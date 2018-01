‘Bae’ y otros 12 términos para entender a los más ‘millennials’ y la Generación Z

No es fácil estar al día en un mundo que se actualiza todo el tiempo. En un universo paralelo donde las aplicaciones móviles sufren cambios constantes, podemos imaginar la infinidad de información dispuesta a sufrir nuevas modificaciones en este planeta. Por esta razón, es comprensible perderse en algo tan sencillo como el lenguaje y evitar el FOMO (miedo a quedarse fuera del mundo online). Olvídate del xD (risas), sobre todo si se trata de entender a las generaciones más jóvenes, que por motivos obvios están más apegados al móvil y a la vida moderna.

El término millennial se ha introducido en la rutina de la sociedad occidental y muy pocos desconocen las realidades de una generación que es amada y odiada por igual —como todas—. Su apego tecnológico y su “aquí y ahora” han generado mucho debate sobre sus principios, sus deseos y sus objetivos vitales. Pero ahora, el otro gran centro de atención —y críticas— está en la Generación Z, aquella que sigue a los millennials y se compone de los nacidos a finales de los noventa y principios de los 2000. Gente con mucho swag (estilo).

La fina línea que separa a los más jóvenes puede sufrir intercambios extraños a la hora de hablar, como esos padres que dicen mola y guay. Eso sí, en términos generales podrían definirse las jergas por determinadas tendencias de uso. Si los millennials puros utilizan TBT (recuerdo antiguo), TLDR (resumen), DIY (hazlo tú mismo), random (aleatorio —no siniestro—) y postureo, y los más modernos del trabajo prefieren el FYI (es de tu interés) y el ASAP (lo antes posible), los más adolescentes utilizan algunos de los siguientes términos en sus conversaciones —sobre todo a través de redes sociales como Instagram y YouTube—:

1. Bae: es uno de los términos más cariñosos que pueden salir por la boca de un adolescente. Se dice de alguien al que le tienes cariño —incluso amor—. Uno de los orígenes de estas siglas está en el inglés: "Before anyone else" (antes que nadie) y lo podrás escuchar en expresiones como "es mi bae".

cuando bae te dice que está solito y quiere mimitos pic.twitter.com/rx1XkUiMh7 — Marina (@Marina_ot2017) 25 de enero de 2018

2. Crush: si antes se hablaba de Cupido, ahora su historia se ha adaptado a los tiempos porque el flechazo sigue existiendo. Es uno de esos enamoramientos repentinos que carecen de juicio y viven de la creatividad mental. Una especie de amor platónico o historia intensa con la que se sueña —y en ocasiones se vive—.

3. Carpeta: es el máximo exponente del shippeo, se trata de la pareja que has decidido unir porque te apetece. Sus seguidores se denominan carpeteros y carpeteras y el origen de la palabra busca su sentido en las carpetas de los adolescentes, habitualmente decoradas con sus ídolos. Por esta razón, carpetear es sinónimo de idolatrar una relación.

4. Hater: se dice de esa persona que crítica y odia absolutamente todo. Lo hace por inercia y porque llevar la contraria a la humanidad le seduce. La religión que siguen estas personas es el haterismo.

Estoy muy hater últimamente lo siento — Saræ (@Saarunzel) 26 de enero de 2018

5. Hype: este anglicismo significa expectación o revuelo y se utiliza para resaltar el interés que generan determinadas historias con mucho seguimiento. Lo que viene siendo darle bombo a algo de forma consciente y que la gente se excite antes de tiempo. De hecho, a veces se vende mucho humo y el baño de realidad puede resultar demasiado duro.

He visto ‘Estiu 1993’ y no me ha gustado demasiado y ahora no sé si es porque llevaba demasiado hype o por qué pero estoy triste. — Alfredo Murillo (@kortvex) 26 de enero de 2018

6. LOL: detrás de este mítico acrónimo se esconden muchas risas. Se utiliza para mostrar que algo es muy gracioso, de hecho su significado en inglés es Laughing out loud (reírse en voz alta).

7. NTR: a veces todo puede ser más sencillo, pero la vida adolescente es demasiado complicada por eso en lugar de "no te rayes", muchos prefieren decir NTR.

A mi también me ha pasado tío pero tranquilo, mañana borrón y cuenta nueva ntr — Kako (@_KakoJ) 24 de enero de 2018

8. Salseo: el típico cotilleo de patio de vecinos se traduce en salseo gracias a YouTube. Este término se refiere al momento en el que se especula sobre determinadas personas o situaciones con la intención de hablar sobre un determinado tema. Normalmente se utiliza para criticar. La propia RAE identifica salsear como la acción de entrometerse en todo.

9. Shippear: implicarse en una relación OTP (pareja real o ficticia idolatrada) y generar una historia a su alrededor —normalmente inventada— . Suele darse entre los fans o seguidores de una relación. El shipping busca juntar a personas de forma totalmente subjetiva, siendo sus víctimas habituales personajes de una serie, película o programa de entretenimiento.

Es que son tan guapos Agoney y Raoul y hacen un PAREJON. Es imposible no shippear con ellos con fotos como esta #Ragoney #OTDirecto26E pic.twitter.com/1vo05mtpP8 — ladysol (@ladysol5) 26 de enero de 2018

10. Stalkear: se trata de seguir la vida en redes sociales e Internet de alguien. Básicamente es cotillear en silencio, lo que hace el común de los mortales desde el smartphone. Cuidado con estos comportamientos porque nada en exceso es bueno. Una cosa es observar y otra controlar.



11- Trol: hay muchos y viven en Internet. Todo aquel que provoca con mensajes intimidantes y fuera de lugar e intenta atacar a través de las redes sociales a alguien es un trol.

12. Yass: Una forma absurda de prolongar el yes y parecer más guay.

13. Yolo: es un acrónimo de you only live once (solo se vive una vez) y te reta a hacer cosas sin miedo. Si alguien te dice Yolo te está invitando a demostrar lo que vales.