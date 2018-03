Cuando los vídeos de sucesos se comparten más rápido que los hechos

Las imágenes de una mujer en el momento de ser sepultada por un alud de lodo y piedras en Perú han recorrido las redes sociales. El suceso tuvo lugar el pasado fin de semana en una carretera en Los Andes. Los conductores que quedaron atrapados por un primer alud grabaron el momento en el que la mujer avanza entre las rocas, se pone frente a la montaña y es arrastrada por un amasijo de piedras y lodo. Sin embargo, las versiones difieren en los motivos que empujaron a la mujer a cometer tal temeridad: mientras unos aseguran que murió por grabar con su móvil lo que estaba ocurriendo, otros afirman que se encontraba ebria. Sin que exista una explicación concluyente de los hechos, los medios también se han dividido entre las dos versiones de lo ocurrido, con las redes sociales como única fuente de información.

El suceso tuvo lugar en un tramo de la carretera que une Huambutio y Huancarani, en la región de Cuzco (sureste del país). Decenas de pasajeros de los vehículos que transitaban por esa vía en ese momento se habían detenido a la altura del kilómetro 34, en el distrito de Caicay, en Paucartambo, y muchos de ellos grabaron el alud desde distintos puntos de vista.

En uno de los vídeos —compartido y reproducido cientos de veces en YouTube—, se puede ver cómo la mujer avanza sin hacer caso de las personas que gritan que vuelva porque es peligroso caminar hacia el alud. Ella continúa, se tambalea y levanta los brazos cuando un nuevo desprendimiento la engulle. En el audio se escuchan las advertencias de las personas que tiene más cerca: “¡Señora se va a caer, caramba! ¡Señora!”. No se distingue en ningún momento que alguien le pida que deje de grabar. Ninguno de los testigos parece saber qué está haciendo.

Pese a ello, la versión más extendida —y la más recogida en los medios de comunicación— es que la mujer se situó frente a la montaña para grabar con su celular. Sin embargo, ni las autoridades ni testigos que se identifiquen con nombre y apellido confirman esa versión. Otros medios sugieren que podría haber tomado alcohol, según el testimonio de varios testigos también anónimos, de quienes no recogen declaraciones concretas. “Hay quienes dicen que podría haber estado ebria, pero no sabemos eso”, ha llegado a señalar una presentadora de televisión, que afirmó que “la señora no está tomando fotos pero sí se está tambaleando”, pese a que el día anterior había sostenido la versión mayoritaria. Consultada por este diario, una portavoz de Defensa Civil aludió a lo que publicaban los medios locales, sin ofrecer una versión oficial.

La Defensa Civil peruana anunció el lunes que, tras horas de búsqueda, los socorristas habían encontrado el cadáver de la mujer, a la que identificaron como Santusa Huallpa, de 35 años.

Sin que exista una versión oficial o un testimonio de testigos directos identificados, es imposible saber por qué la mujer caminó hacia el alud. Sin embargo, la expansión de la noticia, que no pasaría de un suceso local si no hubiera sido grabado por decenas de testigos y difundida por redes sociales, abre una reflexión sobre la celeridad de los medios por publicar noticias impactantes sin que estén contrastadas.

Perú se encuentra en estos momentos en plena temporada de lluvias. La intensidad de las precipitaciones ha causado desprendimientos y desbordamiento de ríos. Defensa Civil informa de que en lo que va de temporada de lluvias – que se extiende entre enero y marzo- han muerto 23 personas en el país.