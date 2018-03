Santos Juliá: “La única resignificación del Valle de los Caídos son sus ruinas”

La creación de una “Comisión de la Verdad” es una de las medidas que incluye el PSOE en su propuesta de reforma de la Ley de Memoria Histórica. La función de esta Comisión de la Verdad sería la recuperación y el análisis de documentos históricos para “explicar las violaciones de derechos humanos y las infracciones cometidas durante el franquismo” con el objetivo de “reconocer las responsabilidades de quienes participaron en la comisión de los crímenes”.

El historiador Santos Juliá se posicionó este lunes en contra de esta medida porque supondría crear un relato único de una escisión, algo que “no es ni posible ni deseable”. A su parecer, “una democracia —en relación con su pasado— no puede hacer más que garantizar que pueda haber tantos relatos como personas que han participado o sufrido aquella escisión”. Juliá participó junto a la escritora Almudena Grandes y el diputado socialista Odón Elorza en un debate en EL PAÍS sobre la memoria histórica.

Almudena Grandes, escritora y colaboradora de EL PAÍS, indicó que el hecho de que no se pueda hablar en el Congreso de los Diputados de la Ley de Memoria Histórica significa que “en España ha prevalecido cierto relato único” sobre nuestra historia. Para ella es necesario que haya una política pública de memoria, añadió que “España es una democracia anómala por no tenerla”. Además, recordó que las comisiones de la verdad han funcionado muy bien en otros países y “eso no ha ido en contra de la libertad de expresión”.

Por su parte, el diputado socialista Odón Elorza, que es coautor de la propuesta de reforma llevada al Congreso por el PSOE —y que ha sido vetada por el Gobierno por su incidencia en las cuentas del Estado—, indicó que no hay que confundir una memoria pública “elaborada por especialistas que aclare las violaciones de los derechos humanos o el porqué de los desaparecidos con una apuesta por un relato único”. Elorza señaló que todo lo que pasó en la guerra civil y durante el franquismo debe formar parte de “una memoria pública, oficial, democrática y basada en la verdad, la justicia y en la defensa de los derechos humanos”.

El diputado socialista indicó que en España “sigue habiendo miedo a decir la verdad” sobre la historia y criticó el veto del Gobierno a la reforma de la Ley de Memoria que a su parecer “tiene carencias”. Ante esto, Grandes destacó que le avergüenza que el asunto de las fosas comunes se politice, “no tiene nada que ver con la ideología, se trata de una cuestión de derechos humanos”. Algo que apoyó Santos Juliá, que dijo que debería haber “una política de Estado para el reconocimiento y la reparación de las víctimas”.

¿Qué hacer con el Valle de los Caídos?

La única resignificación posible del Valle de los Caídos son sus ruinas, dijo Santos Juliá, que indicó que se trata de un monumento a la victoria y al triunfo de la cruzada. El Valle de los Caídos nunca podrá ser un lugar de reconciliación, "el monumento puede venirse abajo, y cuando lo haga, habrá resignificado que aquello fue una ruina”.

En la misma línea se pronunció Almudena Grandes, que añadió que “debe dejar de ser un monasterio y pasar a ser un museo para que los españoles el futuro puedan juzgar a Franco por esta obra”. Para Odón Elorza, hay que sacar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos y, además, se debe tratar de convertir en “un centro de interpretación de lo que fue el mausoleo, cómo se hizo y explique lo que pasó en la guerra civil en nuestro país”.

