Capaces y solidarios

La necesidad de que las relaciones en los centros escolares sean plenamente inclusivas y fijen referencias para la vida cotidiana es la razón de ser de un proyecto desarrollado, desde el curso 2016-17, en el Instituto Público de Educación Secundaria ‘Almina’ de Ceuta. Una iniciativa pedagógica denominada ‘Capaces’, de la que ya abordamos una primera aproximación en la entrada anterior.



El proyecto, sustentado en la metodología de Aprendizaje-Servicio Solidario (ApSS), pretende mejorar las condiciones de vida social y de aprendizaje de las personas que encuentran barreras a su plena inclusión, en los ámbitos comunicativos y de movilidad.



Unir transformación de la realidad, justicia social y aprendizaje valioso es una peculiaridad de la citada opción metodológica y del diseño y desarrollo el proyecto ‘Capaces’. Los contenidos curriculares, abordados desde este enfoque, alcanzan sentido pleno, adquieren un carácter instrumental y provocan una fuerte motivación, palancas imprescindibles para el aprendizaje.



El alumnado comprueba la utilidad y el valor de las actividades para la mejora de la vida cotidiana de las personas (en las que se reconoce y las siente como parte de su comunidad). De esta manera, contamos con un recurso imprescindible para la implicación en el propio aprendizaje. En este escenario, los estudiantes se ‘esfuerzan’ y se forman porque... les interesa.



Entre las distintas acciones que incluye el proyecto, tuvimos ocasión de relatar una de ellas, la asociada al lema de ‘Café con signos’. Un conjunto de tareas y actividades con las que normalizar el uso de la Lengua de Signos Española (LSE) en determinados entornos de la vida social en la ciudad de Ceuta.





En esta entrada seguimos avanzando y nos ocupamos de la descripción del resto de las acciones contempladas en el proyecto: ‘Ocio accesible’, ‘Ceuta, ciudad amigable’y ‘Español en inmigr-acción’.



[Grabación] Presentación a cargo de Verónica Rivera



Ocio accesible



Esta acción trata de facilitar el ejercicio de la competencia comunicativa en entornos sociales de ocio de aquellas personas que se valen de sistemas de comunicación alternativos, sustentados en recursos gráficos, como los pictogramas. Dirige sus actividades a configurar entonos comunicativos accesibles a jóvenes con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) o con discapacidad motriz severa.



Los materiales gráficos fueron confeccionados por estudiantes del aula de inmersión lingüística del instituto (compuesta por menores extranjeros no acompañados). Recursos comunicativos que fueron distribuidos, después de una tarea previa de sensibilización y negociación, en establecimientos de ocio, convivencia... como cafeterías y restaurantes. Se deseaba conseguir la máxima normalización de las relaciones que se establecen, más allá del centro escolar, en los lugares de ocio.



Para el despliegue de esta acción, los estudiantes necesitaron una fase previa de formación que corrió a cargo de voluntarios de la Asociación PROI-Ceuta y su Programa de Ocio Inclusivo. La elaboración de los materiales de soporte comunicativo (pictogramas, folletos informativos de los menús en establecimientos hosteleros...) también necesitó de ayuda y referencias, en este caso, disponibles en el Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC).



Ilustración cedida por @SilviaKmpos



— Verónica Rivera (profesora y coordinadora del proyecto ‘Capaces’): “Cuando el pasado mes de diciembre fuimos a la Cafetería ‘Jauja’ (establecimiento que colabora muy activamente con el proyecto), el dueño nos contó que, desde que le llevamos los pictogramas, hay varias familias que acuden siempre a su cafetería porque es el único lugar de la ciudad donde sus hijos e hijas con Trastornos del Espectro de Autismo (TEA) pueden pedir la merienda con normalidad”.



Ceuta, ciudad amigable



Esta acción fue protagonizada por alumnos y alumnas de segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Consistía en identificar las barreras arquitectónicas del entorno urbano y realizar un mapeo con la aplicación OpenStreetMap. El propósito es visualizar la necesidad de disponer de rutas libres de obstáculos para las personas con movilidad reducida.



— Verónica Rivera (profesora): “Cuando el pasado mes de diciembre fuimos a la Cafetería ‘Jauja’ (establecimiento que colabora muy activamente con el proyecto). El dueño nos contó que desde que le llevamos los pictogramas hay varias familias que acuden siempre a su cafetería porque es el único lugar de la ciudad donde sus hijos e hijas con TEA pueden pedir la merienda con normalidad."



Operación de mapeo con OpenStreetMap



Utilizaban cuadernos con anotaciones sobre las medidas que debía tener una barrera arquitectónica para ser accesible y poder ser superada sin problemas y autónomamente por las personas que van en sillas de ruedas, que usan andadores, etc. Se inspiraron, para su desarrollo, en la experiencia del Centro Escolar ‘Santa María’, de Portugalete (País Vasco).







Español en “inmigr-acción”



En este caso, la responsabilidad recayó sobre el alumnado de Formación Profesional Básica (FPB): Cocina y Restauración. Los estudiantes ejercieron de enseñantes de lengua castellana con jóvenes migrantes que llegan a la ciudad de Ceuta persiguiendo el sueño europeo, atravesando la tristemente famosa valla del paso fronterizo del ‘Tarajal’ o por la costa.



Español en inmigr-acción 2018 | Verónica Rivera



Esta labor fue mucho más allá de facilitar el aprendizaje de una lengua; de hecho, se transformó en una relación cultural poderosa y de lucha contra estereotipos, en un puente para concepciones del mundo distintas, el lema de ‘Puentes, no muros’, presidía la acción.





— Verónica Rivera: “El pasado jueves comenzamos a llevar a cabo nuestro servicio en el Centro de Inmigrantes ‘San Antonio’. Después de preparar en clase qué contenidos lingüísticos íbamos a impartir, realizamos esta primera aproximación para ver el nivel del alumnado y planificar las actividades y dinámicas para la próxima semana.



En general, todo el alumnado de segundo de Formación Profesional Básica de Restauración coincidió en que fue una experiencia muy positiva, que sirvió para conocer otras realidades, poner a prueba la paciencia (ser docente a veces no es fácil) y, sobre todo, tener muy claro en qué debemos insistir.” (Blog del proyecto ‘Capaces’)





IES ‘Almina’ | Zerbikas. Aprendizaje y Servicio Solidario



El proyecto “Capaces” ha transformado el modo de entender la labor que se realiza en el instituto, para confiar más en la transformación del entorno próximo, no solo derribando barreras sino otorgando protagonismo a estudiantes que permanecían en el anonimato, eliminando prejuicios y estereotipos negativos, demasiado habituales, en este caso, referidos a jóvenes migrantes.



El proyecto ha logrado ‘sacar a la calle’ el concepto y la práctica de la inclusión, y ha interpelado a la sociedad civil, a los empresarios de la hostelería, del pequeño comercio... La accesibilidad promovida en los locales de ocio, la comunicación inclusiva y la acción solidaria consiguen construir un mundo mejor, más amigable y acogedor... Pequeños pasos, con los que ir modificando la cotidianidad.



Premio Educación Derechos Humanos “Óscar Arnulfo Romero” (OEA)



El desarrollo del proyecto pone en evidencia que, en el ejercicio de los derechos comunes, somos “Capaces” de desarrollar acciones de plena colaboración, incidiendo en fortalezas y no en limitaciones, disfrutando realmente, en estas circunstancias, de las relaciones habituales de convivencia.



Proyecto Enamóra+e 2018, con Cruz Roja Española | Verónica Rivera



El alumnado ahora se encuentra, no solo concienciado con los problemas sociales y con los desequilibrios que observa a su alrededor, sino que se compromete y planifica acciones para mejorar y para luchar contra las desigualdades y por el cumplimiento de los Derechos Humanos.



Se ha logrado, además, la mejora de los resultados académicos en los grupos de estudiantes con más dificultades. En el curso 2017-18, la casi totalidad de los estudiantes de Formación Profesional Básica del instituto han continuado su itinerario formativo en un ciclo de Formación Profesional de Grado Medio.



— Verónica Rivera: “Se llama Dani. El viernes me dijo lo más bonito que he oído este año (a falta de unos días para terminarlo): ‘Seño, me encanta el instituto. Éste es el primer año que no me da las notas la profesora de apoyo y vengo con mi padre a la clase, como los demás’.

Los pelos de punta. El alma en carne viva.” (En Facebook)



Proyecto Enamóra+e 2018, con Cruz Roja Española| Verónica Rivera



El impacto mediático en la sociedad ceutí ha sido evidente; algunos de sus testimonios los podemos encontrar en los vídeos y enlaces a artículos de prensa local incorporados en ésta y en la anterior entrada del Blog y en el Blog ‘Capaces’que animamos a visitar.



‘Capaces’ ha traspasado las fronteras del instituto para convertirse en un ‘proyecto de ciudad’.



Profesoras del IES ‘Almina’. Día Internacional de la Mujer.







(*) Verónica Rivera Reyes es profesora de Comunicación y Sociedad en el IES ‘Almina’ y coordinadora del proyecto ‘Capaces’.



(**) Agradecemos la labor profesional de los docentes del IES ‘Almina’. Es digna de resaltar la actitud de la comunidad educativa, estudiantes y familias, al hacer posible este modo de trabajo y que el resto de los profesionales sigamos aprendiendo. De manera particular, queremos expresar nuestro agradecimiento al profesorado del equipo de trabajo del Proyecto ‘Capaces’: Catalina Castillo (español a inmigrantes y servicios de restauración) dentro de las acciones de: “Español en inmigración” y “Café con signos”. Ángeles Doncel y Rosario Gómez (servicios de restauración) en “Café con signos”. Sara de Miras y Ángela García (lengua de signos española) en “Café con signos”. Enrique Fontalba (pictogramas con menores extranjeros no acompañados) en “Ocio accesible”. Manuel Lobo (mapeado de barreras arquitectónicas) en “Ceuta: ciudad amigable”.Manuel Lobo (mapeado de barreras arquitectónicas) en “Ceuta: ciudad amigable”. Así como al Centro de Inmigrantes ‘San Antonio’, a ACEPAS - Asociación Ceutí de Padre y Amigos de las Personas Sordas, a la Cafetería ‘Jauja’ y a la Asociación Ceutí de Ocio Inclusivo PROI.