“¿Cuál es tu afición favorita en la playa? Mirar a las chicas”

Eso, unido al hecho de que 29 millones de mujeres juegan al fútbol en el mundo, según la Federación Holandesa, y que la selección nacional femenina ganó en 2017 el Campeonato de Europa de la UEFA, ha llevado a la dirección de AH a retirar el paquete ante el rechazo generado.

“Tenemos unos 27.000 productos y siempre puede colarse alguno desacertado. Este lo es, y mucho”, ha anunciado este lunes un portavoz de Albert Heijn. La empresa empezó siendo un comercio familiar de ultramarinos en 1887, para después convertirse en una multinacional. Hoy posee tiendas de licores, droguerías-perfumerías y un servicio generalista de venta digital, y ocupa la mayoría de las esquinas de las calles holandesas.

Dada su visibilidad, las primeras quejas han surgido en el seno de los clubes femeninos de fútbol. “¿Y por qué no puede ser también para chicas este paquete festivo?”, ha escrito un entrenador en las redes sociales. Luego han intervenido los padres, quejándose. Porque otra de las combinaciones de la tarjeta criticada era esta: “¿Qué haces ante una chica que no te gusta? Me río de ella”. Siempre había otras respuestas a elegir, pero “¿qué clase de menores estamos formando con este enfoque sexista?”, inquiere una madre, al supermercado, a través de su cuenta de Twitter.

El patinazo tiene el mordiente adicional de que en Holanda el fútbol femenino es muy popular. En 2016 había 153.000 niñas y mujeres inscritas en la Federación Nacional, y jugadoras como Lieke Martens o Viviane Miedema son muy famosas. La primera compite en la selección holandesa, ha sido fichada por el Futbol Club Barcelona Femení, y fue elegida la mejor jugadora de 2017 por la FIFA. Su compañera, también en la selección nacional, participa en la liga británica con la camiseta del club Arsenal. Durante la pasada Eurocopa Femenina, ellas y el resto del equipo reunieron ante el televisor a cerca de cuatro millones de compatriotas durante la final, que ganaron por 4 a 2, frente a Dinamarca.

El exterior de un supermercado AH. G. Lanting

El pasado enero, Albert Heijn ya anuló un cursillo con tono de perfil étnico para diferenciar las distintas categorías de su clientela: dedicaba las ofertas a las madres solteras de raza negra, mientras que los personajes dispuestos a comprar productos caros pertenecían al grupo superior urbano.