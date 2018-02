El falso artículo póstumo de Forges que circula por Internet

Usuarios de varias redes sociales han compartido este martes un texto póstumo atribuido al dibujante Forges que, según ellos, se había publicado en el diario económico Expansión. En el texto se habla de España como un país "mediocre" y se critica que se haya "arrinconado la excelencia", hasta obligar a los mejores a "marcharse o dejarse engullir por la imparable marea gris de la mediocridad". El supuesto artículo de Forges lleva por título "El triunfo de los mediocres" y ha sido compartido en Twitter y Facebook, además de haber circulado como cadena por aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp. El verdadero autor del mensaje, el periodista David Jiménez, ha optado por tomarse el tema con "humor" como dice, habría hecho el dibujante.

ANTONIO FRAGUAS DE PABLOS (FORGES)

digno de leerse!

Expansión hoy!



Forges se ha despachado a gusto, ha salido publicado en él expansión de hoy, por lo visto quería q fuese después de su muerte....



LEER COMPLETO EN ESTE

ENLACE 👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿https://t.co/YQMGEa4MpH pic.twitter.com/oofFtOaSvw — Xoan Xoan (@XoanXoann) February 27, 2018

Jiménez publicó el texto en su blog en febrero de 2012. Ya entonces el texto fue reproducido en múltiples foros y atribuido a distintos autores, entre ellos el propio Forges, pero también a Juan José Millas, Mario Vargas Llosa y hasta a "un anónimo pero brillante profesor de universidad", según el periodista. El exdirector del diario EL MUNDO explicó entonces que era un artículo que "recordaba haber escrito", aunque renunció a entender las vicisitudes de Internet y el porqué de la amplia difusión de su texto (en 2012, solo el post de su blog registraba 200.000 visitas). El periodista se confesaba también sorprendido por el éxito del mensaje ya que "solo contiene obviedades". Entre ellas Jiménez destaca la "mediocridad" de una sociedad "donde la creatividad es marginada, cuando no robada impunemente", una idea con la que cree que Forges estaría de acuerdo.

El periodista explicó que la difusión del artículo ha llegado hasta tal punto que algunos lectores de su blog le escriben enfadados para denunciar lo que consideran un plagio y exigiéndole que no se atribuya lo que no es suyo. "Estoy por hacerles caso y confesar, aunque solo sea por terminar con los desmentidos", sentenció Jiménez. En su publicación el periodista hizo hincapié además en la condición de humorista gráfico de Forges que, recuerda, "no es columnista". Jiménez aseguró que hasta el propio dibujante se confesó "harto de negar su autoría" en 2012.

Desde el fallecimiento del dibujante el pasado 22 de febrero, han sido muchos los internautas que han compartido alguna de sus múltiples viñetas a través de las redes sociales. La última viñeta de Forges apareció publicada en la portada de EL PAÍS al día siguiente de su fallecimiento, con un mensaje del dibujante para sus lectores: "Os quiero, afirmo. Forges". Ese mismo día el hueco que ocupaban sus viñetas en el periódico, junto al editorial, apareció en blanco.