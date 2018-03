Vueling se hace un lío con Messi: ni vive en Gavà Mar ni se quejó del aeropuerto

Muchos viajeros que salen del Aeropuerto de Barcelona-El Prat se preguntan por qué, sistemáticamente, cada vez que despega una aeronave esta vira hacia la izquierda, hacia el mar. La explicación está en las casas que hay en la urbanización Gavà Mar, al lado del aeródromo barcelonés. Los vecinos de este barrio protestaron durante años por el ruido de los aparatos, hasta que en 2007 Aena puso en funcionamiento una configuración que, a no ser que las condiciones temporales lo impidan, obliga a los aviones a no pasar por encima de las casas, y a girar hacia el mar antes de emprender su ruta.

En un desayuno en la escuela de negocios Esade de Barcelona, el presidente de Vueling, Javier Sánchez-Prieto, pidió este miércoles abrir un debate sobre estas limitaciones, ya que cree que reducen la capacidad de funcionamiento de las pistas. Y, en un ambiente distendido, bromeó: “No puedes pasar por donde vive Messi”.

Algunos medios de comunicación optaron por destacar este chascarrillo y hasta situarlo en el titular de la noticia: cada vez que el nombre del jugador del Barça aparece en un titular, se multiplican los clicks, los retuits y los “me gusta”. Sánchez-Prieto es un directivo a quien le gusta crear un ambiente distendido con su audiencia, y más si se trata de un encuentro con alumnos y exalumnos de Esade a las ocho de la mañana. Las bromas y su orgullo de madridista en una escuela barcelonesa —un asistente a la charla dijo que “Vueling es para El Prat lo que Messi es para el F.C. Barcelona— se pueden interpretar como una captatio benevolentiae para sacudir las legañas al público. La conferencia en Esade se centró en cómo Vueling consigue ser la aerolínea líder en el aeropuerto de Barcelona y cuáles son los objetivos para el futuro después de dos veranos difíciles por las huelgas y los retrasos.

Vueling lamenta el malentendido del miércoles cuando respondió que El Prat puede tener limitaciones por cuestiones medioambientales. NUNCA fue nuestra intención generar ninguna polémica y pedimos disculpas a Leo Messi https://t.co/x0EHLymsgq pic.twitter.com/skQG9mblbE — Vueling Airlines (@vueling) 2 de marzo de 2018

El ruido que se levantó alrededor de Messi y la referencia del presidente de Vueling fue tal que la aerolínea se ha visto obligada a emitir un comunicado este viernes. En él, Vueling lamenta “el malentendido” generado durante el desayuno, y asegura que la intención del presidente no fue, “nunca”, la de “involucrar al jugador en ninguna polémica”. El comunicado también dice que la compañía da fe de que Messi “nunca ha emitido ninguna declaración en relación al aeropuerto ni a su operativa”.

El caso es que Lionel Messi no reside en la urbanización de Gavà Mar, así que no solo no ha emitido ninguna declaración sobre el funcionamiento del aeropuerto, sino que tampoco tendría motivo para hacerlo. El crack del Barcelona vive cerca de ahí, en Castelldefels, pero alejado del ruido que emiten los aviones y que causan el recelo de los vecinos de Gavà Mar.

El objetivo del presidente de Vueling no era otro que poner sobre la mesa el debate de cómo puede crecer el Aeropuerto de El Prat, en el que esta aerolínea es líder. El plan director del Ministerio de Fomento, que se presentó el mes pasado, prevé impulsar el Aeropuerto de Girona para convertirlo en “la cuarta pista” de El Prat. Sánchez-Prieto cuestionó que esta fuera la estrategia a seguir, ya que la compañía aérea considera que no es eficiente ofertar un billete en el que se propone al cliente hacer una hora extra hasta Girona. Según el directivo, antes sería conveniente abrir el debate sobre las limitaciones ambientales, que según su opinión lastran el funcionamiento de las tres pistas de El Prat. “Es mucho más caro construir una nueva terminal o una nueva pista que reducir un poco las limitaciones”, dijo.

La Asociación de Vecinos de Gavà Mar rechazó el día siguiente esta propuesta, y recordó que, en 2007, un directivo de Iberia ya se había pronunciado de manera similar. El tiempo, según la asociación, ha demostrado que este directivo estaba equivocado, ya que a pesar de las restricciones el Aeropuerto ha crecido de manera considerable: en 2017, la cifra de pasajeros llegó hasta los 47 millones de personas, un incremento del 7,1%.

Messi, en cualquier caso, no figura entre los vecinos que reclaman para que se respete su descanso: ni vive en Gavà Mar, ni Vueling le acusó de ser una limitación para El Prat. Fue solo una broma en un desayuno.