán alrededor de las viejas calles pétreas coronadas por un castillo y un burgo fortificado que trepa hacia la cúspide, donde señorea la torre del homenaje.

Exposición 'Espellos de Pedra' del fotógrafo Gabriel Tizón. Últimos días, hasta el 30 de marzo, para visitar la muestra fotográfica del artista Gabriel Tizón en Santiago de Compostela. En un itinerario que va llevando por diversos enclaves de la capital de Galicia, aguardan expuestos 15 retratos protagonizados por 18 mujeres de toda edad y condición. Las localizaciones a través de las cuales se puede ir persiguiendo estas figuras anónimas que tejen la sociedad gallega contemporánea son los siguientes: Mercado de Abastos, oficina del Mercado, Museo do Pobo Galego, Librería Couceiro, balconada de la Casa do Cabido, Praza da Quintana, Calexón de Entrerrúas (Casa dos Irlandeses), Catedral de Santiago (Obradoiro), Casa de Apeiros (entre el Museo do Pobo Galego y el Centro de Arte Contemporánea) y parque de Bonaval. Por Silvia R. Pontevedra y Sonia Vizoso.

Comunidad Valenciana

Una de las cofradías de la Semana Santa Marinera a su paso por la bodega 'Casa Montaña'. JOSÉ JORDAN

Semana Santa Marinera. Valencia.Los poblados marineros de la capital valenciana son el escenario cada año de esta fiesta declarada de Interés Turístico Nacional desde 2011. Se llama marinera porque nació junto al mar y fueron pescadores y marineros quienes mantuvieron viva la tradición. Las imágenes religiosas se guardan estos días en hermandades y casas particulares, que se convierten en improvisadas capillas. Las procesiones conmemoran los últimos momentos de la vida de Jesucristo y se multiplican desde el Jueves Santo. Los más destacados son:

Jueves Santo, 29 de marzo: Visita a los Santos Monumentos, procesión en la que no toman parte imágenes, personajes bíblicos, ni corporaciones armadas (pretorianos, sayones, longinos y granaderos). La marcha transcurre al ritmo de tambores. Termina sobre las 22.00 horas.

Viernes Santo, 30 de marzo: Procesión general del Santo Entierro. Se trata del acto cumbre de esta conmemoración religiosa, en el que predomina el silencio y el recogimiento, junto con el sentimiento religioso. Los cofrades van de luto. La procesión, que comienza a las 18.30, acaba en torno a la 1.30 horas de la madrugada en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario.

Domingo de Resurrección, 1 de abril: El Desfile de Gloria es una explosión de mediterraneidad multicolor, que llena de luz todo el recorrido. El paso de los colectivos, esta vez sin imágenes ni tronos ni andas, es saludado por el público con grandes aplausos. Los personajes bíblicos responden con lanzamiento de flores. Se inicia a las 13.00 horas y acaba a las 14.30. Relación de actos y recorridos.

Castillo de Forna en L´Atzúvia (Alicante), declarado Bien de Interés Cultural. NATXO FRANCES

Visita guiada al Castillo de Forna, en Adsubia (Alicante). El Castillo de Forna es un bien de interés cultural cuyo origen data del siglo XIII y se ubica en la localidad de Adsubia, en el norte de la provincia de Alicante. Es una de las fortificaciones medievales mejor conservadas de toda la Comunidad Valenciana. La visita puede ser guiada y constituye una excusa ideal para recorrer los valles interiores de la comarca de La Marina Alta (Vall d’Alcalà, Vall d’Ebo y Vall de la Gallinera) y disfrutar de la explosión de color que ofrecen sus enormes extensiones de cerezos y almendros en flor.

Semana Santa ‘festivalera’ por Castellón. Del indie, pop y electrónica del SanSan Festival de Benicàssim (Castellón), al triplete dub-reggae-sound system del International Dub Gathering (IDG) en la alicantina Bigastro. La temporada de macrofestivales arranca esta Semana Santa en la Comunidad Valenciana con las dos primeras citas en parrilla. Los días 29, 30 y 31 de marzo levantarán el telón sonoro casi al unísono, aunque a 300 kilómetros de distancia, el SanSan Festival, en el recinto de conciertos benicense, y el IDG, que pisa por primera vez suelo alicantino –Sala Carmen24 de Bigastro– tras dar el salto desde Barcelona. Para los ‘sanseritos’, un cartel que arropan The Royal Concept, Lori Meyers, Ojete Calor, The Zombie Kids, Iván Ferreiro, Sidonie, Varry Brava, Elefantes o Celtas Cortos. El abono general para los tres días del festival puede adquirirse hasta el 25 de marzo a 50 euros (precio promocional) en la web del certamen. Por su parte, los seguidores del IDG vibrarán con el icono de la escena dub mundial Jah Shaka; Mafia & Fluxy junto a Dj Tubs, por primera vez en España en formato sound system; los jamaicanos Twinkle Brothers, el legendario productor inglés Adrian Sherwood o los irremplazables Iration Steppas entre el medio centenar de artistas confirmados. Abono de tres días: 99 euros.

Guitarra en el Castillo del Papa Luna y platos de cine en Peñíscola. Música, gastronomía de cine y actos religiosos perfilan la agenda con la que Peñíscola, la ciudad del Papa Luna, prepara el arranque de la temporada turística esta Semana Santa. El municipio castellonense reactiva una de sus propuestas más sabrosas: la campaña Platos de Cine. Esos que ofertarán en sus menús diferentes restaurantes locales e inspirados en los múltiples rodajes que ha albergado Peñíscola, desde series como Juego de Tronos, El Chiringuito de Pepe o El Ministerio del Tiempo a películas como El Cid o las rodadas por Berlanga en la ciudad papal. A estas degustaciones se suman las visitas guiadas gratuitas a las localizaciones de rodajes. Todos los domingos de marzo y abril, y los días 29, 30, 31 de marzo y 2 de abril, a las 11.00 horas, con salida de la oficina de turismo. Para los amantes de la música y su disfrute en entornos singulares llega el XVI Festival de Guitarra Hondarribia-Peñíscola que acoge el Salón Gótico del Castillo templario del 30 de marzo al 1 de abril a las 22.00 horas. El precio de la entrada es de 5 euros y el abono de tres días de 12 euros. A la agenda musical se suma la IV Trobada de Bombos i Tabals, el 7 de abril a las 18.00 horas, con salida desde la Plaza de Armas. En la vertiente religiosa destacan la celebración del Domingo de Ramos, las procesiones de Jueves y Viernes Santo, los Via Crucis y la procesión de l’Encontre, con el marco incomparable de la ciudad antigua. Cierra la agenda la multitudinaria romería a la ermita de Sant Antoni (domingo 8 de abril). Por Cristina Vázquez, Manrique C. Sánchez y María Pitarch

País Vasco

Muestra 'Esther Ferrer, Espacios entrelazados' en el Guggenheim, Bilbao. Fernando Domingo-Aldama

El rito del ‘txotx’. Las sidrerías del País Vasco, especialmente las de Gipuzkoa, ofrecen entre los meses de enero y mayo un ritual de larga tradición. Se conoce como la temporada del txotx, y consiste en abrir el grifo del tonel y escanciar la sidra directamente sobre el vaso. Mientras se degusta el menú tradicional en la sidrería (tortilla de bacalao, bacalao frito con pimientos, chuleta y queso con membrillo y nueces: unos 30 euros), los comensales se levantan de la mesa al escuchar el grito de txotx!, con el que el sidrero anuncia que va a abrir una barrica. La sidra brota del grifo y se recoge en los vasos de forma ordenada, sin dejar que caiga una gota sobre el suelo. Es una tradición que se practica en el centenar de sidrerías guipuzcoanas y se puede conocer en el Museo de la Sidra abierto en Astigarraga, la cuna de esta bebida. El museo dispone de tres zonas de visita: el manzanal, el centro de interpretación y el área de degustación y cata. Las visitas son siempre guiadas y se pueden hacer en euskera, castellano, inglés o francés. La entrada cuesta cuatro euros.

De ola en ola. Los más de 200 kilómetros que bordean la costa vasca ofrecen una gran variedad de opciones para la práctica del surf. Los amantes de este deporte pueden elegir entre una treintena de olas diferentes, unas sobre fondos arenosos o rocosos, abiertas al mar o protegidas por el viento, para expertos o aficionados… Las más concurridas son las de Sopelana (Bizkaia), Zarautz (Gipuzkoa) y San Sebastián, y las más afamadas se pueden cabalgar en Mundaka (en plena reserva de la biosfera) y en la playa Gris, entre los municipios guipuzcoanos de Zumaia y Getaria. En la mayoría de las localidades surferas se ofrecen cursos de aprendizaje y perfeccionamiento en escuelas que cuentan con monitores acreditados e infraestructura a pie de playa.

El Guggenheim, en pleno apogeo. Una aproximación al arte y la cultura del País Vasco aconseja una visita obligada al Museo Guggenheim de Bilbao, que se encuentra en pleno apogeo. El año pasado, coincidiendo con el vigésimo aniversario de su apertura, alcanzó la cifra récord de afluencia con 1,32 millones de visitantes. El proyecto ideado por Frank Gehry es el ícono de la transformación urbana de la capital vasca y refuerza el atractivo cultural y turístico de la ciudad. El Guggenheim figura en el tercer lugar, tras el Reina Sofía y el Prado, de las instituciones más valoradas en el Observatorio de la Cultura 2018. Este imponente edificio recubierto de titanio, acoge una colección propia con obras de algunos de los artistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, como Eduardo Chillida, Yves Klein, Willem de Kooning, Antoni Tàpies o Andy Warhol, entre otros muchos. Esta Semana Santa ofrece, además, la muestra Esther Ferrer, Espacios entrelazados, que reúne nueve instalaciones inéditas de una de las pioneras de la performance en España, y la exposición dedicada a Henri Michaux, con más de 200 piezas, documentos y objetos del artista, poeta y viajero belga.

La ruta del vino. La Ruta del Vino de Rioja Alavesa ofrece un recorrido por las mejores bodegas de la comarca, además de otros muchos atractivos en un entorno con paisajes de viñedos interminables salpicados de pueblos medievales. Es una oferta colectiva en la que participan más de 140 establecimientos, como bodegas de distintas tipologías, museos, alojamientos, restaurantes, empresas de actividades y enotecas. El centro temático del vino Villa Lucía, en el municipio de Laguardia, permite acercarse a la cultura vitivinícola de la zona, adentrarse en el corazón de la Rioja Alavesa a través de la visita a bodegas, un menú típico del lugar rodeado de toneles centenarios, pasear entre viñedos o disfrutar de una sesión de vinoterapia. La visita guiada a Villa Lucía, que incluye una degustación de dos vinos con un aperitivo, tiene un precio de 11,50 euros.