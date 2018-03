La 'Wikipedia' musical española celebra su décimo cumpleaños

LaFonoteca nació hace diez años como una plataforma para apoyar y difundir la música española. La parte central del proyecto es una wikipedia en la que se encuentran recogidas entradas de grupos y discos españoles de todas las épocas y estilo. Una década después, esta base de datos, inspirada en la página anglosajona AllMusic, es la única que existe (y muy activa) en internet sobre música española. Cuenta con más de 1.500 biografías y más de 5.500 reseñas discográficas de elaboración propia, y se sigue ampliando.

Pero LaFonoteca, el proyecto impulsado por Diana Cortezero y Raúl Alonso, tiene un espíritu mucho más ambicioso, porque además se dedica a la organización de conciertos de bandas emergentes, principalmente en Madrid y Barcelona, aunque también han aparecido en otras ciudades como Londres, Sevilla y Oporto. Grupos como El Último Vecino o Doble Pletina en España o de Triángulo de Amor Bizarro y Delorean, fuera de nuestro país, han actuado por primera vez gracias a LaFonoteca. "Actualmente estamos programando también un ciclo de conciertos de música clásica en el emblemático Café Comercial de Madrid para tratar de acercar el género a nuevos públicos", aseguran los directores de LaFonoteca.

También editan libros y fanzines, siempre relacionados con el mundo de la música. En este apartado, su último proyecto has sido recuperar el trabajo fotográfico sobre tribus urbanas de Miguel Trillo, que el artista lleva desarrollando desde los años 80 hasta la actualidad. Desde la parte editorial de LaFonoteca, también destacan los lanzamientos de Música moderna, de Fernando Márquez El Zurdo; la primera biografía oficial del crooner gallego Andrés do Barro, firmada por Fernando Fernández Rego; o un manual sobre el punk español a cargo de Tomás González Lezana.

Raúl Alonso y Diana Cortecero, directores de LaFonoteca. Dear Impala

Como sello discográfico, La Fonoteca tiene ya en el mercado 14 referencias, todas ellas en vinilo, que incluyen recopilatorios anuales de grupos emergentes, la serie de singles Puente Aéreo, la banda sonora de la película El Futuro o la recuperación de las maquetas de culto del grupo de los años ochenta Los Suspensos, entre otros.

"Nacer (y crecer) en plena crisis económica y en una industria frecuentemente deficitaria como la cultural no ha sido fácil. Por eso, queremos celebrar estos diez años de música con un pequeño festival. Será el 6 y 7 de abril en la madrileña sala Moby Dick con algunos de los grupos independientes más especiales con los que hemos trabajado desde nuestro nacimiento". Por el escenario de la mítica sala madrileña desfilarán: Hidrogenesse, Doble Pletina, Espíritusanto, Neleonard, Betacam, Caliza, Dj Adrian Brenmer y Dj El Jukeboks de Eurípides. Hablamos con Diana y Raúl.

¿Cómo ponéis en marcha el proyecto de LaFonoteca? ¿Qué recordáis de aquellos primeros años?

Diana: LaFonoteca nace en 2008 ante la ausencia de información sobre sobre grupos y discos españoles en internet por aquel entonces más allá de las páginas de actualidad y los últimos lanzamientos. La base de datos la pone en marcha Raúl junto a un grupo de amigos habituales todos del foro musical Supernovapop, con la web Allmusic como referente.

Raúl: Recuerdo mucha ilusión, muchas risas y algunas roces, discusiones bizantinas por detalles absolutamente intrascendentes. También una primera pinchada ilusionante en el bar La Percha de Granada donde pusimos cara a algunos de nuestros colaboradores que residían en el sur.

Fanzine Rockocó.

¿Cómo ha cambiado la escena musical en esta década?

R: Cuando volví de Londres la escena indie en Madrid estaba en plena efervescencia, aunque era bastante minoritaria, digamos que estaba de alguna manera en transición, pues grupos como Grabba Grabba Tape y toda la escena a su alrededor que tantas portadas había acaparado había pasado a mejor vida. La escena era bastante pop, aunque habría grupos inclasificables, pero de alguna manera supimos o quisimos ver un denominador común en muchos de ellos y articular un discurso que queremos pensar acabó beneficiando a todos por aquello de que la unión hizo la fuerza: se ganó público y atención de los medios.

A nivel nacional, había comenzando una renovación de bandas, quizá liderada por Triángulo de Amor Bizarro y Joe Crepúsculo. El problema que yo veo al asunto es que esa renovación es muy costosa y no implica necesariamente renovación del público. La situación actual es la de bastante actividad -muchos grupos, muchos discos, muchos conciertos- pero la sensación de que el público se ha vuelto más perezoso y que esa renovación en edad no ha terminado de llegar. Aunque también es verdad que está habiendo conciertos que diez años atrás podríamos considerar masivos en otros estilos que han surgido de igual manera de la misma independencia: me refiero obviamente al trap y derivados.

Concierto Celica XX durante la presentación de Puente Aéreo 2 (2014). Antonio Diniz-Almeida

¿Cuáles son las mayores alegrías que os habéis llevado?

D: Seguir aquí diez años después y con planes por delante es nuestra mayor alegría. Algo que nos ha animado siempre a seguir ha sido el ir “abriendo melones” (lanzarnos a programar conciertos, empezar a editar discos, sacar nuestro primer libro, empezar a organizar cosas para marcas e instituciones…) y que todos fueran saliendo bien dentro de lo que cabe.

¿Alguna frustración?

D: Una de nuestras mayores frustraciones es no poder abarcar todo lo que queremos en la base de datos. Seguir ampliando el material de archivo e intentar dar cabida también a lanzamientos de nuevas bandas es una tarea interminable, y tenemos algunas carencias en la página (falta de información sobre géneros como el flamenco o la clásica) que nos gustaría solucionar más pronto que tarde.

Cartel de Ricardo Cavolo para la presentación del primer disco que editó LaFonoteca.

¿Dónde os veis dentro de diez años?

D: Esperamos que aún con el proyecto en buena forma, una base de datos del tamaño de Wikipedia -por desear que no quede- y aún haciendo cosas, aunque quién sabe en qué formatos y sobre qué estilos…

¿Cómo habéis seleccionado los grupos del concierto de aniversario?

R: Vayamos uno a uno. Hidrogenesse es uno de los grupos que más nos han gustado de siempre y tuvimos la suerte de poder organizarles un concierto en Londres, nuestro tercero allí. Desde siempre el trato ha sido de respeto y admiración. A Doble Pletina los descubrimos desde sus inicios, a través de Annika y su maqueta. Organizamos su primer concierto en Madrid y uno de los primeros en Barcelona. A Betacam también le llevamos a Londres y le hemos montado muchos conciertos, uno de ellos también junto a Doble Pletina en Barcelona, el de debut de LaFonoteca BCN, por cierto. Neleonard y Betacam, además, comparten surco en nuestro tercer Puente Aéreo, tributo a Doble Pletina y Los Lagos de Hinault. Por último, Espiritusanto abren nuestro recopilatorio Madrid Está Helado, y hemos estado acompañándoles desde sus comienzos, igual que ha sucedido con Caliza, titular de nuestro Puente Aéreo IV.

¿Qué planes de futuro nos podéis adelantar?

D: A corto plazo, tenemos previsto editar un nuevo vinilo, continuar con nuestra serie de singles de grupos de Madrid y Barcelona, Puente Aéreo, y publicar un nuevo libro en el que ya estamos trabajando. También nos encantaría montar una segunda edición del ciclo de conciertos de música clásica que estamos organizando en el Café Comercial de Madrid. Más a largo plazo, querríamos ampliar el número de colaboradores fijos de la web, y contar con más medios para hacer encargos concretos y cubrir ausencias en la base de datos y abrirla a más géneros y estilos, e incluso incorporar documentación audiovisual al archivo.

